"Офис" операции "Павутина" на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что "офис" спецоперации СБУ "Павутина" на территории России "находился непосредственно рядом с управлением ФСБ РФв одной из их областей".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция.

Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал", - рассказал Зеленский.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

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