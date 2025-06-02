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Новини Операція СБУ Павутина
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Після операції СБУ "Павутина" літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО, - Ліпавський

У Чехії прокоментували операцію СБУ Павутина

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прокоментував операцію СБУ "Павутина", під час якої було уражено російські аеродроми.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після атаки України на аеродроми РФ російські літаки стратегічної авіації "на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО".

"Підтверджено, що в наших інтересах безпеки мати за союзника сильну, стійку і добре озброєну Україну", - додав він.

У Чехії прокоментували операцію СБУ Павутина

Читайте: Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Також читайте: Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12933) Ліпавський Ян (115) Удари по РФ (329)


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Топ коментарі
+6
Треба америкосам виставляти рахунок за розброєння ядерної держави терориста. Без носіїв ядерних бомб - бомби перетворються на ядерні відходи. Так шо хай не соромляться, куди гроші давати вони знають
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02.06.2025 10:48
+6
"літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО"

Звучить як "при водінні буєм по губах НАТО, РФ буде натискати на 30% слабіше".
Просто валіть все, шо залітає. І нічого залітати не буде. Після першого збитого зальоти припиняться, бо в рашки не так багато літаків, шоб їх зливати.
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02.06.2025 10:51
+3
вірно - тому надайте Україні бонусну допомогу - за збиті
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02.06.2025 10:47
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вірно - тому надайте Україні бонусну допомогу - за збиті
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02.06.2025 10:47 Відповісти
Треба америкосам виставляти рахунок за розброєння ядерної держави терориста. Без носіїв ядерних бомб - бомби перетворються на ядерні відходи. Так шо хай не соромляться, куди гроші давати вони знають
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02.06.2025 10:48 Відповісти
Зброя потрібна, гроші Європа дасть.
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02.06.2025 10:56 Відповісти
Зараз сваритися з Україною не вигідно. Краще мати за союзника
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02.06.2025 10:48 Відповісти
З Нати ППО,ракети,дрони
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02.06.2025 10:49 Відповісти
Сильно
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02.06.2025 10:50 Відповісти
Дозвіл на таурус, побільше ракет і будуть всі щасливі в Європі, а особливо Україна. Рашка сама попроситься на переговори. А так " Не треба ескалації, бо розбудемо ведмедя".
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02.06.2025 10:51 Відповісти
"літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО"

Звучить як "при водінні буєм по губах НАТО, РФ буде натискати на 30% слабіше".
Просто валіть все, шо залітає. І нічого залітати не буде. Після першого збитого зальоти припиняться, бо в рашки не так багато літаків, шоб їх зливати.
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02.06.2025 10:51 Відповісти
Перефразую: "Бронежилет гарно виконує своє призначення. У НАТО задоволені."
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02.06.2025 11:03 Відповісти
А до цього Україна століттями була гарним бронежилетом для кацапів.
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02.06.2025 11:34 Відповісти
а вы чего сопли жуёте и не сбиваете эти самолёты?!ссыте?!
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02.06.2025 11:03 Відповісти
Ну це найголовніше - щоб кацапські літаки не порушували повітряний простір НАТО. А щодо України, то нехай і надалі ********, адже українці вже до цього звикли
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02.06.2025 11:11 Відповісти
То може тоді 30% винищувачів НАТО, передати ВПС ЗСУ?
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02.06.2025 11:32 Відповісти
 
 