Операция СБУ "Паутина": в Челябинске обнаружили склад, на котором хранили дроны для ударов по аэродромам. ФОТОРЕПОРТАЖ
В российском Челябинске обнаружили склад, который якобы использовали для хранения дронов, атаковавших аэродромы РФ.
Об этом сообщили в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Так, предварительно, были задержаны арендодатели и арендаторы челябинского склада, в котором могли храниться дроны, которые применяли для атаки на аэродромы РФ.
На самом складе проведены обыски. Российские силовики взяли пробы на наличие в помещениях склада взрывчатых веществ.
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+33 Serhiy Talatynnik
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Анекдот:
" - ти памятаєш, я того року загубив годинник?
- ну!?
- так ось - беру я старе пальто... і що ти думаєш, там знаходжу?
- годинник!
- ні! - дірку, через яку він випав!"
На кожній кілометр поставити рамку с металошукачами, та собаками.
Щоб з бюджету гроши йшли на цю ересь. Нехай усі стояюу чергах щоб проїхати з деревні у іншу деревню.
Обмовка по Фрейду.
Можна ще добавити : М80 з лівою різьбою
Ото буде....
Профессионально....
Затримано орендодавців та орендарів челябінського складу, в якому могли зберігатися дрони, які застосовували для атаки на аеродроми РФ.
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