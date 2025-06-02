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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Операція СБУ Павутина
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Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж

У російському Челябінську виявили склад, який нібито використовували для зберігання дронів, які атакували аеродроми РФ.

Про це повідомили у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, попередньо, було затримано орендодавців та орендарів челябінського складу, в якому могли зберігатися дрони, які застосовували для атаки на аеродроми РФ.

На самому складі проведено обшуки. Російські силовики взяли проби на наявність у приміщеннях складу вибухових речовин.

Також дивіться: Російські регіони знову атакували дрони, вибухи лунали у семи областях. ВIДЕО

Операція Павутина. У РФ провели обшуки на складі
Операція Павутина. У РФ провели обшуки на складі
Операція Павутина. У РФ провели обшуки на складі

Автор: 

росія (65949) Удари по РФ (329)


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Топ коментарі
+11
Та там вже все пусто все полетіло куди треба. Обісралися кацапи це операція увійде в історію, це не ваша труба 🎺)))
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02.06.2025 09:44
+4
Двіжуха..........по плану..
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02.06.2025 09:46
+4
СБУ оприлюднили фотки склада ще вчора. І ось доблєсниє сцищікі змогли його знайти. Молодці. Пляшуть по нотах СБУ як буратіни .
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02.06.2025 09:53
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По болотах шорох!!! Повісити мера Челябінська!
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02.06.2025 09:44 Відповісти
Рас пять!
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02.06.2025 09:50 Відповісти
раз п'ять
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02.06.2025 09:51 Відповісти
Або так 😂
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02.06.2025 09:52 Відповісти
І фюрера кацапії , 1 раз, а ще чотири - на біс
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02.06.2025 10:23 Відповісти
Та ну... а шо, а губернатор - ніпрічом?
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02.06.2025 10:17 Відповісти
Та там вже все пусто все полетіло куди треба. Обісралися кацапи це операція увійде в історію, це не ваша труба 🎺)))
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02.06.2025 09:44 Відповісти
Подводим итоги: фсб - полный отстой...
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02.06.2025 09:45 Відповісти
Двіжуха..........по плану..
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02.06.2025 09:46 Відповісти
відправте путіну корону, бо його натягнули по царські.
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02.06.2025 09:47 Відповісти
"То апалчєнцьі Сібірі, нас там нєт!" ))
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02.06.2025 09:48 Відповісти
Та не переживайте. Як не знайдуть, то свого підсиплють, і диверсантів серед своїх бомжів знайдуть. Рапорт буде такий, що не підкопаєшся.
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02.06.2025 09:48 Відповісти
У російському Челябінську виявили склад, який нібито використовували для зберігання дронів, (рашистські алкаші забули.що це вони зберігали свої дрони на цьому складі...)
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02.06.2025 09:51 Відповісти
СБУ оприлюднили фотки склада ще вчора. І ось доблєсниє сцищікі змогли його знайти. Молодці. Пляшуть по нотах СБУ як буратіни .
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02.06.2025 09:53 Відповісти
кацапні треба прекращать війну , ще трошки і вони без штанів залишаться
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02.06.2025 09:54 Відповісти
Додавліваніє по плану
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02.06.2025 09:58 Відповісти
нехай НА болтах почнеться тотальний контроль усіх складів усіх домогосподарств, кожного перевізника потрібно кошмарити, перевіряти, щоб бізнес загнувся від перевірок... та контролю.

На кожній кілометр поставити рамку с металошукачами, та собаками.
Щоб з бюджету гроши йшли на цю ересь. Нехай усі стояюу чергах щоб проїхати з деревні у іншу деревню.
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02.06.2025 10:03 Відповісти
типу того я підозрюю в них зари і почнеться - вони зари почнуть весь сірий імпорт трусити з переляку і виходити один на одного ще більше лякаючись
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02.06.2025 10:17 Відповісти
а что там выявлять ? Спросить у водителя фуры где он загружался ....
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02.06.2025 10:04 Відповісти
Причеп вже завантажений міг стояти десь на стоянці. Водій приїхав, причепив і поїхав, а що в причепі хрен знає.
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02.06.2025 10:12 Відповісти
неа, при таком сценарии водитель мог испугаться и потребовать показать груз....

Но вот фото пустого склада меня порадовало.... Вспомнилось: "Тихо прийшли, тихо пішли...."
Профессионально....
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02.06.2025 10:21 Відповісти
то есть водителю бы "подарили" прицеп и это его бы не насторожило ?
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02.06.2025 10:28 Відповісти
Буде смішно коли виявиться що ці дрони Сосія сама завозила з Китаю для війни з Україною. В любому випадку на Сосії настають веселі часи. Сосія сама наплодила дроноводів і навчила куеву тучу людей збирати дрони, і тепер чекай звідки і по кому чи по чомусь прилетить черговий дрон. Тепер можна вбивати рашистських чиновників чи поліцаїв знаходячись за десятки кілометрів в безпечному місці. А знищувати літаки чи підстанції це як два пальці...
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02.06.2025 10:17 Відповісти
Почекайте, там ще може виявитись, що ми зпіонерили дрони, які робились для мо рф.
Ото буде....
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02.06.2025 10:18 Відповісти
Як кажуть, після пожару і *** насос.
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02.06.2025 10:18 Відповісти
А головка ФСБ еще не застрелился? К списку самолетов было бы неплохо еще минус одно дерьмо
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02.06.2025 10:23 Відповісти
підари з нквс не бігайте вже як ганебні уйобіща , пізно пити боржомі ...
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02.06.2025 10:27 Відповісти
 
 