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Новини Операція СБУ Павутина
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Фредеріксен про спецоперацію СБУ по РФ: Україна має право на оборону і успішно захищається

Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна має повне право захищатися від російської агресії та успішно здійснює оборону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR.

"Вони (Україна. - Ред.) мають право на самооборону. Іноді це включає удари у відповідь. Схоже, що він був успішним", - сказала Фредеріксен, коментуючи удари українських сил по стратегічній авіації Росії.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": СБУ уразила 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, - Малюк

Автор: 

СБУ (12933) Фредеріксен Метте (97) Удари по РФ (329)


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Ще не до всіх дійшло, що рф ще має відповісти за Голодомори, репресії, депортації під час російської окупації України 1921 - 1991 років.
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02.06.2025 12:57 Відповісти
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02.06.2025 13:01 Відповісти
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02.06.2025 13:07 Відповісти
Это вы о чём?
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02.06.2025 13:56 Відповісти
"..Украина имеет право на оборону и успешно защищается."
А кто бы это оспаривал, как дети малые..
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02.06.2025 13:54 Відповісти
 
 