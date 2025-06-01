"Офіс" операції "Павутина" на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що "офіс" спецоперації СБУ "Павутина" на території Росії "розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ РФв одній з їхніх областей".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.
"Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція.
Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.
Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", - розповів Зеленський.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
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Уже пошло - "мы", "наша операция". Если бы ты мразь зеленая с одной миски жрал с теми, кто кровью и потом добывает победу, тогда были бы "мы". А так это заслуга воинов ЗСУ, а не какого-то хрипатого петуха, который СДАЛ СТРАНУ!