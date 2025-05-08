Сейм Литвы единогласно решил не признавать оккупированные территории Украины российскими
Сейм Литвы поддержал резолюцию, в которой отмечается, что страна никогда не признает оккупированные украинские территории российскими "ни де-юре, ни де-факто".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.
Резолюцию поддержали 118 парламентариев, никто не выступил против и не воздержался.
"Никакие захваты территории Украины, которые осуществила и продолжает осуществлять Российская Федерация, не будут признаны Сеймом Республики Литва ни де-юре, ни де-факто", - говорится в тексте.
Там отмечается, что Украина - это суверенное и независимое европейское государство, которое имеет право защищать себя и самостоятельно решать вопросы своей внутренней, внешней политики и политики безопасности, а ее границы - те, которые в 1991 году признало международное сообщество.
"Сегодня очень важно не только остановить эту неоправданную войну, обеспечить долгосрочный мир, но и восстановить территориальную целостность Украины", - подчеркнул, представляя проект резолюции, председатель комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас.
В Литве также призвали парламенты других стран мира принять аналогичные документы.
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