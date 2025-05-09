Признание аннексированных территорий Украины создаст прецедент, который будет иметь широкомасштабные последствия, - Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что признание аннексированных территорий Украины российскими создаст прецедент, который будет иметь широкомасштабные последствия.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, страны Европы хотят избежать этого прецедента любой ценой.

"Если мы начнем разрешать международное признание аннексии территорий грубой силой, то мы увидим конфликты, возникающие по всему миру на этой основе. Ведь этот принцип, который закреплен в Уставе ООН и который предотвратил многие конфликты в мире, будет считаться устаревшим. Мы не хотим, чтобы он устарел", - сказал глава французского МИД.

Барро также напомнил, что международное право может предотвращать конфликты, если признать принцип "вы не вмешиваетесь в мои границы, я не вмешиваюсь в ваши".

Напомним, вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом ранее заявили в правительстве Франции.

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