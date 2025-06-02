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Новости Операция СБУ Павутина
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После операции СБУ "Павутина" самолеты РФ на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО, - Липавский

В Чехии прокомментировали операцию СБУ

Глава МИД Чехии Ян Липавский прокомментировал операцию СБУ "Павутина", в ходе которой были поражены российские аэродромы.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после атаки Украины на аэродромы РФ российские самолеты стратегической авиации "на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО".

"Подтверждено, что в наших интересах безопасности иметь в качестве союзника сильную, устойчивую и хорошо вооруженную Украину", - добавил он.

В Чехии прокомментировали операцию СБУ

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Смотрите также: Ходжес о спецоперации СБУ "Павутина": Судя по всему, у Зеленского есть карты

Автор: 

СБУ (20002) Липавский Ян (97) Удары по РФ (327)


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Топ комментарии
+6
Треба америкосам виставляти рахунок за розброєння ядерної держави терориста. Без носіїв ядерних бомб - бомби перетворються на ядерні відходи. Так шо хай не соромляться, куди гроші давати вони знають
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02.06.2025 10:48
+6
"літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО"

Звучить як "при водінні буєм по губах НАТО, РФ буде натискати на 30% слабіше".
Просто валіть все, шо залітає. І нічого залітати не буде. Після першого збитого зальоти припиняться, бо в рашки не так багато літаків, шоб їх зливати.
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02.06.2025 10:51
+3
вірно - тому надайте Україні бонусну допомогу - за збиті
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02.06.2025 10:47
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вірно - тому надайте Україні бонусну допомогу - за збиті
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02.06.2025 10:47 Ответить
Треба америкосам виставляти рахунок за розброєння ядерної держави терориста. Без носіїв ядерних бомб - бомби перетворються на ядерні відходи. Так шо хай не соромляться, куди гроші давати вони знають
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02.06.2025 10:48 Ответить
Зброя потрібна, гроші Європа дасть.
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02.06.2025 10:56 Ответить
Зараз сваритися з Україною не вигідно. Краще мати за союзника
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02.06.2025 10:48 Ответить
З Нати ППО,ракети,дрони
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02.06.2025 10:49 Ответить
Сильно
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02.06.2025 10:50 Ответить
Дозвіл на таурус, побільше ракет і будуть всі щасливі в Європі, а особливо Україна. Рашка сама попроситься на переговори. А так " Не треба ескалації, бо розбудемо ведмедя".
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02.06.2025 10:51 Ответить
"літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО"

Звучить як "при водінні буєм по губах НАТО, РФ буде натискати на 30% слабіше".
Просто валіть все, шо залітає. І нічого залітати не буде. Після першого збитого зальоти припиняться, бо в рашки не так багато літаків, шоб їх зливати.
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02.06.2025 10:51 Ответить
Перефразую: "Бронежилет гарно виконує своє призначення. У НАТО задоволені."
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02.06.2025 11:03 Ответить
А до цього Україна століттями була гарним бронежилетом для кацапів.
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02.06.2025 11:34 Ответить
а вы чего сопли жуёте и не сбиваете эти самолёты?!ссыте?!
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02.06.2025 11:03 Ответить
Ну це найголовніше - щоб кацапські літаки не порушували повітряний простір НАТО. А щодо України, то нехай і надалі ********, адже українці вже до цього звикли
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02.06.2025 11:11 Ответить
То може тоді 30% винищувачів НАТО, передати ВПС ЗСУ?
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02.06.2025 11:32 Ответить
 
 