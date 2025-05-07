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Новини Виробництво дронів
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Литва розглядає виробництво морських дронів за схемою "1+1": один для себе, один для України

морські дрони

Міністерство оборони Литви розглядає можливість запуску в країні виробництва українських морських дронів за схемою "1+1".

Про це заявила очільниця Міноборони Литви Довілє Шакалієне в коментарі для "Мілітарного", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шакалієне, литовське оборонне відомство зацікавлене у спільному виробництві українських ударних надводних дронів, зокрема Magura, які вона назвала "чудовим військовим виробом".

Схема "1+1" передбачає оплату Литвою виробництва двох одиниць озброєння, одна з яких залишається для власного користування, а інша - передається Україні.

Magura V5 - український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який може виконувати як розвідувальні, так і бойові завдання, включно з патрулюванням, протимінною діяльністю та морською охороною.

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Автор: 

Литва (2414) дрони (4762)


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як раз добре бо колись у 1919 торпедні катери на Балтиці поставили дот балт флота раком і не тільки
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07.05.2025 12:10 Відповісти
Непогано.
Можливо,при модернізації, застарілі моделі теж передадуть. Вони зможуть виконувати допоміжні функції.
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07.05.2025 13:07 Відповісти
 
 