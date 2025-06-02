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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ Операция СБУ Павутина
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Операция СБУ "Паутина": в Челябинске обнаружили склад, на котором хранили дроны для ударов по аэродромам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В российском Челябинске обнаружили склад, который якобы использовали для хранения дронов, атаковавших аэродромы РФ.

Об этом сообщили в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Так, предварительно, были задержаны арендодатели и арендаторы челябинского склада, в котором могли храниться дроны, которые применяли для атаки на аэродромы РФ.

На самом складе проведены обыски. Российские силовики взяли пробы на наличие в помещениях склада взрывчатых веществ.

Также смотрите: Российские регионы снова атаковали дроны, взрывы раздавались в семи областях. ВИДЕО

Операция Паутина. В РФ провели обыски на складе
Операция Паутина. В РФ провели обыски на складе
Операция Паутина. В РФ провели обыски на складе

Автор: 

россия (96107) Удары по РФ (327)


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Топ комментарии
+33
Та там вже все пусто все полетіло куди треба. Обісралися кацапи це операція увійде в історію, це не ваша труба 🎺)))
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02.06.2025 09:44
+22
По болотах шорох!!! Повісити мера Челябінська!
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02.06.2025 09:44
+16
СБУ оприлюднили фотки склада ще вчора. І ось доблєсниє сцищікі змогли його знайти. Молодці. Пляшуть по нотах СБУ як буратіни .
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02.06.2025 09:53
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По болотах шорох!!! Повісити мера Челябінська!
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02.06.2025 09:44 Ответить
Рас пять!
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02.06.2025 09:50 Ответить
раз п'ять
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02.06.2025 09:51 Ответить
Або так 😂
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02.06.2025 09:52 Ответить
І фюрера кацапії , 1 раз, а ще чотири - на біс
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02.06.2025 10:23 Ответить
Та ну... а шо, а губернатор - ніпрічом?
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02.06.2025 10:17 Ответить
А причем губернатор?
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02.06.2025 11:07 Ответить
Та там вже все пусто все полетіло куди треба. Обісралися кацапи це операція увійде в історію, це не ваша труба 🎺)))
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02.06.2025 09:44 Ответить
100%!
Анекдот:
" - ти памятаєш, я того року загубив годинник?
- ну!?
- так ось - беру я старе пальто... і що ти думаєш, там знаходжу?
- годинник!
- ні! - дірку, через яку він випав!"
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02.06.2025 10:29 Ответить
троллінг 80 левела - недолугим кацапам спеціально дали підказку, сфотографувавши склад з дронами з тієї самої точки, що в оголошенні на аренду
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02.06.2025 11:35 Ответить
Подводим итоги: фсб - полный отстой...
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02.06.2025 09:45 Ответить
Двіжуха..........по плану..
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02.06.2025 09:46 Ответить
відправте путіну корону, бо його натягнули по царські.
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02.06.2025 09:47 Ответить
"То апалчєнцьі Сібірі, нас там нєт!" ))
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02.06.2025 09:48 Ответить
Челябінськ не в Сибіру. То Урал.
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02.06.2025 10:41 Ответить
взагалі-то по челябінську проходить межа урал-сибір, західна частина міста - гранітна (урал), а східна знаходиться в зоні осадових порід(вже сибір)...
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02.06.2025 11:12 Ответить
Дякую, не знав. А ***** так само?
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02.06.2025 11:17 Ответить
ні, ***** - урал
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02.06.2025 11:21 Ответить
Ось в чому справа: я їх переплутав. Дякую.
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02.06.2025 11:35 Ответить
в Сибіру на дорогах вже багатокілометрові затори - зупиняють всі підряд фури
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02.06.2025 11:37 Ответить
Та не переживайте. Як не знайдуть, то свого підсиплють, і диверсантів серед своїх бомжів знайдуть. Рапорт буде такий, що не підкопаєшся.
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02.06.2025 09:48 Ответить
У російському Челябінську виявили склад, який нібито використовували для зберігання дронів, (рашистські алкаші забули.що це вони зберігали свої дрони на цьому складі...)
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02.06.2025 09:51 Ответить
СБУ оприлюднили фотки склада ще вчора. І ось доблєсниє сцищікі змогли його знайти. Молодці. Пляшуть по нотах СБУ як буратіни .
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02.06.2025 09:53 Ответить
кацапні треба прекращать війну , ще трошки і вони без штанів залишаться
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02.06.2025 09:54 Ответить
Додавліваніє по плану
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02.06.2025 09:58 Ответить
нехай НА болтах почнеться тотальний контроль усіх складів усіх домогосподарств, кожного перевізника потрібно кошмарити, перевіряти, щоб бізнес загнувся від перевірок... та контролю.

На кожній кілометр поставити рамку с металошукачами, та собаками.
Щоб з бюджету гроши йшли на цю ересь. Нехай усі стояюу чергах щоб проїхати з деревні у іншу деревню.
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02.06.2025 10:03 Ответить
типу того я підозрюю в них зари і почнеться - вони зари почнуть весь сірий імпорт трусити з переляку і виходити один на одного ще більше лякаючись
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02.06.2025 10:17 Ответить
«нехай НА болтах »(с)
Обмовка по Фрейду.
Можна ще добавити : М80 з лівою різьбою
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02.06.2025 11:49 Ответить
а что там выявлять ? Спросить у водителя фуры где он загружался ....
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02.06.2025 10:04 Ответить
Причеп вже завантажений міг стояти десь на стоянці. Водій приїхав, причепив і поїхав, а що в причепі хрен знає.
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02.06.2025 10:12 Ответить
то есть водителю бы "подарили" прицеп и это его бы не насторожило ?
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02.06.2025 10:28 Ответить
Чому подарили? Ви в курсі як проходять грузоперевозки? Водієві на телефон скидають що потрібно перевезти вантаж з місця А в місце Б. Вантаж стоїть на такій то стоянці. Водієві не обов'язково знати замовника
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02.06.2025 11:00 Ответить
Буде смішно коли виявиться що ці дрони Сосія сама завозила з Китаю для війни з Україною. В любому випадку на Сосії настають веселі часи. Сосія сама наплодила дроноводів і навчила куеву тучу людей збирати дрони, і тепер чекай звідки і по кому чи по чомусь прилетить черговий дрон. Тепер можна вбивати рашистських чиновників чи поліцаїв знаходячись за десятки кілометрів в безпечному місці. А знищувати літаки чи підстанції це як два пальці...
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02.06.2025 10:17 Ответить
Почекайте, там ще може виявитись, що ми зпіонерили дрони, які робились для мо рф.
Ото буде....
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02.06.2025 10:18 Ответить
Як кажуть, після пожару і *** насос.
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02.06.2025 10:18 Ответить
А головка ФСБ еще не застрелился? К списку самолетов было бы неплохо еще минус одно дерьмо
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02.06.2025 10:23 Ответить
підари з нквс не бігайте вже як ганебні уйобіща , пізно пити боржомі ...
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02.06.2025 10:27 Ответить
фото пустого склада меня порадовало.... Вспомнилось: "Тихо прийшли, тихо пішли...."
Профессионально....
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02.06.2025 10:29 Ответить
Типо обнесли кацапскі закрома
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02.06.2025 10:38 Ответить
Чисто російська мудрість
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02.06.2025 10:46 Ответить
Виходячи з рівня планування операції, це взагалі може бути хибний слід. І десь в замоскворєчьї стоїть така ж фура. Чекає команди на Кремль.
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02.06.2025 10:54 Ответить
Суровые челябинские партизаны..
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02.06.2025 10:41 Ответить
Виявили склад, який нібито використовували для зберігання дронів, які атакували аеродроми ..

Затримано орендодавців та орендарів челябінського складу, в якому могли зберігатися дрони, які застосовували для атаки на аеродроми РФ.

Відкритістю ЗМІ України аж "до базарного трєпу"/нєдержанія рєчі професійними пліткарями, гонцями за сенсаціями - порушення елементарного режиму секретності, - на користь агресору: тренінг для ФСБ, поліції.

За всю війну дещо ніби вдалося СБУ (якщо обсяги завданої шкоди не перебільшено, а літаки які ніби знищено давно розукомплектовували на запасні частини для тих які ще могли літати), але якщо ТАК вдаватися в подробиця, то агресор "разработает контрмероприятия" і...
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02.06.2025 10:48 Ответить
. Прям таки деміталірізація кацапстану. Демілітаризацію кацапстану успішно довести до логічного кінця і на завершення провести денацифікацію з фінальним осиковим кілком в дупу )(уйла.
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02.06.2025 10:50 Ответить
Треба було ще якось натякнути що нам допомагали громадяни РФ і вказати на якихось одіозних кацапів. Злегка вказати. Щоб кацапня сама їх доблесно розшукала та вибила показання. Так двох зайців наздоженем.
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02.06.2025 11:01 Ответить
Тепер потрібно щоб склади працювали лише за погодженням фсб...кожна складська операція лмше після огляду товару де представник фсб має поставити печатку і підпис на кожну од. Вантажу..все коробки мають бути вскриті ретельно перевірені і запечатані за підписом представника фсб..дозвфл на виїзд кожної од. Транспорту аналогічним порядком..без дрзволу карна відповідальність..бкзпека понад усе
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02.06.2025 11:34 Ответить
Надіюся скоро у каtsапів з'явиться нове свято: "дєнь вивода войс сво с Украіни". Потужне таке свято. В день цього свята всіх свинорилих буде розпирати від гордості за те як вони красіво і дружно *'*бались з України. Дуже цього чекаю.
Нє, ну а шо, 15 фєвраля (з 1989р.) вони дружно так святкують дєнь вивода савєцкіх войс с Афганістана. Нехай лишній раз побухають.
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02.06.2025 11:47 Ответить
«Дєнь Спасітєльного Прорива На Родіну !»
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02.06.2025 11:55 Ответить
 
 