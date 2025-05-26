США хотят производить не футболки и кроссовки, а танки и корабли, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифы направлены на содействие внутреннему производству оружия и технологической продукции, а не текситля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, в разговоре с журналистами перед посадкой на борт Air Force One в Нью-Джерси он сказал, что согласен с главой Минфина США Скотом Бессентом, который сказал 29 апреля, что Штатам не обязательно нужна "процветающая текстильная промышленность".
"Мы не хотим делать кроссовки и футболки. Мы хотим делать военную технику. Мы хотим делать большие вещи. Мы хотим делать искусственный интеллект. Я не хочу делать футболки, если честно. Я не хочу делать носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим делать чипы, компьютеры и многие другие вещи, а также танки и корабли", - сказал Трамп.
Американская ассоциация одежды и обуви в ответ на замечание Трампа заявила, что тарифы не являются выгодными для отрасли.
"Поскольку 97% одежды и обуви, которые мы носим, импортируются и поскольку одежда и обувь уже является отраслью с самыми высокими тарифами в США, мы должны сосредоточиться на решениях, основанных на здравом смысле, которые могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Увеличение тарифов будет означать лишь рост производственных затрат для американских производителей и повышение цен, что нанесет ущерб потребителям с низким уровнем дохода", - заявил президент AAPA Стив Ламар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ґуантанамському тракторному заводу -- буть!
Экономика страны составляет около четверти мирового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВПhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-21 [18]; она производит треть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC глобальных военных расходовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-22 [19] и 30,7 % мировых трат на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0 НИОКР (720,9 млрд $ по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС в 2020 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-23 [20]), что делает США главной экономической и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 военной державой на планете. США занимают одно из первых мест в мире по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 экономической конкурентоспособности, производительности, инновациямhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-24 [21]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-25 [22], защите https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 прав человека и качеству высшего образования. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Жёсткая сила и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F культурное влияние США имеют глобальный охват, с 1991 года страна рассматривается как единственная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 сверхдержава планетыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-26 [23]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-time1-27 [24]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-28 [25].
Нажаль.
І тільки при цьому утирку будуть танки замість одежі.
щоб заробити бабла. і він у***к оголошує вже це відкрито.