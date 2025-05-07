Литва розглядає виробництво морських дронів за схемою "1+1": один для себе, один для України
Міністерство оборони Литви розглядає можливість запуску в країні виробництва українських морських дронів за схемою "1+1".
Про це заявила очільниця Міноборони Литви Довілє Шакалієне в коментарі для "Мілітарного", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шакалієне, литовське оборонне відомство зацікавлене у спільному виробництві українських ударних надводних дронів, зокрема Magura, які вона назвала "чудовим військовим виробом".
Схема "1+1" передбачає оплату Литвою виробництва двох одиниць озброєння, одна з яких залишається для власного користування, а інша - передається Україні.
Magura V5 - український багатоцільовий надводний безпілотний катер, який може виконувати як розвідувальні, так і бойові завдання, включно з патрулюванням, протимінною діяльністю та морською охороною.
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Можливо,при модернізації, застарілі моделі теж передадуть. Вони зможуть виконувати допоміжні функції.