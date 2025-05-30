Туреччина пропонує провести саміт США, Росії та України за участі Ердогана, - Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запропонував провести зустріч між лідерами США, Росії та України за участю турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Hurriyet Daily News.
За словами Фідана, такі переговори можуть відбутися після потенційних других переговорів України та Росії у Стамбулі, запланованих на наступний тиждень. Він висловив упевненість, що ця зустріч допоможе наблизити завершення війни.
"Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана", - заявив Фідан.
Міністр також підкреслив, що прогрес можливий, якщо сторони залишатимуться за столом переговорів. Під час свого візиту до Києва Фідан планує провести переговори з президентом Зеленським.
Водночас Кремль заявив, що президент Росії Володимир Путін розгляне можливість участі у саміті лише за умови результативності попередніх переговорів із Києвом.
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