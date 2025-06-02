Очікуємо від переговорів в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, зустрічі на рівні лідерів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Вільнюсі та озвучив очікування від сьогоднішньої зустрічі делегацій України й РФ у Стамбулі.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Вільнюс. Під час зустрічі з Премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо обговорили оборонну підтримку України, співпрацю в межах коаліції укриттів та членство в ЄС", - написав він.
За його словами, найголовніше – інвестиції в українське виробництво зброї та співвиробництво. Розповів про наш проєкт "Лінія дронів", що вже довів свою ефективність. Сторони обговорили, як можна масштабувати.
"Окремо – про дипломатію. Очікуємо від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі реального результату: припинення вогню, обміну полоненими, повернення дітей і зустрічі на рівні лідерів.
Дякую Премʼєр-міністру Петтері Орпо, народу Фінляндії за всю надану підтримку. Цінуємо ваш внесок", - додав президент.
Нагадаємо, 2 червня 2025 року розпочався другий раунд переговорів між Україною та РФ.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3555643
Що ж його і Трампа так тягне на особисті зустрічі з ху@лом?