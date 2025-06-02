Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж

У російському Челябінську виявили склад, який нібито використовували для зберігання дронів, які атакували аеродроми РФ.

Про це повідомили у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, попередньо, було затримано орендодавців та орендарів челябінського складу, в якому могли зберігатися дрони, які застосовували для атаки на аеродроми РФ.

На самому складі проведено обшуки. Російські силовики взяли проби на наявність у приміщеннях складу вибухових речовин.

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