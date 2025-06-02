Посол ЕС Матернова о спецоперации СБУ "Павутина": Россия не держит все карты в руках, у Украины есть свои

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после удачных ударов Украины по российским авиабазам, где размещалась стратегическая авиация, подчеркнула, что Украина имеет собственные "карты" для противодействия агрессии РФ.

Об этом она заявила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Матернова подчеркнула, что вчерашние удары украинских сил по глубокому тылу России вызвали восхищение во всем мире. Она напомнила, что с атакованных авиабаз РФ осуществлялись удары по гражданским объектам, в частности - по детям и больницам.

"Именно поэтому важно признать: нет, Россия не держит все карты в руках, у Украины есть свои карты. Она имеет сильную оборонную отрасль, способна к инновациям и имеет потенциал для проведения таких операций", - отметила Матернова.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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