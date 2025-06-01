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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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"Офіс" операції "Павутина" на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що "офіс" спецоперації СБУ "Павутина" на території Росії "розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ РФв одній з їхніх областей".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція.

Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", - розповів Зеленський.

Читайте: Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) звернення (623) СБУ (12933) знищення (7511)


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Топ коментарі
+34
Завали їбало і роби ракети!
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01.06.2025 21:37
+26
Добийте їх - скажіть , що ті дрони , в Кацапії , були зібрані на пожертви для їхнього еСВеО ...!
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01.06.2025 21:34
+24
Зеленський кинувся свою провину перед фсб виправляти - бо СБУ вдарило, а потім доповіли Зеленському - і Зеленський не всиг усе зіпсувати. Тепер сере інформацією - намагається здати все кремлівським кураторам хоч якось...
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01.06.2025 21:37
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в этой истории прекрасно все. Теперь нам надо сохранить наши самолеты от зеркальной атаки
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01.06.2025 23:45 Відповісти
дзеркальна атака на авіацію України неможливо навіть теоретично, бо в України тупо нема стратегічної авіації! 😮
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02.06.2025 00:43 Відповісти
Арестовали владельцев склада в Челябинске, фотку которого слили СБУ.
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01.06.2025 23:16 Відповісти
Ти пересічний дебіл.
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01.06.2025 23:26 Відповісти
«Офіс» під керівництвом єрмака. А хто ще?
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02.06.2025 01:18 Відповісти
Зелебобик теперь будет везде своё имя богомерзкое тулить к этому событию.
Уже пошло - "мы", "наша операция". Если бы ты мразь зеленая с одной миски жрал с теми, кто кровью и потом добывает победу, тогда были бы "мы". А так это заслуга воинов ЗСУ, а не какого-то хрипатого петуха, который СДАЛ СТРАНУ!
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02.06.2025 02:44 Відповісти
ЗАЧЕМ РАСКРЫВАТЬ ЯВКИ И АДРЕСА
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02.06.2025 03:04 Відповісти
В травні 1941 німецьку торгівельну делегацію біля Гниловодська ПВО обстріляло, не попали. Тоді повбивали причетних, починаючи з нач Білостоцького аеропорту та закінчуючи штабом ПВОна чолі із Штерном, бувшим ад'ютантом Ворошилова та його жони Гробман. І по традиції будуть стріляти в гайців та фесок Опять і снова.
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02.06.2025 06:27 Відповісти
Щось не дуже радісний.
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02.06.2025 08:27 Відповісти
ця ****** кожен день здає ворогу села Сумської області - і в цей же час виносить судовий вирок жителю Сумської області ,за самостійну оборону села від окупантів. дії прєзєдента більш красномовні за пусті балачки.
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02.06.2025 09:41 Відповісти
Однозначно, операцією керували зза кордону. Без відома єрмака-зеленського
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02.06.2025 09:59 Відповісти
В этой истории нам явно "с каждого утюга"подсовывают двух хероев, клоуна и Малюка.А тех кто действительно разрабатывали и реализовали эту операцию "засовывают в тень" Ну клоун ладно,он кроме как ******* и себя пиарить больше не на что не способен. А Малюк это СБУшник-коммерс, у него голова работает только на то где "замутить" денег. Как с контрабандой табака в порту Одессы. Разве может коммерс под контролем клоуна "замутить" такую операцию? Да этого в жизни не может быть. Для этого должно быть соответствующее образование и работать голова в нужную сторону. У одного образование есть,но оно нужно ему не что бы страну защищать,а что бы с помощью"корочек" зарабатывать деньги. А у второго образования вообше ноль. Эту операцию разрабатывали с самого начала люди с головой на плечах,и которые делали это ради своей страны, а не ради денег и пиара. Мне кажется что тот кто это предложил сейчас находится в туманном Альбионе. Или временно выпущен из сизо по фейковым обвинениям.
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02.06.2025 10:08 Відповісти
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