"Офис" операции "Павутина" на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что "офис" спецоперации СБУ "Павутина" на территории России "находился непосредственно рядом с управлением ФСБ РФв одной из их областей".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.
"Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция.
Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.
Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал", - рассказал Зеленский.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
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Респект всім задіяним.
Ну і Ані Лорак окрема подяка....
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Гуго Карлович ™@JoN_TM
Скажи кому-нибудь в 2020-м году, что стратегическую авиацию уничтожили фурами, в дурку сдали, в лучшем случае.
А воно, он, як усе пішло…
рєпоєди ще б довго один одного в ГУЛАГ садили за такий прой0б.
Буде смішно, коли згодом з'ясується, що операцію розробляли впотай від ОП та ЗЄ.
К такому выводу они пришли, сопоставив фото склада, публикуемое украинскими СМИ, с объявлением о сдаче похожего склада в аренду в Челябинске.
Помещение с идентичным краном и такими же окнами ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения. На одной из стен есть надпись (вероятно, это номер телефона), который виден и на фото из украинских источников. (c)
По перше - виконавців шукати дуже довго - ***** , до цього , просто не доживе ...
По друге - якщо вже СБУ здійснило таку операцію , то сховати всі кінці , я певен , точно зможуть
По третє - хто сказав , що все вже відбулося і все закінчилось ?
✈️ 2 Ту-95МС з Енгельса
виконують передислокацію, тікають на далекий схід.
На аеродром «Белая» вони наврядче сядуть, а ось на аеродром «Українка» ще поки можуть.
Про удар к@ц@пів по навчальному центру, де загинули та були поранені військові, Володя тактично промовчав.
Не на часі? Тільки позитив!
Єдиний марафон у всьому.
Якби не Зе-Єрмак, то й операція з перехоплення Вагнерівців була б не "детективною історією, яка вигадана від самого початку до кінця" - а не меншим за сьогоднішній привід для гордості за наші ССО.
Червінський досі під арештом, до речі?
Йому ніхто не повідомляв.
ото б помолчал для пользы дела, гляди б и остальные проценты туда же
... але не треба багато розказувати...
Россия не сможет компенсировать потери от удара по стратегической авиации
Утром 1 июня СБУ провели операцию «Паутина», которую готовили полтора года - атаковали аэродромы базирования российской стратегической авиации в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Амурской и Иркутской областях. На максимально близкое расстояние к аэродромам (так, чтобы не пересекать границу охраняемой зоны и не привлекать внимание охраны аэродромов) подъехали фуры, с грузовыми контейнерами, с которых сняли крыши, оттуда начали вылетать FPV-дроны, атаковавшие российские самолеты и склады.
Самые сильные и успешные удары пришлись по авиабазам Оленья в Мурманской области и Белая в Иркутской. Атаки в Ивановской и Рязанской областях, судя по всему, не удались. Они начались позже атак Оленьей и Белой, в случае с Амурской областью водитель фуры, которого использовали втемную, увидел, что крыша задымилась, остановился и попытался открыть контейнер, в итоге груз взорвался, уничтожив и грузовик, и водителя.
За несколько часов РФ потеряла по официальной украинской оценке 41 самолет, из которых более 35 - стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Официальная оценка минобороны РФ - 4 самолета, Независимые наблюдатели говорят, что потери составили от 7 до 9 стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев и еще от двух до четырех тяжелых армейских транспортных самолетов. Наши собеседники в минобороны России также называют разные цифры. Один сообщил о 41 уничтоженном и поврежденном самолете, но «стратегов» из них было не более 23, остальные - транспортники. Оценка другого почти совпадает с оценкой независимых наблюдателей - 12 «стратегов» разных типов и 6 транспортных самолетов, возможно, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Среди уничтоженных и поврежденных «стратегов» есть Ту-95МС и Ту-22М3. Именно эти самолеты наносят ракетные удары по Украине. И эти же самолеты считались «ядерным мечом и щитом» России - они должны были в случае ядерной войны наносить удары по Европе и США (по крайней мере, в теории).
Вне зависимости от того, сколько самолетов стратегической авиации уничтожено - это сильнейший удар по российской обороноспособности. В России на сегодняшний день производится только один тип таких машин - Ту-160М2, причем производится он в количестве одной штуки в год. То есть восполнить потери РФ не сможет из-за отсутствия средств производства, материалов и технологий. По состоянию на 31 мая у РФ, по словам источников в минобороны, было всего 95 самолетов стратегической авиации, причем 7 из них находились в постоянном ремонте. От 60 до 63 находились в европейской части РФ, остальные на востоке страны.
Если украинское заявление о 41-м уничтоженном «стратеге» - правда, то мощность ракетных ударов по Украине значительно снизится, как минимум вдвое. По словам одного из офицеров российского генштаба, сегодня ночью, чтобы продемонстрировать, что дальняя авиация у России не пострадала, по Украине нанесут удар всеми имеющимися самолетами подходящего типа. Так что результаты атаки СБУ будут наглядны - полетят «Шахеды» и ракеты наземного базирования, а ракет воздух-земля не будет или будет мало, значит результаты атаки на аэродромы близки к тем, о которых говорит украинская сторона.
Впрочем удара ближайшей ночью может и не последовать, потому что российское руководство, по словам собеседника из Совета безопасности, будет «держать покерфейс», чтобы никто не догадался, что и без того ущербная обороноспособность РФ охромела окончательно. Поэтому никаких истерических ракетных обстрелов всем что есть, никаких ядерных ударов по Киеву и Львову (о которых, срывая голос и глотая слезы, молили z-пропагандисты) не будет (ну, ядерных ударов не будет точно). «Это продемонстрирует слабость», - говорит собеседник из Совбеза.
Операцию проводили не силами агентурной сети на месте, а силами засланных агентов, которые закупили в России «для СВО» российские же дроны и взрывчатку, арендовали склад в Челябинске, купили контейнеры и наняли водителей фур, которым не объяснили, какой груз они везут. Обычная практика для таких операций.