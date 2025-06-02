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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Російські регіони знову атакували дрони, вибухи лунали у семи областях. ВIДЕО

У  ніч проти 2 червня під ударами безпілотників опинилися Липецька, Ростовська, Курська, Рязанська, Воронезька та Ярославська області, а також район під Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та телеграм-канали.

Курська область

Пізно ввечері 1 червня у Курську прогриміли вибухи, над містом було видно чорний дим. За словами місцевих, щонайменше п’ять потужних вибухів пролунали внаслідок атаки дронів. Нібито працювала ППО, тому уламки впали на територію міста, через що виникли пожежі. В.о. губернатора Олександр Хінштейн заявив, що нібито всі дрони збито.

Воронеж

Близько 23:00 серія вибухів пролунала у північній частині Воронежа. Місцеві жителі повідомляли про яскраві спалахи і сильний шум. За попередніми даними, дрони летіли з боку села Латне. Інформація про пошкодження офіційно не підтверджена, але є інформація про вибухи в районі аеродрому "Борисоглєбськ""

Липецька область

У Липецьку та області зафіксовано близько 10 вибухів.Під удар потрапив район Новолипецького металургійного комбінату - одна з ключових промислових точок регіону. За свідченнями очевидців, дрони атакували з боку Єльця.

Рязань

Вночі над Рязанню пролунали щонайменше вісім вибухів. Дрони нібито летіли з боку Милославського, система ППО намагалася їх перехопити. Вибухи зафіксували в Московському районі міста.

Підмосков’я

Близько 00:42 у районі Тропарево, неподалік від Москви, жителі чули серію вибухів та бачили дрони в небі. Офіційні джерела ситуацію не коментували.

Ярославль

1 червня близько 20:15 місцеві жителі повідомили про два вибухи в районі Брагіно. Також фіксувалися проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом. ППО намагалася перехопити дрони.

Воронезька область

У Воронезькій області під час нічної атаки безпілотників ціллю, ймовірно, став військовий аеродром у Борисоглєбську.

За даними Міноборони РФ  до 2:00 ночі російські сили ППО нібито знищили 162 українських безпілотники над дев’ятьма регіонами: Курська область - 57 БпЛА, Бєлгородська область - 31 БпЛА, Липецька область - 27 БпЛА, Воронезька область - 16 БпЛА, Брянська область - 11 БпЛА, Рязанська область - 11 БпЛА, Орловська область - шість БпЛА, Республіка, Крим - два БпЛА, Тамбовська область - один БпЛА.

Автор: 

безпілотник (4310) вибух (4511) Удари по РФ (329)


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Топ коментарі
+14
Проблема що орки не бояться.
Вони знають що Україна б'є виключно по військовим цілях, коли вони самі по цивільним, для терору населення.
Для тяглових орків це шоу а не загроза життю. Тому їм есвео подобається...
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02.06.2025 08:23
+12
***** розслаблятися
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02.06.2025 08:16
+9
Тільки ракетами можна зупинити кацапське бидло ,
яке намагається нагнути нашу краіну під себе !
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02.06.2025 08:21
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02.06.2025 08:16 Відповісти
Підготовка до Стамбульських перемов.
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02.06.2025 08:45 Відповісти
Тільки ракетами можна зупинити кацапське бидло ,
яке намагається нагнути нашу краіну під себе !
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02.06.2025 08:21 Відповісти
вчора були не ракети...
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02.06.2025 09:33 Відповісти
Проблема що орки не бояться.
Вони знають що Україна б'є виключно по військовим цілях, коли вони самі по цивільним, для терору населення.
Для тяглових орків це шоу а не загроза життю. Тому їм есвео подобається...
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02.06.2025 08:23 Відповісти
Це якщо їхне ПеВеО не спрацює.
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02.06.2025 10:20 Відповісти
Знову дрони безцільно розпорошили замість масованого удару по важливій цілі?
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02.06.2025 08:25 Відповісти
Хто тобі це розказав?
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02.06.2025 09:25 Відповісти
Не заважайте диванному генералу командувати.
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02.06.2025 09:27 Відповісти
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02.06.2025 10:11 Відповісти
Бийте гадину ,поки не відпаде виродкам бажання лізти в Україну.
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02.06.2025 09:16 Відповісти
Это Малюк и его Карлсоны шалят...
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02.06.2025 09:27 Відповісти
Колись сказав родичці: "Полезете в Украину - получите кровавую бойню... Будет "мясорубка..." . У відповідь почув: "Да на что вы способны? У нас втарая армия мира!". Зараз ходить, з сином-інвалідом, з "залізячкою" на грудях, "за пабеду над хахлами"...
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02.06.2025 09:30 Відповісти
фсьо так міло, по домашнєму..
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02.06.2025 10:14 Відповісти
да это херня. дроны только взрывом волну создают и разбивают окна. Нужно заряжать дроны термитной смесью и чтобы дрон над целью ее сбрасывал и тогда не просто окна разобьются, а у термита 2к градусов температура и это создаст пожар. Нужно жечь все, чтобы они бегали и суетились.
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02.06.2025 10:12 Відповісти
"Это просто праздник какой-то..!" Вже третій день поспіль!
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02.06.2025 10:12 Відповісти
 
 