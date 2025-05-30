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Новости Санкции против России
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Макрон призвал США ввести санкции против России: Это тест на доверие для американцев

Европа должна отказаться от зависимости от США, заявил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает Соединенные Штаты Америки усилить санкции против России, если она подтвердит нежелание идти на мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита в Сингапур, где он встретился с премьер-министром Лоуренсом Вонгом накануне форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", Макрон заявил, что ответственность за дальнейшие шаги должны взять на себя и Россия, и Соединенные Штаты.

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По его словам, если Россия подтвердит, что она "не готова к миру", Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы. "Это тест на доверие для американцев", - сказал Макрон.

Он также сообщил, что 48 часов назад имел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого тот выразил "нетерпение". "Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы, - ред.) готовы", - добавил французский лидер.

Относительно позиции Европы Макрон отметил, что она остается последовательной и надежной. "Мы не изменились, мы по-прежнему верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение правил", - подчеркнул он.

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Автор: 

россия (96074) санкции (11435) США (27073) Макрон Эмманюэль (1355)


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Топ комментарии
+2
Politico: Трамп більше прагне перезавантаження відносин із Росією, ніж миру в Україні.
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30.05.2025 12:09
+1
Ну все, то партнери закликали москалів, а тепер вже закликають одне одного.
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30.05.2025 12:07
+1
Вони з ними бізнес хочуть робити, а ти про якісь там санкції...
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30.05.2025 12:08
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заклики це добре,особливо коли ти закликаєш а робе хтось інший
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30.05.2025 12:06 Ответить
Європа ввела санкції ,а ФША - ні
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30.05.2025 12:22 Ответить
санкції??який відсоток їх дієвості та результативності??ближче до 0,00%??включить відео з вулиць мацквабаду і побачите всю реальну вартість тих санкцій
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30.05.2025 12:35 Ответить
Макрон! - рашка на переговори йде - вона миру не хоче
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30.05.2025 12:06 Ответить
Ну все, то партнери закликали москалів, а тепер вже закликають одне одного.
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30.05.2025 12:07 Ответить
Вони з ними бізнес хочуть робити, а ти про якісь там санкції...
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30.05.2025 12:08 Ответить
Politico: Трамп більше прагне перезавантаження відносин із Росією, ніж миру в Україні.
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30.05.2025 12:09 Ответить
Я б сказав, що це тест на довіру до американського партнерства.
І головний тест, їхньої надійності, буде після виходу американців з цих перемовин.
Маю надію, що вдасться, хочаб витягнути ще декілька тисяч наших хлопців....
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30.05.2025 12:18 Ответить
партнерства??колонія не може бути партнером господаря,обібрати-так,плюнути на власні гарантії-так,ми для них географічна назва з багатим набором ресурсів,і людей нема в тому наборі
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30.05.2025 12:40 Ответить
Трамп швидше здать Україну і ЄС і НАТО ніж косо гляне на свого кумира.
Ну і Гренландію (по прикладу Криму) дуже хочеться. Так що він не з вами в одній упряжці
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30.05.2025 12:18 Ответить
Макрон - красава. Дивно шо США капітулювали перед нацистською россією без жодного пострілу.
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30.05.2025 12:36 Ответить
Макроне, це глас вопіющого в голові у Трампа.
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30.05.2025 12:39 Ответить
 
 