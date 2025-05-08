Сейм Литви одноголосно вирішив не визнавати окуповані території України російськими

Сейм Литви підтримав резолюцію, в якій зазначається, що країна ніколи не визнає окуповані українські території російськими "ні де-юре, ні де-факто".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Резолюцію підтримали 118 парламентарів, ніхто не виступив проти та не утримався.

"Жодні захоплення території України, які здійснила і продовжує здійснювати Російська Федерація, не будуть визнані Сеймом Республіки Литва ні де-юре, ні де-факто", - йдеться в тексті.

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Там зазначається, що Україна - це суверенна та незалежна європейська держава, яка має право захищати себе і самостійно вирішувати питання своєї внутрішньої, зовнішньої та безпекової політики, а її кордони - ті, які в 1991 році визнала міжнародна спільнота.

"Сьогодні дуже важливо не тільки зупинити цю невиправдану війну, забезпечити довгостроковий мир, але й відновити територіальну цілісність України", - наголосив, представляючи проєкт резолюції, голова комітету з закордонних справ Ремігіюс Мотузас.

У Литві також закликали парламенти інших країн світу ухвалити аналогічні документи.

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