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Новости Фото Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Ходжес о спецоперации СБУ "Паутина": Судя по всему, у Зеленского есть карты

Экс-командующий сил США в Европе Бен Ходжес прокомментировал спецоперацию Службы безопасности Украины "Паутина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в соцсети Х.

"Судя по всему, у Зеленского есть некоторые карты", - написал он, намекнув на спор Зеленского и Трампа в Белом доме в феврале, когда президент США сказал, что у лидера Украины "нет карт" без американской помощи.

Пост Ходжеса

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Офис" операции "Паутина" на территории России располагался непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

россия (96107) уничтожение (7197) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+33
У Зеленського є те, чим можна грати на роялі, і 5-6 ефективних мародерів (Портнов зійшов з дистанції).

А деякі карти є в України та українців.
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02.06.2025 02:00
+20
Карти є у СОУ!!!!
Ущєлєнского є тільки скумбрія/піпіська
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02.06.2025 01:59
+16
Головна інтрига, як так вийшло, що ЗЄ не пересрав Малюку спецоперацію. 😁
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02.06.2025 02:22
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Карти є у СОУ!!!!
Ущєлєнского є тільки скумбрія/піпіська
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02.06.2025 01:59 Ответить
цур Вас, особисто нелох-невтікович управляв безпілотниками, тільки йому ніхто не сказав, що це не ігрова приставка.
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02.06.2025 02:06 Ответить
У Зеленського є те, чим можна грати на роялі, і 5-6 ефективних мародерів (Портнов зійшов з дистанції).

А деякі карти є в України та українців.
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02.06.2025 02:00 Ответить
Я вибачаюсь але менеджерів вде не 5 - 6, а залишилось їх 4 - 5, Портнов то того, тю тю.
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02.06.2025 05:51 Ответить
Дим хороший гарно "пошкодили".
Дрони маленькі як я зрозумів. То значить підгадали момент коли заправлений вже і/або йде завантаження крилатих ракет. А в такому випадку не одразу будуть гасити - а раптом ******* ))))
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02.06.2025 02:01 Ответить
влучання дрона з б\ч 2-3 кг вибухівки у район центроплана перетворює літак у невідновлювану купу металолому, навіть якщо він і не згорить.
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02.06.2025 02:10 Ответить
кацапи атпразнавалі дєнь ваєнна-транспартнай авіациі. А может аднаврємєнна і дєнь раждєнія прігожіна.
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02.06.2025 02:02 Ответить
Ще б сказав, що у Зеленського є Козирь.
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02.06.2025 02:03 Ответить
вважаєте, що і його фсбешному 3,14дару, теж довічну пенсію варто подарувати?
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02.06.2025 02:09 Ответить
На безриб'ї і рак риба.
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02.06.2025 02:06 Ответить
1. ну конкретно в даному випадку карти були не в зеленського, а в малюка.
2. ну і не карти, а фури з дронами!

зеленський тут так... збоку стояв... добре, що хоча би не помішав з операцією!
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02.06.2025 02:09 Ответить
Головна інтрига, як так вийшло, що ЗЄ не пересрав Малюку спецоперацію. 😁
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02.06.2025 02:22 Ответить
Зеленський Малюк і Ермак особисто контролювали цб операцію. він її і санкцінував
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02.06.2025 02:38 Ответить
А ще не було ніякої операції ГУР з вагнерівцями.
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02.06.2025 02:45 Ответить
Ти напевно і в Діда Мороза віриш?
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02.06.2025 05:15 Ответить
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02.06.2025 07:36 Ответить
По плану..
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02.06.2025 02:54 Ответить
Потрібно не зупинятися. У перспективі - таксі, електрички, чартери, взагалі будь-який транспорт. Річковий може багато везти. ☝️😱
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02.06.2025 03:33 Ответить
із своїми підколами.
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02.06.2025 05:16 Ответить
До речі вантажний вагон з дорогами був би хорошим варіантом, якщо біля аеродрому є недалеко вокзал чи колія😁
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02.06.2025 05:28 Ответить
таки є.
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02.06.2025 03:38 Ответить
как тебе такое, Илона Маск?
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02.06.2025 04:23 Ответить
І говоряща голова ОП підтягнулась
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02.06.2025 04:55 Ответить
Що у них (і Трумпа, і цього) з голови не йдуть ті поцоваті карти? З чим це пов'язано?
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02.06.2025 04:58 Ответить
У Росії заявили, що Рубіо висловив Лаврову співчуття через підриви на аеродромах
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02.06.2025 05:11 Ответить
🤦🤦🤦
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02.06.2025 05:29 Ответить
Файно файно... а чому ж під самим носом не розя..ують мости на залізниці по сухопутному коридору в Крим??? Мости будуються такі довгенько..Дали побудувати а тепер нічого там не робиться ..чи залізниця ця не логістична звязкова для віська каца..ів???
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02.06.2025 05:15 Ответить
самі попадають як в курській і брянській волості
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02.06.2025 05:17 Ответить
Думаю, у кого є хоч одна звивина в голові, розуміє, що ні один кацап не очікував такого нахабного удару по авіації, а от мости на ТОТ вони охороняють.
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02.06.2025 05:20 Ответить
Карти, голова та виконавці є в України, а Зе, то тимчасове явище, а скоріше помилка українців у 2019 році. Якби не він, то і ''вагнерівці'' були затримані і проведені інші спецоперації, що б точно ще тоді змінили хід історії.
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02.06.2025 05:41 Ответить
судячи з усього
"Золотий Купол" трампона
банальна крадіжка грошей
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02.06.2025 07:01 Ответить
Ішак і Україна - не одне і теж. Країна тримається не завдяки, а всупереч цьому мохнатому мудаку.
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02.06.2025 07:19 Ответить
Карти в нього є, як у бульбофюрера, козирів у нього немає
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02.06.2025 08:39 Ответить
Якаб гарна,неймовірно гарна новина не була б для України - у коментарях знайдуть провину Зеленського. При цьому словом! добрим не віддадуть шану Героям по суті новини. Слава Україні! Героям Слава!
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02.06.2025 08:53 Ответить
 
 