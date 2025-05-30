Макрон призвал США ввести санкции против России: Это тест на доверие для американцев

Президент Франции Эмманюэль Макрон призывает Соединенные Штаты Америки усилить санкции против России, если она подтвердит нежелание идти на мирные переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита в Сингапур, где он встретился с премьер-министром Лоуренсом Вонгом накануне форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", Макрон заявил, что ответственность за дальнейшие шаги должны взять на себя и Россия, и Соединенные Штаты.

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По его словам, если Россия подтвердит, что она "не готова к миру", Вашингтон должен подтвердить свою приверженность санкциям против Москвы. "Это тест на доверие для американцев", - сказал Макрон.

Он также сообщил, что 48 часов назад имел разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого тот выразил "нетерпение". "Теперь вопрос в том, что мы с этим делаем? Мы (европейцы, - ред.) готовы", - добавил французский лидер.

Относительно позиции Европы Макрон отметил, что она остается последовательной и надежной. "Мы не изменились, мы по-прежнему верим в международный порядок, сотрудничество, открытую торговлю и уважение правил", - подчеркнул он.

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