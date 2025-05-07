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Новости Производство дронов
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Литва рассматривает производство морских дронов по схеме "1+1": один для себя, один для Украины

морские дроны

Министерство обороны Литвы рассматривает возможность запуска в стране производства украинских морских дронов по схеме "1+1".

Об этом заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене в комментарии для "Милитарного", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шакалиене, литовское оборонное ведомство заинтересовано в совместном производстве украинских ударных надводных дронов, в частности Magura, которые она назвала "замечательным военным изделием".

Схема "1+1" предусматривает оплату Литвой производства двух единиц вооружения, одна из которых остается для собственного пользования, а другая - передается Украине.

Magura V5 - украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который может выполнять как разведывательные, так и боевые задачи, включая патрулирование, противоминную деятельность и морскую охрану.

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Автор: 

Литва (2476) дроны (3977)


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як раз добре бо колись у 1919 торпедні катери на Балтиці поставили дот балт флота раком і не тільки
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07.05.2025 12:10 Ответить
Непогано.
Можливо,при модернізації, застарілі моделі теж передадуть. Вони зможуть виконувати допоміжні функції.
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07.05.2025 13:07 Ответить
 
 