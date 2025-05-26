США хотят производить не футболки и кроссовки, а танки и корабли, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифы направлены на содействие внутреннему производству оружия и технологической продукции, а не текситля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, в разговоре с журналистами перед посадкой на борт Air Force One в Нью-Джерси он сказал, что согласен с главой Минфина США Скотом Бессентом, который сказал 29 апреля, что Штатам не обязательно нужна "процветающая текстильная промышленность".

"Мы не хотим делать кроссовки и футболки. Мы хотим делать военную технику. Мы хотим делать большие вещи. Мы хотим делать искусственный интеллект. Я не хочу делать футболки, если честно. Я не хочу делать носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим делать чипы, компьютеры и многие другие вещи, а также танки и корабли", - сказал Трамп.

Американская ассоциация одежды и обуви в ответ на замечание Трампа заявила, что тарифы не являются выгодными для отрасли.

"Поскольку 97% одежды и обуви, которые мы носим, импортируются и поскольку одежда и обувь уже является отраслью с самыми высокими тарифами в США, мы должны сосредоточиться на решениях, основанных на здравом смысле, которые могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Увеличение тарифов будет означать лишь рост производственных затрат для американских производителей и повышение цен, что нанесет ущерб потребителям с низким уровнем дохода", - заявил президент AAPA Стив Ламар.

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