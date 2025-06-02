Российские регионы снова атаковали дроны, взрывы раздавались в семи областях. ВИДЕО

В ночь на 2 июня под ударами беспилотников оказались Липецкая, Ростовская, Курская, Рязанская, Воронежская и Ярославская области, а также район под Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и телеграм-каналы.

Курская область

Поздно вечером 1 июня в Курске прогремели взрывы, над городом был виден черный дым. По словам местных, по меньшей мере пять мощных взрывов прозвучали в результате атаки дронов. Якобы работала ПВО, поэтому обломки упали на территорию города, из-за чего возникли пожары. И.о. губернатора Александр Хинштейн заявил, что якобы все дроны сбиты.

Воронеж

Около 23:00 серия взрывов прогремела в северной части Воронежа. Местные жители сообщали о ярких вспышках и сильном шуме. По предварительным данным, дроны летели со стороны села Латное. Информация о повреждениях официально не подтверждена, но есть информация о взрывах в районе аэродрома "Борисоглебск""

Липецкая область

В Липецке и области зафиксировано около 10 взрывов, под удар попал район Новолипецкого металлургического комбината - одна из ключевых промышленных точек региона. По свидетельствам очевидцев, дроны атаковали со стороны Ельца.

Рязань

Ночью над Рязанью прозвучали по меньшей мере восемь взрывов. Дроны якобы летели со стороны Милославского, система ПВО пыталась их перехватить. Взрывы зафиксировали в Московском районе города.

Подмосковье

Около 00:42 в районе Тропарево, недалеко от Москвы, жители слышали серию взрывов и видели дроны в небе. Официальные источники ситуацию не комментировали.

Ярославль

1 июня около 20:15 местные жители сообщили о двух взрывах в районе Брагино. Также фиксировались проблемы с мобильной связью и интернетом. ПВО пыталась перехватить дроны.

Воронежская область

В Воронежской области во время ночной атаки беспилотников целью, вероятно, стал военный аэродром в Борисоглебске.

По данным Минобороны РФ к 2:00 ночи российские силы ПВО якобы уничтожили 162 украинских беспилотника над девятью регионами: Курская область - 57 БпЛА, Белгородская область - 31 БпЛА, Липецкая область - 27 БпЛА, Воронежская область - 16 БпЛА, Брянская область - 11 БпЛА, Рязанская область - 11 БпЛА, Орловская область - шесть БпЛА, Республика, Крым - два БпЛА, Тамбовская область - один БпЛА.