Операція СБУ "Павутина": у Челябінську виявили склад, на якому зберігали дрони для ударів по аеродромах. ФОТОрепортаж
У російському Челябінську виявили склад, який нібито використовували для зберігання дронів, які атакували аеродроми РФ.
Про це повідомили у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Так, попередньо, було затримано орендодавців та орендарів челябінського складу, в якому могли зберігатися дрони, які застосовували для атаки на аеродроми РФ.
На самому складі проведено обшуки. Російські силовики взяли проби на наявність у приміщеннях складу вибухових речовин.
Топ коментарі
+11 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар02.06.2025 09:44 Посилання
+4 Николай Водяной #551433
показати весь коментар02.06.2025 09:46 Посилання
+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар02.06.2025 09:53 Посилання
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На кожній кілометр поставити рамку с металошукачами, та собаками.
Щоб з бюджету гроши йшли на цю ересь. Нехай усі стояюу чергах щоб проїхати з деревні у іншу деревню.
Но вот фото пустого склада меня порадовало.... Вспомнилось: "Тихо прийшли, тихо пішли...."
Профессионально....
Ото буде....