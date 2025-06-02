Фредеріксен про спецоперацію СБУ по РФ: Україна має право на оборону і успішно захищається
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна має повне право захищатися від російської агресії та успішно здійснює оборону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.
"Вони (Україна. - Ред.) мають право на самооборону. Іноді це включає удари у відповідь. Схоже, що він був успішним", - сказала Фредеріксен, коментуючи удари українських сил по стратегічній авіації Росії.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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А кто бы это оспаривал, как дети малые..