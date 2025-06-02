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Новини Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина": СБУ уразила 41 літак, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, - Малюк

Малюк розповів подробиці операції СБУ Павутина

Операція Служби безпеки України "Павутина" є безпрецедентною та унікальною.

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, зазначив він.

"Знищення ворожих бомбардувальників – це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що "відплата неминуча". СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли", - наголосив Малюк.

За словами очільника СБУ, він понад півтора року очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію.

Читайте також: Атака дронів на авіабази РФ - величезний сором для Путіна та його військових, - Welt

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ – "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ", - сказав Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

За словами Василя Малюка, спецоперація "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Спочатку СБУ переправила до РФ fpv-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі – російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФтероризуватиме українців ракетами і шахедами", - додав очільник СБУ.

Читайте: Після операції СБУ "Павутина" літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО, - Ліпавський

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте: Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12933) Малюк Василь (103) Удари по РФ (329)


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Топ коментарі
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02.06.2025 12:22
+15
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02.06.2025 12:25
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Новий логотип СБУ
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02.06.2025 12:25
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02.06.2025 12:22 Відповісти
міфічне "велічіє" росії заплетено на міфічному "велічії" США - знищивши росію - буде знищено і міф про якоби існування якихось міфічних "свєрхдержав". що керують всім світом.
па-плану
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02.06.2025 12:28 Відповісти
Мовчат бо тепер тра переписувати всю систему охорони, тепер не снайпера тра боятися а дрона, і коло безпеки тра з 3-4 км до 30-40 робити, а це ******* як дорого, трудоємко та людо/часу затратно! Одним словом для фсо це просто *******!
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02.06.2025 12:46 Відповісти
там ох.евают и не знают что делать.
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02.06.2025 12:38 Відповісти
Ото кацапський Міша сунув своє брудне рило в Український Вулик, поласувати мьодом.

А вийшло, як у японськім хокку:

«На вишню заліз,
Вишень солодких поїсти.
Тріснула гілка.
Всьо бл&дь!
Наївся.»
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02.06.2025 14:19 Відповісти
Ага... "Володар Трампостану" побачив "козирі", які виклали на стіл українці, перед початком переговорів, і "прихуєл"... І до цих пір не знає, що "ляпнуть"...
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02.06.2025 14:22 Відповісти
вони зрозуміли що кацапи чи китайці чи іранці чи хтось інший може провернути таку ж операцію біля аеродромів американців по всьому світу....
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02.06.2025 14:36 Відповісти
Знищення ворожих бомбардувальників - це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський.
Якщо зєля - агент мАцкви, то він не міг поставити таке завдання, а тим більше - допустити його успішне виконання.
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02.06.2025 12:23 Відповісти
тут варто чітко розмежовувати: агент мацкви - це свідомий зрадник, який свідомо працює на ворога; агент мацкви - це також і некомпетентний корисний ідіот, який наївно вірить у те, що зможе закінчити війну, просто переставши стріляти і заглянувши в очко ху йла. таку діяльність теж можна вважати як діяльність агента мацкви. бо що перше, що друге - це є державна зрада. свідома чи через некомпетентність і наївність - то вже різниця не принципова. результат на виході один і той самий. у випадку Вови дуже хочеться вірити, що то другий варіант. проте нікуди не зникають з пам'яті пости його Лєнки від весни 14-го року, де вона "вкантактє" закликала зливати сєпарам пересування техніки ЗСУ на Донбасі..
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02.06.2025 12:35 Відповісти
тут варто чітко розмежовувати:
агент мацкви - це свідомий зрадник
агент мацкви - це також і некомпетентний корисний ідіот
Так, різниця чітка і зрозуміла, спасибі.
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02.06.2025 12:37 Відповісти
То яким зрадником був Баканов і чому він досі не отримав довічне?
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02.06.2025 12:42 Відповісти
та нема тут принципової різниці, бо всі ці діяння укладаються у формулювання державна зрада.
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02.06.2025 12:55 Відповісти
Що ж ви тоді казали про розмежування? Виходить же, немає ніякої різниці.
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02.06.2025 12:59 Відповісти
різниця не принципова і ніякої різниці - це різні речі. державна зрада - це злочинна діяльність на благо ворога, який за це тобі платить гроші чи інші цінності. державна зрада - це також і злочинна бездіяльність, саботування посилення обороноздатності країни чим до великої війни і займався Вова із своєю командою. тут а) можна вважати, що він завербований агент; б) не завербований агент, а своїми діями по згортанню ракетної програми, по урізанню фінансування армії, розмінування Півдня, відведення одностороннє військ в наївній надії на те, що ***** піде на зустріч і припинить війну, вийде з Криму і з Донбасу - несвідомо, тобто як корисний ідіот, працював на ворога.
простий приклад: зустріч в Нормандії, на якій Єрмак домовився підписати певні документи, проте на підпис ху йлу дали не ті документи, про які домовився Єрмак, а ті, які підготував Богдан. кого тут Вова хотів розвести? чекіста ху йла? то якщо ти хочеш розвести когось, то ти маєш бути готовим дати відсіч, бо ти тим своїм розводом свідомо тиснеш на ху йла. на ху йла тиснути не можна. з ним потрібно вміти тонко дипломатично і фахово грати, що до цього і робила команда Пороха. а Вова раз взявся бикувати, то з другої сторони, своє бикування маєш підкріпити сильною армією. якщо є сильна армія, то тоді бикуй до ху йла, намагайся його розвести як тоді у Нормандії. проте у Вавиному випадку виходить так, що тут бикуємо, а тут замість посилення армії, навпаки її послаблюємо, забираємо гроші на велике будівництво.
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02.06.2025 13:31 Відповісти
Просто сформульовано було трохи дивно.
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02.06.2025 13:46 Відповісти
та нічого дивного. все по суті.
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02.06.2025 13:53 Відповісти
Якщо зєля - агент мАцкви, то він не міг поставити таке завдання, а тим більше - допустити його успішне виконання.
Я сумніваюсь що до вас дойде,але спробую.
Періодично українцям підкидують якісь переможні сюжети,щоб українці не опускали руки,не здавалися та продовжували воювати.Бо по плану знищення не тільки українців якнайбільше,але й рашистів.А тепер головне!!!В той час,коли усі українці радуються знищенню ворожих літаків,в цей час рашисти продовжують невпинно окуповувати українські території!!!
Ця операція для відволікання уваги українців від окупації наших земель.
Щоб дійти до таких висновків,треба мати вишколене логічне мислення,та знання темних сторін геополітики.
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02.06.2025 12:52 Відповісти
Тобто ***** дозволило спалити чотири десятки своїх невідновлюваних "стратегів" лише заради переможного сюжету.
Але черговий удар по полігону зіпсував увесь святковий настрій.
Коротше, переможеньки цього разу не вийшло.
Так що всьо *****, давай по-новой.
Судячи з відео, літаків ще багато, на декілька перемог має вистачити.
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02.06.2025 12:57 Відповісти
не прокотило в тебе в РФ то сцарь виявився не настоящим)))
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02.06.2025 13:07 Відповісти
Соловьіная тєлєга - то ще не вся ерефія.
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02.06.2025 13:09 Відповісти
Тобто ***** дозволило спалити чотири десятки своїх невідновлюваних "стратегів" лише заради переможного сюжету.
А чому б ні?Крейсер "Москва" же спалили,а його вже не побудують знову,бо великі бойови кораблі пішли в минуле.Так само спалили і застаріли літаки.Ви забуваєте і не враховуєте одну річ.Війна вже інша.І майбутне за дронами.Рашистам легше наклепати дешевих дронів,які під керівництвом ШІ будуть зграями атакувати міста,чим вкладуватись о дорогі літаки.
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02.06.2025 13:31 Відповісти
Я тільки за такий підхід, і з нетерпінням чекаю на нові показові акти утилізації непотрібної на ******** війні російської бойової техніки. Наприклад, АПЧ.
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02.06.2025 13:41 Відповісти
Гальмо, ти несеш відверту ахінею, а твій оппонент-вихована людина і не може, із-за свого виховання сказати тобі напряму, що ти -дурень. Таки да, ти дурень, але не здогадуєшся про це.
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02.06.2025 14:19 Відповісти
є дуже переконлива и проста статистика - 95% шанувальників теорій змови мають коефіціент ак'ю нижчий за 100
інші 5% - мають дитячі комплекси меншовартості
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02.06.2025 14:11 Відповісти
Ніколи такої статистики не зустрічав.
І питання скоріше не в інтелекті, а в маніакальності.
Якщо людина хоче щось бачити, то вона вперто шукає факти, що підтверджують бажане і так само вперто відкидає факти, що заперечують бажане.
От трапився мені тут один фрукт, який вірив у фізику, крім закону збереження енергії, називаючи його "законом збереження дурості". Вмовляв мене побудувати вічний двигун і запевняв, що він працюватиме. Наводив навіть документи з розрахунками.
Ніякі аргументи на нього не діяли, логіка - теж. Він находив виправдання будь-чому, що не вкладалось в картину, і використовував будь-що, щоб цю картину просувати. Він вірив (або майстерно удавав, що вірив) у вічний рух і вічне джерело енергії (хоча в очі його не бачив ніколи, сам зізнався).
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02.06.2025 14:19 Відповісти
та все простіше набагато. не варто закручувати ті конспірології. на чолі країн стоять не геніальні Енштейни, а звичані люди, та ще й без фахової підготовки і практичного досвіду в управлінні країною.
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02.06.2025 13:03 Відповісти
та все простіше набагато. не варто закручувати ті конспірології.
Якщо я бачу,що людина використовує термін "конспірологія",розумію,що рівень його логічного мислення ще недостатній.

на чолі країн стоять не геніальні Енштейни, а звичані люди, та ще й без фахової підготовки і практичного досвіду в управлінні країною.
Ось не надо ля-ля.Кожен лідер країни просто ПОВИНЕН підібрати у свою команду фахових спеціалістів,щоб керувати країною.
Ви що,орієнтуєтесь на нашого Зе,який приперся у політику не маючи політичного багажу за спиною?А повинні приходити такі як Рейган,який мав десятки років політичної кар'єри до поста президента США.
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02.06.2025 13:39 Відповісти
Скільки років політичної кар'єри мав Трамп до своєї першої каденції?
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02.06.2025 13:44 Відповісти
повинні. але не в нас. якщо ти повний некомпетент, то ти маєш усвідомлювати, що твоє балотування на таку посаду - це вже є злочин проти свого народу. усвідомлював це Вова? ні. народ теж мав усвідомлювати за кого голосує. усвідомлював тоді наш нарід? ні.
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02.06.2025 13:47 Відповісти
Малюк посвятив Зелю у деталі операції тільки після її початку
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02.06.2025 13:53 Відповісти
після завершення
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02.06.2025 14:07 Відповісти
Блазень - лише "інструмент"... Його не питають і з ним не радяться... Він просто тупо займається тим, що йому наказують... Тобто, триндить по телемарафону, киває головою, і підписує, що йому підсовують...
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02.06.2025 14:28 Відповісти
Корисний ідіот, тобто.
Був би за россію горой - кинув би маляву за порєбрік, мовляв, готується тут проти вас дещо, братушкі, не прогавте.
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02.06.2025 14:29 Відповісти
https://x.com/ukrainiansfirst

Ukrainian@ukrainiansfirst



Новий логотип СБУ
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02.06.2025 12:25 Відповісти
Лавров нервово курить
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02.06.2025 12:43 Відповісти
Було б прикольніш аби фура була військовую і заїхала не територію. летовища. і звідти дрони б поперки як бжоли.
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02.06.2025 14:35 Відповісти
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02.06.2025 12:25 Відповісти
Ну все.
Рік слухали про контрнастур.
Рік слухали про Курськ.
Тепер рік будемо слухати про переможне "Павутиння"

А тим часом кацапи будуть просуватися у нових місцях на фронті і на кордоні.
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02.06.2025 12:27 Відповісти

Молодець!Хоч хтось ще здогадався про це.Те саме я написав Войцеховському вище.
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02.06.2025 12:55 Відповісти
Про крейсер давно забули)
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02.06.2025 13:25 Відповісти
А що сталося в Амурській області, чому фура з БПЛА не добралася до аеродрому Українка? Хто її підірвав?
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02.06.2025 12:28 Відповісти
Значить фура не доїхала на місце призначення...зірвали, щоб не залишати слідів.
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02.06.2025 12:33 Відповісти
Там же ж писали, що в фурі виявились проблеми з гальмами, от і не доїхала.
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02.06.2025 12:48 Відповісти
А пусть он еще поставит задание замочить ботокса,создать длинный и толстый нептун,отправит на фронт сотни тысяч бронированных держслужбовцив и поставить к стенке агентуру гру,агентуру портнова и агентуру сивковича.
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02.06.2025 12:29 Відповісти
і коли все виконає хай і сам застрелиться...
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02.06.2025 13:20 Відповісти

"Заправлены в планшеты
Космические карты,
И штурман уточняет
В последний раз маршрут.
Давайте-ка, ребята,
Закурим перед стартом,
У нас еще в запасе
Четырнадцать минут."
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02.06.2025 12:30 Відповісти
І "продовження"...
"Мало мало мало мало мало огня
Я хочу еще немного больше
Мало мало мало мало мало огня
Разрешаю это значит можно...".
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02.06.2025 14:31 Відповісти
Малюк, дай мені хоть грамоту !
Ще у 2023 році, після удару дроном по літаку в Білорусі, написав сценарій, як треба зробити на рф.
Дякую, що прочитали і здійснили !
Сценарій виконали на всі 100% !
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02.06.2025 12:30 Відповісти
Тут багато таких розумних
Я теж кілька років тому писав про БЕКи з ракетами ППО, а торіч - про дистанційний підрив fpv. А купа місцевих "експертів" пояснювала, чому це непрактично/неможливо. А воно он як вийшло...
Придумати це, звісно, добре. Але коли є люди, котрі це змогли реалізувати - це вогонь! Їм велика подяка (і грамота, звісно).
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02.06.2025 12:50 Відповісти
Не ти один такий, розумний... У мене купа тем хороших, але "давлю слова в кулаці" - не місце тут писать... Дещо скинув хлопцям "знаючим"...Але тихо...
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02.06.2025 14:34 Відповісти
То на відомому всім фото над схемою аеродрому і фото літаків навис Зєлєнскій? 😲 А так схоже на самого Малюка! Я в зпхваті аід маскування! Навіть залисини, як справжні!
Насправді Малюк діє на випередження, уникаючи гніву Зєлєнского і особливо Єрмака за ту увагу і захоплження, які він отримав, здійснивши цю операцію. Він розумний - піде у тінь, як недавно пішов Буданов. 😊
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02.06.2025 12:34 Відповісти
Щось не зрозуміло по Ту-160, досі нема фактів його враження. А жаль, тому що це флагман російської авіації.
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02.06.2025 12:35 Відповісти
Я служив у Пилуках, де базувались Ту-160 (184 ВБАП). Так от, оце уїбанство для вильоту потребувало 1-2 години настройок на ЗПС. До речі, Ту-22М3 тоді вже довели до розуми.
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02.06.2025 12:55 Відповісти
Варварство!
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02.06.2025 12:36 Відповісти
Щось не зрозуміло з Ту-160. Малюк каже, що вразили також (3-й абзац зверху в новині). За даними джерел Цензор.НЕТ Ту-160 не вказується (3-й абзац знизу в новині).
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02.06.2025 12:38 Відповісти
Скоро дроны с ИИ на соснах в лесах России гнезда вить будут.
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02.06.2025 12:38 Відповісти
Малюк - это вам не засланный ФСБшник Баканов! А Зеленский к этой операции имеет ровно такое же отношение, как и я к смерти Гитлера!
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02.06.2025 12:40 Відповісти
Радій кацап ..
..
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02.06.2025 12:44 Відповісти
Оплески стоячи. Chapeau!

Але на цьому не можна зупинятися: потрібні не тільки такі потужні разові акції, але і системна робота з модернізації всіх елементів збройних сил.

Зелений недофюрер в цьому плані є лише перепоною останні 5,5 років. Чого лише вартує організований ним мобілізаційний процес - з 2023 р., як скінчилися добровольці, - це більше схоже на сплановану диверсію, коли 3,5-4 млн чол. під присягою вже 4-й рік у внутрішньому та зовнішньому тилу, а на фронті маємо 20-30% сил, сформованих із забусифіковиних фольксштурмовиків-цивілістів, які апрірорі є на порядок більш витратоємкі в підготовчому процесі та переважно менш ефективні в поточній роботі, ніж резервісти та силовики.
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02.06.2025 13:23 Відповісти
ну, якби не за "законами та звичаями війни" до купи вбили б іще трошки мирних кацапів, я би ніц не засмутився...
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02.06.2025 13:35 Відповісти
..а сейчас говорят что уничтожено 17 самолётов, и то дело..
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02.06.2025 13:46 Відповісти
Ось,що говорят за "бугром"...https://youtu.be/ZGuA56zl0wo....з 10 хв..
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02.06.2025 14:25 Відповісти
Да там целый час надо слушать, а что он там говорил, можно вкратце? )
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02.06.2025 14:33 Відповісти
З 10 хвилини...максімум 3 хвилини..
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02.06.2025 14:50 Відповісти
Аплодую всім хто причетний до виконання цієї операції але не треба відбілювати хто причетний з-за халатного чи спрямованого відношення до розв'язання широкомасштабки бо особисто він і вся його потужна гопота абсолютно не готувалися до вторгнення.Дякуємо ЗСУ,спільноті,волонтерам ,ТрО,Нацгвардії,ДПСУ, які всупереч діям влади змогли втримати ситуацію.
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02.06.2025 14:04 Відповісти
Данные спутников это подтверждают? Не люблю шапкозакидательства.
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02.06.2025 14:43 Відповісти
Позвоните Скабєєвой.
У нєє есть.
На вєрхнєй полкє.
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02.06.2025 14:52 Відповісти
Свєтік,для тебе особисто..https://youtu.be/ZGuA56zl0wo з 10 хв..
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02.06.2025 14:53 Відповісти
 
 