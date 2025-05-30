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Новини Мирні перемовини
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Туреччина пропонує провести саміт США, Росії та України за участі Ердогана, - Фідан

туреччина

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запропонував провести зустріч між лідерами США, Росії та України за участю турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Hurriyet Daily News.

За словами Фідана, такі переговори можуть відбутися після потенційних других переговорів України та Росії у Стамбулі, запланованих на наступний тиждень. Він висловив упевненість, що ця зустріч допоможе наблизити завершення війни.

"Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана", - заявив Фідан.

Міністр також підкреслив, що прогрес можливий, якщо сторони залишатимуться за столом переговорів. Під час свого візиту до Києва Фідан планує провести переговори з президентом Зеленським.

Водночас Кремль заявив, що президент Росії Володимир Путін розгляне можливість участі у саміті лише за умови результативності попередніх переговорів із Києвом.

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Автор: 

США (23326) Туреччина (3607) Україна (5952) переговори з Росією (1251)


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Це називається "зі своєю розкладачкою в Мавзолей!"
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30.05.2025 14:58 Відповісти
Ердогашиш проснувся… Переговори не складаються, але ж кожен хоче вирвати собі лаври миротворства.
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30.05.2025 15:02 Відповісти
Про що переговори коли рашисти не збираются зупиняти війну ?рашисти хочуть знищити Україну і її народ , це марна трата часу розмови ні про що ,зате трамп буде радий "я добися перемовин"
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30.05.2025 15:08 Відповісти
А якого з Васілічєй пошлють в Туреччину?
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30.05.2025 15:09 Відповісти
Треба так і робити бо 50% вимог московії то не до України. Головних вимог "безпекового плану". А більше питання до тих хто це вирішує-США та частково ЕС. Але вони не хочуть поки що бруднити руки їх і так все влаштовує.
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30.05.2025 15:10 Відповісти
 
 