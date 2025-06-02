Після операції СБУ "Павутина" літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО, - Ліпавський
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський прокоментував операцію СБУ "Павутина", під час якої було уражено російські аеродроми.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, після атаки України на аеродроми РФ російські літаки стратегічної авіації "на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО".
"Підтверджено, що в наших інтересах безпеки мати за союзника сильну, стійку і добре озброєну Україну", - додав він.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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Звучить як "при водінні буєм по губах НАТО, РФ буде натискати на 30% слабіше".
Просто валіть все, шо залітає. І нічого залітати не буде. Після першого збитого зальоти припиняться, бо в рашки не так багато літаків, шоб їх зливати.