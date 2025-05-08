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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сейм Литвы единогласно решил не признавать оккупированные территории Украины российскими

Поддержка Украины. Сейм Литвы проголосовал за резолюцию

Сейм Литвы поддержал резолюцию, в которой отмечается, что страна никогда не признает оккупированные украинские территории российскими "ни де-юре, ни де-факто".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Резолюцию поддержали 118 парламентариев, никто не выступил против и не воздержался.

"Никакие захваты территории Украины, которые осуществила и продолжает осуществлять Российская Федерация, не будут признаны Сеймом Республики Литва ни де-юре, ни де-факто", - говорится в тексте.

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Там отмечается, что Украина - это суверенное и независимое европейское государство, которое имеет право защищать себя и самостоятельно решать вопросы своей внутренней, внешней политики и политики безопасности, а ее границы - те, которые в 1991 году признало международное сообщество.

"Сегодня очень важно не только остановить эту неоправданную войну, обеспечить долгосрочный мир, но и восстановить территориальную целостность Украины", - подчеркнул, представляя проект резолюции, председатель комитета по иностранным делам Ремигиюс Мотузас.

В Литве также призвали парламенты других стран мира принять аналогичные документы.

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Автор: 

Литва (2476) территориальная целостность (225)


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Як на мене, країни Балтії - єдині в Європі, що заслуговують на беззастережну повагу.
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08.05.2025 11:37 Ответить
Бо вони як ніхто знають що кацапи пі@араси
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08.05.2025 11:48 Ответить
Одноголосно.Якщо таке голосування провести в вру то не підтримають не визнання з слуг 75%,жпж 100%,батьківщина з голосом десь так само як і слуги.Отак,плядь,і живемо і воюємо
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08.05.2025 11:41 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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08.05.2025 11:42 Ответить
наше скотское большинство вру зеленского сойдётся посредине
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08.05.2025 11:45 Ответить
Подяка!
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08.05.2025 12:17 Ответить
РЕСПЕКТ!
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08.05.2025 12:35 Ответить
 
 