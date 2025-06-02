УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12994 відвідувача онлайн
Новини Операція СБУ Павутина
2 506 9

Джонсон про операцію "Павутина": Українці незламні і технологічно вмілі

борис,джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з успішними ударами по російських аеродромах, назвавши українців незламними та технологічно вмілими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в Х.

"Вітаю Україну з чудовим ударом по російській авіації. Українці незламні і технологічно блискучі. Вони роблять все можливе, щоб вражати військові цілі, в той час, як Путін без розбору вбиває цивільних", - написав Джонсон.

Експрем'єр-міністр також Британію та ЄС підтримати законопроєкт Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії, наголошуючи, що настав час посилити тиск на Путіна та покласти край цій війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен про спецоперацію СБУ по РФ: Україна має право на оборону і успішно захищається

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на авіабази РФ - величезний сором для Путіна та його військових, - Welt

Автор: 

літак (2947) знищення (7511) Джонсон Борис (583) Удари по РФ (329)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.06.2025 13:08 Відповісти
Я думаю що зараз дупця жим жим навіть у трампа і кіма-(ащо якщо до берегу північної Кореї приб*. море такий контейнер з секретом))
показати весь коментар
02.06.2025 13:20 Відповісти
Виникає питання - хто кому більш потрібен, Україна НАТО чи НАТО нам?
показати весь коментар
02.06.2025 13:19 Відповісти
Ну , Джонсонюк - як завжди красава . Це наш козак .
А хто знає шановні - куди пропав трамп зі свитою .? Доба пройшла , а вони - як в рот води понабирали .
Що там , у Білому домі - трапилось , де всі .? Вони хоч живі там . ?
показати весь коментар
02.06.2025 13:20 Відповісти
Вчора на реддіт була інфа в якій трамп сказав що не знав про цю операцію.
А внизу коло 1000 коментів від удячних американців.
Всі американці дуже раді що з рудомордим ніхто не поділився, бо він би все злив *****.
показати весь коментар
02.06.2025 13:24 Відповісти
Хто хнає чому кацапи досі мовчать і не гугу?
Тому що всі зайняті справою-шукають хитрі контейнери.
Бо хз скільки там їх по всій раісі роз*їхалося і де припаркуються.
показати весь коментар
02.06.2025 13:21 Відповісти
По парадові треба було бити, по першо причині. По ***** та його дружанє сунь дзин пинє.
показати весь коментар
02.06.2025 14:03 Відповісти
 
 