Литва рассматривает производство морских дронов по схеме "1+1": один для себя, один для Украины

Министерство обороны Литвы рассматривает возможность запуска в стране производства украинских морских дронов по схеме "1+1".

Об этом заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене в комментарии для "Милитарного", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шакалиене, литовское оборонное ведомство заинтересовано в совместном производстве украинских ударных надводных дронов, в частности Magura, которые она назвала "замечательным военным изделием".

Схема "1+1" предусматривает оплату Литвой производства двух единиц вооружения, одна из которых остается для собственного пользования, а другая - передается Украине.

Magura V5 - украинский многоцелевой надводный беспилотный катер, который может выполнять как разведывательные, так и боевые задачи, включая патрулирование, противоминную деятельность и морскую охрану.

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