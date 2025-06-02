Джонсон про операцію "Павутина": Українці незламні і технологічно вмілі

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з успішними ударами по російських аеродромах, назвавши українців незламними та технологічно вмілими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Х.

"Вітаю Україну з чудовим ударом по російській авіації. Українці незламні і технологічно блискучі. Вони роблять все можливе, щоб вражати військові цілі, в той час, як Путін без розбору вбиває цивільних", - написав Джонсон.

Експрем'єр-міністр також Британію та ЄС підтримати законопроєкт Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії, наголошуючи, що настав час посилити тиск на Путіна та покласти край цій війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен про спецоперацію СБУ по РФ: Україна має право на оборону і успішно захищається

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на авіабази РФ - величезний сором для Путіна та його військових, - Welt