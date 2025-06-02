Операція "Павутина": СБУ уразила 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, - Малюк
Операція Служби безпеки України "Павутина" є безпрецедентною та унікальною.
Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, зазначив він.
"Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", - наголосив Малюк.
За словами очільника СБУ, він понад півтора року очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію.
У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.
"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ", - сказав Малюк.
Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.
За словами Василя Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.
Спочатку СБУ переправила до РФ fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.
"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФтероризуватиме українців ракетами і шахедами", - додав очільник СБУ.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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па-плану
А вийшло, як у японськім хокку:
«На вишню заліз,
Вишень солодких поїсти.
Тріснула гілка.
Всьо бл&дь!
Наївся.»
Якщо зєля - агент мАцкви, то він не міг поставити таке завдання, а тим більше - допустити його успішне виконання.
агент мацкви - це свідомий зрадник
агент мацкви - це також і некомпетентний корисний ідіот
Так, різниця чітка і зрозуміла, спасибі.
простий приклад: зустріч в Нормандії, на якій Єрмак домовився підписати певні документи, проте на підпис ху йлу дали не ті документи, про які домовився Єрмак, а ті, які підготував Богдан. кого тут Вова хотів розвести? чекіста ху йла? то якщо ти хочеш розвести когось, то ти маєш бути готовим дати відсіч, бо ти тим своїм розводом свідомо тиснеш на ху йла. на ху йла тиснути не можна. з ним потрібно вміти тонко дипломатично і фахово грати, що до цього і робила команда Пороха. а Вова раз взявся бикувати, то з другої сторони, своє бикування маєш підкріпити сильною армією. якщо є сильна армія, то тоді бикуй до ху йла, намагайся його розвести як тоді у Нормандії. проте у Вавиному випадку виходить так, що тут бикуємо, а тут замість посилення армії, навпаки її послаблюємо, забираємо гроші на велике будівництво.
Я сумніваюсь що до вас дойде,але спробую.
Періодично українцям підкидують якісь переможні сюжети,щоб українці не опускали руки,не здавалися та продовжували воювати.Бо по плану знищення не тільки українців якнайбільше,але й рашистів.А тепер головне!!!В той час,коли усі українці радуються знищенню ворожих літаків,в цей час рашисти продовжують невпинно окуповувати українські території!!!
Ця операція для відволікання уваги українців від окупації наших земель.
Щоб дійти до таких висновків,треба мати вишколене логічне мислення,та знання темних сторін геополітики.
Але черговий удар по полігону зіпсував увесь святковий настрій.
Коротше, переможеньки цього разу не вийшло.
Так що всьо *****, давай по-новой.
Судячи з відео, літаків ще багато, на декілька перемог має вистачити.
А чому б ні?Крейсер "Москва" же спалили,а його вже не побудують знову,бо великі бойови кораблі пішли в минуле.Так само спалили і застаріли літаки.Ви забуваєте і не враховуєте одну річ.Війна вже інша.І майбутне за дронами.Рашистам легше наклепати дешевих дронів,які під керівництвом ШІ будуть зграями атакувати міста,чим вкладуватись о дорогі літаки.
інші 5% - мають дитячі комплекси меншовартості
І питання скоріше не в інтелекті, а в маніакальності.
Якщо людина хоче щось бачити, то вона вперто шукає факти, що підтверджують бажане і так само вперто відкидає факти, що заперечують бажане.
От трапився мені тут один фрукт, який вірив у фізику, крім закону збереження енергії, називаючи його "законом збереження дурості". Вмовляв мене побудувати вічний двигун і запевняв, що він працюватиме. Наводив навіть документи з розрахунками.
Ніякі аргументи на нього не діяли, логіка - теж. Він находив виправдання будь-чому, що не вкладалось в картину, і використовував будь-що, щоб цю картину просувати. Він вірив (або майстерно удавав, що вірив) у вічний рух і вічне джерело енергії (хоча в очі його не бачив ніколи, сам зізнався).
Якщо я бачу,що людина використовує термін "конспірологія",розумію,що рівень його логічного мислення ще недостатній.
на чолі країн стоять не геніальні Енштейни, а звичані люди, та ще й без фахової підготовки і практичного досвіду в управлінні країною.
Ось не надо ля-ля.Кожен лідер країни просто ПОВИНЕН підібрати у свою команду фахових спеціалістів,щоб керувати країною.
Ви що,орієнтуєтесь на нашого Зе,який приперся у політику не маючи політичного багажу за спиною?А повинні приходити такі як Рейган,який мав десятки років політичної кар'єри до поста президента США.
Був би за россію горой - кинув би маляву за порєбрік, мовляв, готується тут проти вас дещо, братушкі, не прогавте.
Ukrainian@ukrainiansfirst
Новий логотип СБУ
Рік слухали про контрнастур.
Рік слухали про Курськ.
Тепер рік будемо слухати про переможне "Павутиння"
А тим часом кацапи будуть просуватися у нових місцях на фронті і на кордоні.
Молодець!Хоч хтось ще здогадався про це.Те саме я написав Войцеховському вище.
"Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом,
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут."
"Мало мало мало мало мало огня
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало огня
Разрешаю это значит можно...".
Ще у 2023 році, після удару дроном по літаку в Білорусі, написав сценарій, як треба зробити на рф.
Дякую, що прочитали і здійснили !
Сценарій виконали на всі 100% !
Я теж кілька років тому писав про БЕКи з ракетами ППО, а торіч - про дистанційний підрив fpv. А купа місцевих "експертів" пояснювала, чому це непрактично/неможливо. А воно он як вийшло...
Придумати це, звісно, добре. Але коли є люди, котрі це змогли реалізувати - це вогонь! Їм велика подяка (і грамота, звісно).
Насправді Малюк діє на випередження, уникаючи гніву Зєлєнского і особливо Єрмака за ту увагу і захоплження, які він отримав, здійснивши цю операцію. Він розумний - піде у тінь, як недавно пішов Буданов. 😊
..
Але на цьому не можна зупинятися: потрібні не тільки такі потужні разові акції, але і системна робота з модернізації всіх елементів збройних сил.
Зелений недофюрер в цьому плані є лише перепоною останні 5,5 років. Чого лише вартує організований ним мобілізаційний процес - з 2023 р., як скінчилися добровольці, - це більше схоже на сплановану диверсію, коли 3,5-4 млн чол. під присягою вже 4-й рік у внутрішньому та зовнішньому тилу, а на фронті маємо 20-30% сил, сформованих із забусифіковиних фольксштурмовиків-цивілістів, які апрірорі є на порядок більш витратоємкі в підготовчому процесі та переважно менш ефективні в поточній роботі, ніж резервісти та силовики.
У нєє есть.
На вєрхнєй полкє.