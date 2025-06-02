Російські регіони знову атакували дрони, вибухи лунали у семи областях. ВIДЕО

У ніч проти 2 червня під ударами безпілотників опинилися Липецька, Ростовська, Курська, Рязанська, Воронезька та Ярославська області, а також район під Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Курська область

Пізно ввечері 1 червня у Курську прогриміли вибухи, над містом було видно чорний дим. За словами місцевих, щонайменше п’ять потужних вибухів пролунали внаслідок атаки дронів. Нібито працювала ППО, тому уламки впали на територію міста, через що виникли пожежі. В.о. губернатора Олександр Хінштейн заявив, що нібито всі дрони збито.

Воронеж

Близько 23:00 серія вибухів пролунала у північній частині Воронежа. Місцеві жителі повідомляли про яскраві спалахи і сильний шум. За попередніми даними, дрони летіли з боку села Латне. Інформація про пошкодження офіційно не підтверджена, але є інформація про вибухи в районі аеродрому "Борисоглєбськ""

Липецька область

У Липецьку та області зафіксовано близько 10 вибухів.Під удар потрапив район Новолипецького металургійного комбінату - одна з ключових промислових точок регіону. За свідченнями очевидців, дрони атакували з боку Єльця.

Рязань

Вночі над Рязанню пролунали щонайменше вісім вибухів. Дрони нібито летіли з боку Милославського, система ППО намагалася їх перехопити. Вибухи зафіксували в Московському районі міста.

Підмосков’я

Близько 00:42 у районі Тропарево, неподалік від Москви, жителі чули серію вибухів та бачили дрони в небі. Офіційні джерела ситуацію не коментували.

Ярославль

1 червня близько 20:15 місцеві жителі повідомили про два вибухи в районі Брагіно. Також фіксувалися проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом. ППО намагалася перехопити дрони.

Воронезька область

У Воронезькій області під час нічної атаки безпілотників ціллю, ймовірно, став військовий аеродром у Борисоглєбську.

За даними Міноборони РФ до 2:00 ночі російські сили ППО нібито знищили 162 українських безпілотники над дев’ятьма регіонами: Курська область - 57 БпЛА, Бєлгородська область - 31 БпЛА, Липецька область - 27 БпЛА, Воронезька область - 16 БпЛА, Брянська область - 11 БпЛА, Рязанська область - 11 БпЛА, Орловська область - шість БпЛА, Республіка, Крим - два БпЛА, Тамбовська область - один БпЛА.