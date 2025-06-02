РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13120 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
8 306 21

Российские регионы снова атаковали дроны, взрывы раздавались в семи областях. ВИДЕО

В ночь на 2 июня под ударами беспилотников оказались Липецкая, Ростовская, Курская, Рязанская, Воронежская и Ярославская области, а также район под Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Курская область

Поздно вечером 1 июня в Курске прогремели взрывы, над городом был виден черный дым. По словам местных, по меньшей мере пять мощных взрывов прозвучали в результате атаки дронов. Якобы работала ПВО, поэтому обломки упали на территорию города, из-за чего возникли пожары. И.о. губернатора Александр Хинштейн заявил, что якобы все дроны сбиты.

Воронеж

Около 23:00 серия взрывов прогремела в северной части Воронежа. Местные жители сообщали о ярких вспышках и сильном шуме. По предварительным данным, дроны летели со стороны села Латное. Информация о повреждениях официально не подтверждена, но есть информация о взрывах в районе аэродрома "Борисоглебск""

Липецкая область

В Липецке и области зафиксировано около 10 взрывов, под удар попал район Новолипецкого металлургического комбината - одна из ключевых промышленных точек региона. По свидетельствам очевидцев, дроны атаковали со стороны Ельца.

Рязань

Ночью над Рязанью прозвучали по меньшей мере восемь взрывов. Дроны якобы летели со стороны Милославского, система ПВО пыталась их перехватить. Взрывы зафиксировали в Московском районе города.

Подмосковье

Около 00:42 в районе Тропарево, недалеко от Москвы, жители слышали серию взрывов и видели дроны в небе. Официальные источники ситуацию не комментировали.

Ярославль

1 июня около 20:15 местные жители сообщили о двух взрывах в районе Брагино. Также фиксировались проблемы с мобильной связью и интернетом. ПВО пыталась перехватить дроны.

Воронежская область

В Воронежской области во время ночной атаки беспилотников целью, вероятно, стал военный аэродром в Борисоглебске.

По данным Минобороны РФ к 2:00 ночи российские силы ПВО якобы уничтожили 162 украинских беспилотника над девятью регионами: Курская область - 57 БпЛА, Белгородская область - 31 БпЛА, Липецкая область - 27 БпЛА, Воронежская область - 16 БпЛА, Брянская область - 11 БпЛА, Рязанская область - 11 БпЛА, Орловская область - шесть БпЛА, Республика, Крым - два БпЛА, Тамбовская область - один БпЛА.

Автор: 

беспилотник (3741) взрыв (6799) Удары по РФ (327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Проблема що орки не бояться.
Вони знають що Україна б'є виключно по військовим цілях, коли вони самі по цивільним, для терору населення.
Для тяглових орків це шоу а не загроза життю. Тому їм есвео подобається...
показать весь комментарий
02.06.2025 08:23
+16
***** розслаблятися
показать весь комментарий
02.06.2025 08:16
+14
Тільки ракетами можна зупинити кацапське бидло ,
яке намагається нагнути нашу краіну під себе !
показать весь комментарий
02.06.2025 08:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** розслаблятися
показать весь комментарий
02.06.2025 08:16 Ответить
Підготовка до Стамбульських перемов.
показать весь комментарий
02.06.2025 08:45 Ответить
Тільки ракетами можна зупинити кацапське бидло ,
яке намагається нагнути нашу краіну під себе !
показать весь комментарий
02.06.2025 08:21 Ответить
вчора були не ракети...
показать весь комментарий
02.06.2025 09:33 Ответить
Проблема що орки не бояться.
Вони знають що Україна б'є виключно по військовим цілях, коли вони самі по цивільним, для терору населення.
Для тяглових орків це шоу а не загроза життю. Тому їм есвео подобається...
показать весь комментарий
02.06.2025 08:23 Ответить
Це якщо їхне ПеВеО не спрацює.
показать весь комментарий
02.06.2025 10:20 Ответить
Знову дрони безцільно розпорошили замість масованого удару по важливій цілі?
показать весь комментарий
02.06.2025 08:25 Ответить
Хто тобі це розказав?
показать весь комментарий
02.06.2025 09:25 Ответить
Не заважайте диванному генералу командувати.
показать весь комментарий
02.06.2025 09:27 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2025 10:11 Ответить
Бийте гадину ,поки не відпаде виродкам бажання лізти в Україну.
показать весь комментарий
02.06.2025 09:16 Ответить
Это Малюк и его Карлсоны шалят...
показать весь комментарий
02.06.2025 09:27 Ответить
Колись сказав родичці: "Полезете в Украину - получите кровавую бойню... Будет "мясорубка..." . У відповідь почув: "Да на что вы способны? У нас втарая армия мира!". Зараз ходить, з сином-інвалідом, з "залізячкою" на грудях, "за пабеду над хахлами"...
показать весь комментарий
02.06.2025 09:30 Ответить
фсьо так міло, по домашнєму..
показать весь комментарий
02.06.2025 10:14 Ответить
Треба було москаликам свого часу послухати Джохара Дудаєва. А він попереджував...
показать весь комментарий
02.06.2025 11:19 Ответить
да это херня. дроны только взрывом волну создают и разбивают окна. Нужно заряжать дроны термитной смесью и чтобы дрон над целью ее сбрасывал и тогда не просто окна разобьются, а у термита 2к градусов температура и это создаст пожар. Нужно жечь все, чтобы они бегали и суетились.
показать весь комментарий
02.06.2025 10:12 Ответить
"Это просто праздник какой-то..!" Вже третій день поспіль!
показать весь комментарий
02.06.2025 10:12 Ответить
...,первым делом, первым делом самолёты ---- Ну а дедушку?---- а дедушку потом,,!
показать весь комментарий
02.06.2025 11:03 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2025 11:05 Ответить
Болота горять
Яка прикрість
показать весь комментарий
02.06.2025 12:20 Ответить
 
 