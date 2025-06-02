УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини Фото Мирні перемовини
4 087 17

Розпочалися перемовини між делегаціями України та РФ у Стамбулі, - МЗС. ВIДЕО (оновлено)

Сьогодні, 2 червня 2025 року, у Стамбулі розпочинаюється другий раунд перемовин між делегаціями України та РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

Як зазначається, перемовини розпочнуться з хвилини на хвилину. 

В адміністрації Ердогана висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі Путіна та Зеленського.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Як пізніше повідомило видання "Суспільне", перемовини між українською та російською делегаціями в Стамбулі ще не розпочалися.

"Голова делегації міністр оборони України Умєров прибув до палацу Чираган раніше, щоб провести двосторонню зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Фіданом, наразі урядовці закінчили обговорення. Перемовини на рівні делегацій мають незабаром розпочатися", - пояснило видання.

Оновлена інформація, як повідомили у МЗС о 14.44, у Стамбулі розпочалася зустріч делегацій України та Росії у присутності турецької сторони.

перемовини у Стамбулі

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Автор: 

Стамбул (219) переговори з Росією (1270)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Що можуть дати такі перемовини окрім зачитування текстів, отриманих делегаціями "зверху". Адже члени делегації рашистів не мають анінайменшого права змінити хоч одну кому у текстових висерах путіна. І що залишається українській делегації ? - адже погодитися на путінські висери категорично не можна.
Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
показати весь коментар
02.06.2025 13:40
+4
Та які проблєми ? Відмовляємось від переговорів і кацапи просто лізуть далі ...
Демаєш - як скоро до Німеччини долізуть ?
показати весь коментар
02.06.2025 13:44
+4
А перед початком зустрічі кацапам питання не задавали: "Что с ******, русня?...".
показати весь коментар
02.06.2025 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стартонули! - пуйло знову грає крапленими
показати весь коментар
02.06.2025 13:36 Відповісти
Що можуть дати такі перемовини окрім зачитування текстів, отриманих делегаціями "зверху". Адже члени делегації рашистів не мають анінайменшого права змінити хоч одну кому у текстових висерах путіна. І що залишається українській делегації ? - адже погодитися на путінські висери категорично не можна.
Дурня ці перемовини. Не дуже зрозуміло кому це все потрібно, окрім тих діячів, які потай намагаються "договориться посередине".
показати весь коментар
02.06.2025 13:40 Відповісти
Та які проблєми ? Відмовляємось від переговорів і кацапи просто лізуть далі ...
Демаєш - як скоро до Німеччини долізуть ?
показати весь коментар
02.06.2025 13:44 Відповісти
Кацапи і так лізуть далі. А перемовини у декого справляють фальшиве враження, що можна Україні не допомагати по максимуму... Логіка української сторони - типу переконати захід, що з рашистами домовитися не можна (що є правда) - і ніби захід тоді озвіріє і надасть ЗСУ більшу допомогу. Це наївно. Захід і так прекрасно знає, що з кацапами домовитися не можна.
показати весь коментар
02.06.2025 13:56 Відповісти
Більше , а ніж зараз , допомоги навряд чи дадуть ... навіть з Таурусами ситуація цілком показова !
показати весь коментар
02.06.2025 14:01 Відповісти
Це потрібно Трампу , щоб отримати Нобелівську премію миру ,
але отримає середній палець від свого дружбана Володимира
показати весь коментар
02.06.2025 13:46 Відповісти
Що головне у перемовинах з руснею? Ні до чого не домовитись. Ну крім обміну полоненими. Це ми завжди з радістю.
показати весь коментар
02.06.2025 13:47 Відповісти
>> висловили сподівання, що переговори в Стамбулі призведуть до зустрічі пітуна та Зеленського.

Навіщо?

P.S. Вже й прізвище йухла почали з великої літери писати. І триколорове ганчір'я акуратненько так розставлено....
показати весь коментар
02.06.2025 13:42 Відповісти
Через 5 хвилин можна і фінішувати.
показати весь коментар
02.06.2025 13:44 Відповісти
у кацапского оккупанта истерика от беспрецедентной атаки Украины по рашке!это надо видеть! https://www.youtube.com/watch?v=V0qmZGXVbk4
показати весь коментар
02.06.2025 13:49 Відповісти
А перед початком зустрічі кацапам питання не задавали: "Что с ******, русня?...".
показати весь коментар
02.06.2025 13:56 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2025 13:59 Відповісти
Черговий порожній попіздаріум.
Ставимося з розумінням (с)
показати весь коментар
02.06.2025 14:50 Відповісти
кажіть кацапам хай закінчують війну бо без штанів залишаться
показати весь коментар
02.06.2025 14:51 Відповісти
 
 