Операция СБУ "Паутина": в Челябинске обнаружили склад, на котором хранили дроны для ударов по аэродромам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В российском Челябинске обнаружили склад, который якобы использовали для хранения дронов, атаковавших аэродромы РФ.

Об этом сообщили в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Так, предварительно, были задержаны арендодатели и арендаторы челябинского склада, в котором могли храниться дроны, которые применяли для атаки на аэродромы РФ.

На самом складе проведены обыски. Российские силовики взяли пробы на наличие в помещениях склада взрывчатых веществ.

Также смотрите: Российские регионы снова атаковали дроны, взрывы раздавались в семи областях. ВИДЕО





