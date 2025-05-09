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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Территориальные уступки
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Признание аннексированных территорий Украины создаст прецедент, который будет иметь широкомасштабные последствия, - Барро

Жан-Ноэль Барро предупредил об опасности признания аннексированных РФ территорий Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что признание аннексированных территорий Украины российскими создаст прецедент, который будет иметь широкомасштабные последствия.

Об этом он сказал в интервью "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, страны Европы хотят избежать этого прецедента любой ценой.

"Если мы начнем разрешать международное признание аннексии территорий грубой силой, то мы увидим конфликты, возникающие по всему миру на этой основе. Ведь этот принцип, который закреплен в Уставе ООН и который предотвратил многие конфликты в мире, будет считаться устаревшим. Мы не хотим, чтобы он устарел", - сказал глава французского МИД.

Барро также напомнил, что международное право может предотвращать конфликты, если признать принцип "вы не вмешиваетесь в мои границы, я не вмешиваюсь в ваши".

Напомним, вопрос Крыма является центральным в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом ранее заявили в правительстве Франции.

Читайте также: Сейм Литвы единогласно решил не признавать оккупированные территории Украины российскими

Автор: 

Европа (1874) территориальная целостность (227) аннексия (149) Барро Жан-Ноэль (26)


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Топ комментарии
+2
ЗЕхуцпа!! Брешеш троляко!
На користь цапів вирішено саме кава в ялті при Потужному Чонгарському Стратегу
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09.05.2025 23:56
+1
Барро - ніхто досі не визнав і не визнає. Будуть у такій ситуації як окуповані СССР Естонія, Латвія та Литва (що ніким не було визнано), аж доки раші снова поплохєєт і вона здохне та розсипеться.
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09.05.2025 23:47
+1
Чоловіче - не тупи. Порох не бився за Крим, щоб не втратити цілої України. Така політика дала нам аж 8 років, щоб підготуватися і достойно зустріти кацапів у 2022 році. Слава Пороху, слава ЗСУ. Ну і Україні - слава!
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09.05.2025 23:55
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Правила форума Совет форумчан
Барро - ніхто досі не визнав і не визнає. Будуть у такій ситуації як окуповані СССР Естонія, Латвія та Литва (що ніким не було визнано), аж доки раші снова поплохєєт і вона здохне та розсипеться.
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09.05.2025 23:47 Ответить
50 років ! З 1940 по 1990й ! США не визнавали окупацію, а дефакто там був совок, і репресії і висилки/депортації.
Тільки Балтійські народи відрізняються повністю від окупантів!! А з "нашого" мпц-лохторату легко роблять манкуртів
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10.05.2025 00:02 Ответить
Нагадаємо, питання Криму є центральним у переговорах щодо припинення війни в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3551455

Питання Криму стало центральним за Зеленського. За його попередника, питання Криму було вирішено на користь кацапів.
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09.05.2025 23:50 Ответить
Чоловіче - не тупи. Порох не бився за Крим, щоб не втратити цілої України. Така політика дала нам аж 8 років, щоб підготуватися і достойно зустріти кацапів у 2022 році. Слава Пороху, слава ЗСУ. Ну і Україні - слава!
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09.05.2025 23:55 Ответить
Ну ти й лизнув... А чому спочатку не слава Україні, слава ЗСУ, а потім уже всякому лайну?
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09.05.2025 23:59 Ответить
Кажуть, коли треба пояснювати - то пояснювати не треба. Але оскільки твоя тупість є безмежною, то я тобі поясню: ми не казали Слава Україні Януковіча чи слава Україні Кучми, бо тоді не було слави. Порох прийшов - і Україна стала славною.
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10.05.2025 00:07 Ответить
Щось мені це нагадує, Байден приїде, порядок наведе. Секта святих назбиралася.
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10.05.2025 00:21 Ответить
ЗЕхуцпа!! Брешеш троляко!
На користь цапів вирішено саме кава в ялті при Потужному Чонгарському Стратегу
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09.05.2025 23:56 Ответить
Менше читай Арахамію. Він має орден "За Заслуги" від соєвого.
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10.05.2025 00:13 Ответить
Арахамія і жрмак працюють ... ©
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09.05.2025 23:54 Ответить
 
 