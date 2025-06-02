После операции СБУ "Павутина" самолеты РФ на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО, - Липавский
Глава МИД Чехии Ян Липавский прокомментировал операцию СБУ "Павутина", в ходе которой были поражены российские аэродромы.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после атаки Украины на аэродромы РФ российские самолеты стратегической авиации "на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО".
"Подтверждено, что в наших интересах безопасности иметь в качестве союзника сильную, устойчивую и хорошо вооруженную Украину", - добавил он.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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Звучить як "при водінні буєм по губах НАТО, РФ буде натискати на 30% слабіше".
Просто валіть все, шо залітає. І нічого залітати не буде. Після першого збитого зальоти припиняться, бо в рашки не так багато літаків, шоб їх зливати.