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Новости Тарифы Трампа
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США хотят производить не футболки и кроссовки, а танки и корабли, - Трамп

Трамп хочет производить оружие, а не футболки

Президент США Дональд Трамп заявил, что его тарифы направлены на содействие внутреннему производству оружия и технологической продукции, а не текситля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, в разговоре с журналистами перед посадкой на борт Air Force One в Нью-Джерси он сказал, что согласен с главой Минфина США Скотом Бессентом, который сказал 29 апреля, что Штатам не обязательно нужна "процветающая текстильная промышленность".

"Мы не хотим делать кроссовки и футболки. Мы хотим делать военную технику. Мы хотим делать большие вещи. Мы хотим делать искусственный интеллект. Я не хочу делать футболки, если честно. Я не хочу делать носки. Мы можем делать это очень хорошо в других местах. Мы хотим делать чипы, компьютеры и многие другие вещи, а также танки и корабли", - сказал Трамп.

Американская ассоциация одежды и обуви в ответ на замечание Трампа заявила, что тарифы не являются выгодными для отрасли.

"Поскольку 97% одежды и обуви, которые мы носим, импортируются и поскольку одежда и обувь уже является отраслью с самыми высокими тарифами в США, мы должны сосредоточиться на решениях, основанных на здравом смысле, которые могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Увеличение тарифов будет означать лишь рост производственных затрат для американских производителей и повышение цен, что нанесет ущерб потребителям с низким уровнем дохода", - заявил президент AAPA Стив Ламар.

Читайте: Сенат США настаивает на введении санкций против союзников РФ, - The Telegraph

Автор: 

США (27055) Трамп Дональд (5589)


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Топ комментарии
+11
А трампон як виробляв тухлий пи₴діж так і продовжує виробляти.
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26.05.2025 11:44
+10
І на чолі така держава має ідіота та шизофреників з деменцією
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26.05.2025 11:57
+7
ну так, танки можно і голяка виробляти. Головне - гарне опалення.
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26.05.2025 11:37
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Правила форума Совет форумчан
ну так, танки можно і голяка виробляти. Головне - гарне опалення.
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26.05.2025 11:37 Ответить
😁

Ґуантанамському тракторному заводу -- буть!
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26.05.2025 11:43 Ответить
уявив робітників "джона діра" у домотканих полотняних сорочках і лаптях.
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26.05.2025 11:47 Ответить
Экономика США является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE постиндустриальной, отличается преобладанием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 сферы услуг и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 экономики знаний, однако производственный потенциал страны остаётся вторым по величине в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-20 [17]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ➤.

Экономика страны составляет около четверти мирового https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВВПhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-21 [18]; она производит треть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC глобальных военных расходовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-22 [19] и 30,7 % мировых трат на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%A0 НИОКР (720,9 млрд $ по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 ППС в 2020 г.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-23 [20]), что делает США главной экономической и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 военной державой на планете. США занимают одно из первых мест в мире по https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 экономической конкурентоспособности, производительности, инновациямhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-24 [21]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-25 [22], защите https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 прав человека и качеству высшего образования. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0 Жёсткая сила и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F культурное влияние США имеют глобальный охват, с 1991 года страна рассматривается как единственная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 сверхдержава планетыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-26 [23]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-time1-27 [24]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-28 [25].
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26.05.2025 11:48 Ответить
І на чолі така держава має ідіота та шизофреників з деменцією
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26.05.2025 11:57 Ответить
Ну, нам як би теж особо нічим фастацца...
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26.05.2025 12:10 Ответить
М'язи від Альцгеймера не рятують.
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26.05.2025 12:26 Ответить
А запостити шматок Вікіпедії українською мовою не дозволяють якісь особисті переконання?
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26.05.2025 12:17 Ответить
Українська версія частіше буває більш совково заангажованою ніж россійська.
Нажаль.
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26.05.2025 12:20 Ответить
С большой вероятностью, даже кепки Трампа - "МAGA", делают в Китае...
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26.05.2025 11:41 Ответить
А трампон як виробляв тухлий пи₴діж так і продовжує виробляти.
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26.05.2025 11:44 Ответить
То виробляйте! - торгівля з Європою в США мінус 250 лярдів - хто ж винен шо купляють Мерседес а не Шевролєт
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26.05.2025 11:44 Ответить
путін таки приводить до тями читачів Френсіса Фукуями
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26.05.2025 11:45 Ответить
А до цього без тарифів як виробляли? Щось не бачу зв'язку.
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26.05.2025 11:46 Ответить
А про ключки для гольфу забув, старенький?
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26.05.2025 11:50 Ответить
Кидай ядерку на масквабад органгутанг ФСБшний очкун
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26.05.2025 11:51 Ответить
И зачем ему танки и корабли? Что бы потом сдать на металлолом?
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26.05.2025 12:21 Ответить
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26.05.2025 12:24 Ответить
Кончене, а нахера ж ти ввів санкції проти тих хто постачав в сша тряпки і скомпроментував американську зброю і виставив сша як ненадійного постачальника? Невже там немає хоч одного адекватного хто б цю рижу потвору приструнив. Чи в сша вже як і на Сосії театр одного актора а всі інші це просто раби які бояться відкрити рота
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26.05.2025 12:27 Ответить
Треба трохи більше часу, аби його виборці відчули результати свого вибору на органі, який в них відповідає за прийняття рішень - на дупі.
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26.05.2025 12:47 Ответить
Ви думаєте допоможе? Огляніться навкруги!
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26.05.2025 13:22 Ответить
Чомусь за Совка у США виходило і жити нормально, і гори зброї виробляти.

І тільки при цьому утирку будуть танки замість одежі.
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26.05.2025 12:39 Ответить
для цього цей ***к хоче розвязати повномасштабну Третю Світову яка поки що має локальний характер. і поки є можливість загасити кремлінів на їх территорії зброєю яка є на сладах в США силами ВСУ
щоб заробити бабла. і він у***к оголошує вже це відкрито.
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26.05.2025 12:55 Ответить
США взяли лідерство в світі більш джинсами ніж танками.
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26.05.2025 13:23 Ответить
 
 