После операции СБУ "Павутина" самолеты РФ на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО, - Липавский

Глава МИД Чехии Ян Липавский прокомментировал операцию СБУ "Павутина", в ходе которой были поражены российские аэродромы.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после атаки Украины на аэродромы РФ российские самолеты стратегической авиации "на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО".

"Подтверждено, что в наших интересах безопасности иметь в качестве союзника сильную, устойчивую и хорошо вооруженную Украину", - добавил он.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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