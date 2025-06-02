Посол ЄС Матернова про спецоперацію СБУ "Павутина": Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова після вдалих ударів України по російських авіабазах, де розміщувалася стратегічна авіація, наголосила, що Україна має власні "карти" для протидії агресії РФ.

Про це вона заявила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Матернова підкреслила, що вчорашні удари українських сил по глибокому тилу Росії викликали захоплення у всьому світі. Вона нагадала, що з атакованих авіабаз РФ здійснювалися удари по цивільних об’єктах, зокрема по дітях та лікарнях.

"Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій", - зазначила Матернова.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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