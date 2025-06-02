Ходжес о спецоперации СБУ "Паутина": Судя по всему, у Зеленского есть карты

Экс-командующий сил США в Европе Бен Ходжес прокомментировал спецоперацию Службы безопасности Украины "Паутина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его аккаунт в соцсети Х.

"Судя по всему, у Зеленского есть некоторые карты", - написал он, намекнув на спор Зеленского и Трампа в Белом доме в феврале, когда президент США сказал, что у лидера Украины "нет карт" без американской помощи.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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