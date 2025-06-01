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Новости Видео Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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"Офис" операции "Павутина" на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что "офис" спецоперации СБУ "Павутина" на территории России "находился непосредственно рядом с управлением ФСБ РФв одной из их областей".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция.

Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал", - рассказал Зеленский.

Читайте: Маск о спецоперации СБУ "Павутина": "Дроны - будущее войны. Пилотируемая авиация - нет"

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Малюка по ударам по аэродромам РФ: Абсолютно блестящий самостоятельный результат Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) обращение (767) СБУ (19994) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+29
Завали їбало і роби ракети!
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01.06.2025 21:37
+24
Добийте їх - скажіть , що ті дрони , в Кацапії , були зібрані на пожертви для їхнього еСВеО ...!
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01.06.2025 21:34
+23
Зеленський кинувся свою провину перед фсб виправляти - бо СБУ вдарило, а потім доповіли Зеленському - і Зеленський не всиг усе зіпсувати. Тепер сере інформацією - намагається здати все кремлівським кураторам хоч якось...
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01.06.2025 21:37
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Правила форума Совет форумчан
Ну в операції СБУ люди не постраждали? От і добре...
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01.06.2025 21:33 Ответить
Один дурачок полез в горящую фуру и видимо сработала система самоуничтожения... Жаль, что фура загорелась по дороге, не доехала до аэродрома "Украинка"
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01.06.2025 21:43 Ответить
І тут Остапа понесло....
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01.06.2025 21:33 Ответить
Та зараз він буде навалювати все, що завгодно. Все одно ніхто не знає що з цього правда. А кіпіш буде величезний.
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01.06.2025 21:34 Ответить
Головне щоб його вчасно зупинили і він не заявив що був за кермом фури
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01.06.2025 22:01 Ответить
Тим більше, що ніхто не зможе підтвердити, що уражені були робочі літаки, а не трупи-донори, з яких познімалі все що можна.
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01.06.2025 23:32 Ответить
Ну, як мінімум на одному відосі є детонація пального, ніхто не заправляє трупи пальним.
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01.06.2025 23:39 Ответить
Ну для клоунади можна зробити відосік, такий як треба
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01.06.2025 23:45 Ответить
Цікаво. Чи зав зе, про цю операцію? По в порівнянні з вагнергейт.... Щось не вірю. Але це добрий знак. СБУ очищається, принаймні на фронті.
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01.06.2025 21:49 Ответить
Якщо операція готувалася 1.5 р то можливо вона проводилася з допомоною(або і під керівництвом) америкосів
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01.06.2025 22:00 Ответить
Це межгалактична спецоперація як мінімум, бо керував особисто НАЙВЕЛИЧНІШИЙ
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01.06.2025 23:49 Ответить
Вагнейргейт доводить, що все це з високою вірогітністю схоже на спець наіп***во. На росіїї багато літаків які вже неможливо використовувати за вичерпаний ресурс, ну не пропадати ж добру, тепер нарід можна скормити "маштабними ураженнями"
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01.06.2025 23:39 Ответить
Добийте їх - скажіть , що ті дрони , в Кацапії , були зібрані на пожертви для їхнього еСВеО ...!
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01.06.2025 21:34 Ответить
Тепер я розумію що там роблять Повалій і Лорак.
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01.06.2025 22:31 Ответить
Так, вони особисто збирали дрони та були операторами. Тепер їм на росіїї дадуть по медальке, так зе ще нішто не допоміг
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01.06.2025 23:51 Ответить
Потужний ти бульбашовому Бацькі ще покажи карту з направлєніямі, як по вагнерівцях
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01.06.2025 21:36 Ответить
щоб завтра зняйли голову фсб та відпрали у Сибір на 20 років без пенсії
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01.06.2025 21:36 Ответить
Якби Сралін був живий, він вже під вечір розстріляв би *****. Два раза
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01.06.2025 21:49 Ответить
Завали їбало і роби ракети!
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01.06.2025 21:37 Ответить
ти не правий, потрібно їх звезти з розуму такими заявами щов вони почали арестовувати керівників фсб, за халатність. Це демаралізує ворога. Вони будуть у кожному бачити зрадника, будуть кожного вести на допит.
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01.06.2025 21:39 Ответить
Краще, ввдразу самокати та щасливі випадки, типу вікнопаду..
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01.06.2025 21:42 Ответить
Ти думаєш що рашисти його відосики дивляться?
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01.06.2025 22:02 Ответить
Не тобі, ухилянт, вказувати що Президенту України робити!!!
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01.06.2025 21:44 Ответить
Пля...до сліз...
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01.06.2025 22:03 Ответить
По перше, з 2019 актор виконує роль президента. По друге, з 2024 термін використання актора відповідно до Конституції вичерпаний. Тому не треба нам тут заливати про президента, ви його втратили
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02.06.2025 00:30 Ответить
Зеленський кинувся свою провину перед фсб виправляти - бо СБУ вдарило, а потім доповіли Зеленському - і Зеленський не всиг усе зіпсувати. Тепер сере інформацією - намагається здати все кремлівським кураторам хоч якось...
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01.06.2025 21:37 Ответить
Нахріна Зеленський ляпає язиком і тупо видає надсекретну інформацію, намагаючись полегшити роботу фсб?
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01.06.2025 21:38 Ответить
Тому що це Зеленський.
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01.06.2025 21:40 Ответить
Може це деза, шо штаб був біля фсб в якійсь із областей? Хай шукають
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01.06.2025 21:50 Ответить

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01.06.2025 21:40 Ответить
Хоча би Малюка не "нагородив" послом в якесь Буркіна-Фасо.
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01.06.2025 22:18 Ответить
Почав здавати - війна ше ж не закінчилась
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01.06.2025 21:37 Ответить
А Таня Монтян, Азіров і Царьов збирали донати на дрони.
Респект всім задіяним.
Ну і Ані Лорак окрема подяка....
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01.06.2025 21:38 Ответить
Таю Повалій забув
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01.06.2025 21:51 Ответить
Язик без кісток, голова - без мозку
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01.06.2025 21:40 Ответить
https://x.com/JoN_TM



https://x.com/JoN_TM

Гуго Карлович ™@JoN_TM



Скажи кому-нибудь в 2020-м году, что стратегическую авиацию уничтожили фурами, в дурку сдали, в лучшем случае.
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01.06.2025 21:41 Ответить
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01.06.2025 21:44 Ответить
скажи це у часи срср то дурка була б 100%
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01.06.2025 21:59 Ответить
Потекла кава в роззявлені рота.
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01.06.2025 21:41 Ответить
Мабуть, і портнов приїздив, аж з Іспанії до ОПУ декілька разів, щоб і його, теж залучили до таємної операції Захисників України?? За нього б, поручитися усі Генпрокурори, що повтікали з України!!!?
А воно, он, як усе пішло…
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01.06.2025 21:43 Ответить
Всім хто розробив та виконав цо операцію-величезна вдячність шана та повага...
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01.06.2025 21:46 Ответить
А нагадайте будь-ласка, при якому ще президентові нашими спецслужбами проводились спецоперації подібного рівня?
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01.06.2025 21:46 Ответить
А не підкажеш, при якому ще президентові ворогам про#обувались цілі області?
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01.06.2025 21:59 Ответить
Ти про Крим і Донбас ...?
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01.06.2025 22:07 Ответить
Ти за "проффєсора"?
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01.06.2025 22:23 Ответить
Побачиш після підписання мирної угоди з руснею, а потім будеш гуморить про Крим і Донбас, але є великі сумніви, що буде смішно.
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01.06.2025 22:24 Ответить
А ще згадалося як в молдові чауса викрали і вже на території України викинули і під підписку випустили
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01.06.2025 22:05 Ответить
А нагадайте-но при якому ще президентові, щоб провести вдало спецоперацію, потрібно було робити це в таємниці від нього та його оточення, щоб воно не доповіло ворогу?
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01.06.2025 22:18 Ответить
Кловунські довбойопи розпустили свої павичі хвости і розголосили всі подробиці, кретини-пацанва дебільна
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01.06.2025 21:46 Ответить
ну це вже не тільки по губам поводили... а й на пів шишечки вставили...
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01.06.2025 21:46 Ответить
як на мене - якщо дійсно фури самознищились після операції, потрібно було сказати "нас там нєт" то не ми - і все.
рєпоєди ще б довго один одного в ГУЛАГ садили за такий прой0б.
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01.06.2025 21:49 Ответить
Попіарився на чужих досягненнях. Молодець який.

Буде смішно, коли згодом з'ясується, що операцію розробляли впотай від ОП та ЗЄ.
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01.06.2025 21:51 Ответить
Єрмак там ходіт, рвьот і мєчєт по ОПє
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01.06.2025 21:52 Ответить
РФ пишуть, що знайшли склад в Челябінське по фотці, що виклали СБУ. Кажуть спасіба, балтун находка для шпіона.
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01.06.2025 21:51 Ответить
Российские OSINT-паблики считают, что дроны, которые сегодня атаковали аэродромы в РФ, собирались на арендованном складе в Челябинске.

К такому выводу они пришли, сопоставив фото склада, публикуемое украинскими СМИ, с объявлением о сдаче похожего склада в аренду в Челябинске.

Помещение с идентичным краном и такими же окнами ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения. На одной из стен есть надпись (вероятно, это номер телефона), который виден и на фото из украинских источников. (c)
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01.06.2025 21:54 Ответить
Ну , знайшли , (можливо ...) і далі що ?
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01.06.2025 21:55 Ответить
Ну на складах чи на під'їздах до них завжди є камери спостереження. Там камера, там номер авто, там відбитки пальців чи днк. Ниточка за ниточкою і весь клубок розмотається. А зараз у всії біометричні паспорти і світова інформаційна павутина... І десь в Турції чи в Україні колись знайдуть виконавців. А ***** мстиве падло
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01.06.2025 22:01 Ответить
Не знайдуть .
По перше - виконавців шукати дуже довго - ***** , до цього , просто не доживе ...
По друге - якщо вже СБУ здійснило таку операцію , то сховати всі кінці , я певен , точно зможуть
По третє - хто сказав , що все вже відбулося і все закінчилось ?
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01.06.2025 22:05 Ответить
По четверте в декого за плечима Вагнергейт і всі знають чим закінчилась операція для виконавців.
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01.06.2025 23:41 Ответить
Хорошо бы Янелоху гордиться не только по-настоящему ГЕРОИЧЕСКОЙ службой Малюка и других патриотов Украины , но и не менее "героической" работой на врага его корефана детства лейтенанта ФСБ Баканова. Если кто-то из дегенератов думает, что ПОДВИГ людей Малюка перекрывает предательство нелюдей Баканова, то очень глубоко ошибается. Портнов не даст соврать.
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01.06.2025 21:51 Ответить
От херово що вже все розляпали. Рашисти ще пару місяців голови б ломали і все перевертали на Сосії один одного підозрюючи і вибиваючи зуби допитами. Нам би хватило і відео знищених літаків щоб похвалитися без лишніх подробиць
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01.06.2025 21:56 Ответить
Слово "офис" у кварталистов имеет какое то мистическое значение,скоро офисам будут поклоняться,как богам,а главы офисов будут верховными жрецами.
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01.06.2025 21:57 Ответить
БРАВО, СБУ! Блискуча операція!!
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01.06.2025 22:03 Ответить
То що ти там на нарадах проводиш, то за годину знають свинособаки, а на другий день знають бабки на базарі...
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01.06.2025 22:05 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

✈️ 2 Ту-95МС з Енгельса виконують передислокацію, тікають на далекий схід.
На аеродром «Белая» вони наврядче сядуть, а ось на аеродром «Українка» ще поки можуть.
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01.06.2025 22:05 Ответить
На вдалій операції гріх не попіаритись.
Про удар к@ц@пів по навчальному центру, де загинули та були поранені військові, Володя тактично промовчав.
Не на часі? Тільки позитив!
Єдиний марафон у всьому.
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01.06.2025 22:06 Ответить
ніколи до кінця не слухай, одразу жми капс - і вперед
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01.06.2025 23:55 Ответить
Поки Зеленський всіх розважає потужною потужністю кацапи захопили 18 сіл за тиждень, як пише Bild.
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01.06.2025 22:06 Ответить
Можно было и раньше провести эту операцию. Столько бы жизней сохранили((. Что мешало??
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01.06.2025 22:07 Ответить
вас чекали)
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01.06.2025 23:41 Ответить
Я бы как раз раньше ее провел. Но меня не зовут в начальники..
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01.06.2025 23:51 Ответить
Вкрав-

Якби не Зе-Єрмак, то й операція з перехоплення Вагнерівців була б не "детективною історією, яка вигадана від самого початку до кінця" - а не меншим за сьогоднішній привід для гордості за наші ССО.

Червінський досі під арештом, до речі?
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01.06.2025 22:07 Ответить
І ше вкрав-Операції по ліквідації літаків на території рф проведена завдяки Андрію Єрмаку.
Йому ніхто не повідомляв.
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01.06.2025 22:08 Ответить
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01.06.2025 22:08 Ответить
артист, словом
ото б помолчал для пользы дела, гляди б и остальные проценты туда же
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01.06.2025 22:09 Ответить
для ОLDів
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01.06.2025 22:15 Ответить
наступило время ах уительных историй
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01.06.2025 22:15 Ответить
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01.06.2025 22:15 Ответить
Чудова робота ЗСУ.
... але не треба багато розказувати...
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01.06.2025 22:16 Ответить
Головнт е щоб ці літакі дійсно були знищені, тому що пишуть, що стратегічні бомбардувавльники наскількі міцні, що FPV не могли завдати їм суттєвої шкоди.
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01.06.2025 22:27 Ответить
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Россия не сможет компенсировать потери от удара по стратегической авиации

Утром 1 июня СБУ провели операцию «Паутина», которую готовили полтора года - атаковали аэродромы базирования российской стратегической авиации в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Амурской и Иркутской областях. На максимально близкое расстояние к аэродромам (так, чтобы не пересекать границу охраняемой зоны и не привлекать внимание охраны аэродромов) подъехали фуры, с грузовыми контейнерами, с которых сняли крыши, оттуда начали вылетать FPV-дроны, атаковавшие российские самолеты и склады.

Самые сильные и успешные удары пришлись по авиабазам Оленья в Мурманской области и Белая в Иркутской. Атаки в Ивановской и Рязанской областях, судя по всему, не удались. Они начались позже атак Оленьей и Белой, в случае с Амурской областью водитель фуры, которого использовали втемную, увидел, что крыша задымилась, остановился и попытался открыть контейнер, в итоге груз взорвался, уничтожив и грузовик, и водителя.

За несколько часов РФ потеряла по официальной украинской оценке 41 самолет, из которых более 35 - стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Официальная оценка минобороны РФ - 4 самолета, Независимые наблюдатели говорят, что потери составили от 7 до 9 стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев и еще от двух до четырех тяжелых армейских транспортных самолетов. Наши собеседники в минобороны России также называют разные цифры. Один сообщил о 41 уничтоженном и поврежденном самолете, но «стратегов» из них было не более 23, остальные - транспортники. Оценка другого почти совпадает с оценкой независимых наблюдателей - 12 «стратегов» разных типов и 6 транспортных самолетов, возможно, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Среди уничтоженных и поврежденных «стратегов» есть Ту-95МС и Ту-22М3. Именно эти самолеты наносят ракетные удары по Украине. И эти же самолеты считались «ядерным мечом и щитом» России - они должны были в случае ядерной войны наносить удары по Европе и США (по крайней мере, в теории).

Вне зависимости от того, сколько самолетов стратегической авиации уничтожено - это сильнейший удар по российской обороноспособности. В России на сегодняшний день производится только один тип таких машин - Ту-160М2, причем производится он в количестве одной штуки в год. То есть восполнить потери РФ не сможет из-за отсутствия средств производства, материалов и технологий. По состоянию на 31 мая у РФ, по словам источников в минобороны, было всего 95 самолетов стратегической авиации, причем 7 из них находились в постоянном ремонте. От 60 до 63 находились в европейской части РФ, остальные на востоке страны.

Если украинское заявление о 41-м уничтоженном «стратеге» - правда, то мощность ракетных ударов по Украине значительно снизится, как минимум вдвое. По словам одного из офицеров российского генштаба, сегодня ночью, чтобы продемонстрировать, что дальняя авиация у России не пострадала, по Украине нанесут удар всеми имеющимися самолетами подходящего типа. Так что результаты атаки СБУ будут наглядны - полетят «Шахеды» и ракеты наземного базирования, а ракет воздух-земля не будет или будет мало, значит результаты атаки на аэродромы близки к тем, о которых говорит украинская сторона.

Впрочем удара ближайшей ночью может и не последовать, потому что российское руководство, по словам собеседника из Совета безопасности, будет «держать покерфейс», чтобы никто не догадался, что и без того ущербная обороноспособность РФ охромела окончательно. Поэтому никаких истерических ракетных обстрелов всем что есть, никаких ядерных ударов по Киеву и Львову (о которых, срывая голос и глотая слезы, молили z-пропагандисты) не будет (ну, ядерных ударов не будет точно). «Это продемонстрирует слабость», - говорит собеседник из Совбеза.

Операцию проводили не силами агентурной сети на месте, а силами засланных агентов, которые закупили в России «для СВО» российские же дроны и взрывчатку, арендовали склад в Челябинске, купили контейнеры и наняли водителей фур, которым не объяснили, какой груз они везут. Обычная практика для таких операций.
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01.06.2025 23:12 Ответить
в этой истории прекрасно все. Теперь нам надо сохранить наши самолеты от зеркальной атаки
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01.06.2025 23:45 Ответить
Арестовали владельцев склада в Челябинске, фотку которого слили СБУ.
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01.06.2025 23:16 Ответить
Ти пересічний дебіл.
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01.06.2025 23:26 Ответить
 
 