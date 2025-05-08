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Новини Окуповані території
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Сейм Литви одноголосно вирішив не визнавати окуповані території України російськими

Підтримка України. Сейм Литви проголосував за резолюцію

Сейм Литви підтримав резолюцію, в якій зазначається, що країна ніколи не визнає окуповані українські території російськими "ні де-юре, ні де-факто".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Резолюцію підтримали 118 парламентарів, ніхто не виступив проти та не утримався.

"Жодні захоплення території України, які здійснила і продовжує здійснювати Російська Федерація, не будуть визнані Сеймом Республіки Литва ні де-юре, ні де-факто", - йдеться в тексті.

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Там зазначається, що Україна - це суверенна та незалежна європейська держава, яка має право захищати себе і самостійно вирішувати питання своєї внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики, а її кордони - ті, які в 1991 році визнала міжнародна спільнота.

"Сьогодні дуже важливо не тільки зупинити цю невиправдану війну, забезпечити довгостроковий мир, але й відновити територіальну цілісність України", - наголосив, представляючи проєкт резолюції, голова комітету з закордонних справ Ремігіюс Мотузас.

У Литві також закликали парламенти інших країн світу ухвалити аналогічні документи.

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Автор: 

Литва (2415) територіальна цілісність (165)


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Як на мене, країни Балтії - єдині в Європі, що заслуговують на беззастережну повагу.
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08.05.2025 11:37 Відповісти
Бо вони як ніхто знають що кацапи пі@араси
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08.05.2025 11:48 Відповісти
Одноголосно.Якщо таке голосування провести в вру то не підтримають не визнання з слуг 75%,жпж 100%,батьківщина з голосом десь так само як і слуги.Отак,плядь,і живемо і воюємо
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08.05.2025 11:41 Відповісти
Верховна Рада теж не признає окуповані території за росією - головне більшість... буває люди у відрядженні чи захворіли.
На росії теж немає 100%... 100% - лише в диктаторів псевдо-рейтинг.
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08.05.2025 12:55 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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08.05.2025 11:42 Відповісти
наше скотское большинство вру зеленского сойдётся посредине
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08.05.2025 11:45 Відповісти
Не плоди сюрреалізм - "скотское" не може бути наше... - лише твоє.
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08.05.2025 12:52 Відповісти
Подяка!
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08.05.2025 12:17 Відповісти
РЕСПЕКТ!
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08.05.2025 12:35 Відповісти
 
 