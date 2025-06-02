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Очікуємо від переговорів в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, зустрічі на рівні лідерів, - Зеленський

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Вільнюсі та озвучив очікування від сьогоднішньої зустрічі делегацій України й РФ у Стамбулі.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Вільнюс. Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС", - написав він. 

За його словами, найголовніше – інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Сторони обговорили, як можна масштабувати.

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"Окремо – про дипломатію. Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів.

Дякую Премʼєр-міністру Петтері Орпо, народу Фінляндії за всю надану підтримку. Цінуємо ваш внесок", - додав президент.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібні нові сильні санкції проти РФ, якщо переговори в Стамбулі не принесуть результатів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Стамбул (219) Орпо Петтері (34)


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Топ коментарі
+2
Реального результату від цієї вистави можуть очікувати лише дурники типу клована.
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02.06.2025 15:20
+1
Тару, тару от дронов пусть нам вернут!
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02.06.2025 15:19
+1
"Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555643

Що ж його і Трампа так тягне на особисті зустрічі з ху@лом?
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02.06.2025 15:21
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02.06.2025 15:19 Відповісти
Тару, тару от дронов пусть нам вернут!
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02.06.2025 15:19 Відповісти
Із стамбульського роя знов не вийде ніхфіга. І навіть риже чмо це знає.
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02.06.2025 15:19 Відповісти
Реального результату від цієї вистави можуть очікувати лише дурники типу клована.
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02.06.2025 15:20 Відповісти
Скоріше прихожан його секти - свідєтєлєй асфальта
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02.06.2025 15:30 Відповісти
"Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555643

Що ж його і Трампа так тягне на особисті зустрічі з ху@лом?
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02.06.2025 15:21 Відповісти
Блажен - хто вірує
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02.06.2025 15:25 Відповісти
Де в нас взяти лідера?
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02.06.2025 15:27 Відповісти
З урахуваням шо там знов мєдіньській то не буде великого результату, обмін можливо буде, але не припинення вогня, санкціі, талони на їжу, талони на шмотки, талони, талони, талони на все, по каРФаген не здохне!
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02.06.2025 15:28 Відповісти
грохнув би ************ делегацію би прямо там - більше діла б було чим гундосий піздьож
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02.06.2025 15:32 Відповісти
ти бл* дь 🤡 ,а лідером ти був би ,коли у 20р. не кричав ,"не трогайте мене ,а то путін нападьот " лідор ти занюханий , тобі та твоєї скумбрії ,ще каятися треба буде 100 років ...
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02.06.2025 15:36 Відповісти
Соинеапюсь,что мединскому позволено что-то решать,максимум пленные.
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02.06.2025 15:53 Відповісти
Цікаво - є такі вправні психіатри, що можуть вилікувати Зеленського щодо маніакальної ідеї зустрітися з путіним? Бо це ніяк не пояснюється в нормальному сенсі людського мислення.
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02.06.2025 16:11 Відповісти
 
 