РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13120 посетителей онлайн
Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
13 039 129

"Офис" операции "Павутина" на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что "офис" спецоперации СБУ "Павутина" на территории России "находился непосредственно рядом с управлением ФСБ РФв одной из их областей".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Спасибо Службе безопасности, лично генералу Малюку, также всем, кто был задействован в операции. Готовили операцию более полутора лет. Планирование, организация, все детали были идеально подготовлены. Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция.

Самое интересное - и уже сейчас это можно говорить публично - "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей.

Всего в операции было использовано 117 дронов. И соответствующее количество операторов дронов работало. Поражено 34 процента стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования. Действовали наши люди на территории разных российских регионов - в трех часовых поясах. И наших людей накануне операции с территории России вывели, сейчас они в безопасности - те, кто нам помогал", - рассказал Зеленский.

Читайте: Маск о спецоперации СБУ "Павутина": "Дроны - будущее войны. Пилотируемая авиация - нет"

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Малюка по ударам по аэродромам РФ: Абсолютно блестящий самостоятельный результат Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) обращение (767) СБУ (20002) уничтожение (7197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Завали їбало і роби ракети!
показать весь комментарий
01.06.2025 21:37
+26
Добийте їх - скажіть , що ті дрони , в Кацапії , були зібрані на пожертви для їхнього еСВеО ...!
показать весь комментарий
01.06.2025 21:34
+26
Попіарився на чужих досягненнях. Молодець який.

Буде смішно, коли згодом з'ясується, що операцію розробляли впотай від ОП та ЗЄ.
показать весь комментарий
01.06.2025 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
наступило время ах уительных историй
показать весь комментарий
01.06.2025 22:15 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 22:15 Ответить
Чудова робота ЗСУ.
... але не треба багато розказувати...
показать весь комментарий
01.06.2025 22:16 Ответить
Головнт е щоб ці літакі дійсно були знищені, тому що пишуть, що стратегічні бомбардувавльники наскількі міцні, що FPV не могли завдати їм суттєвої шкоди.
показать весь комментарий
01.06.2025 22:27 Ответить
А великі стовпи диму про що кажуть?))))
показать весь комментарий
02.06.2025 02:10 Ответить
Літаку треба літати, літак не може бути настільки міцним. Дістати до палива - далі паливо зробить решту.
показать весь комментарий
02.06.2025 02:13 Ответить
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Россия не сможет компенсировать потери от удара по стратегической авиации

Утром 1 июня СБУ провели операцию «Паутина», которую готовили полтора года - атаковали аэродромы базирования российской стратегической авиации в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Амурской и Иркутской областях. На максимально близкое расстояние к аэродромам (так, чтобы не пересекать границу охраняемой зоны и не привлекать внимание охраны аэродромов) подъехали фуры, с грузовыми контейнерами, с которых сняли крыши, оттуда начали вылетать FPV-дроны, атаковавшие российские самолеты и склады.

Самые сильные и успешные удары пришлись по авиабазам Оленья в Мурманской области и Белая в Иркутской. Атаки в Ивановской и Рязанской областях, судя по всему, не удались. Они начались позже атак Оленьей и Белой, в случае с Амурской областью водитель фуры, которого использовали втемную, увидел, что крыша задымилась, остановился и попытался открыть контейнер, в итоге груз взорвался, уничтожив и грузовик, и водителя.

За несколько часов РФ потеряла по официальной украинской оценке 41 самолет, из которых более 35 - стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Официальная оценка минобороны РФ - 4 самолета, Независимые наблюдатели говорят, что потери составили от 7 до 9 стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев и еще от двух до четырех тяжелых армейских транспортных самолетов. Наши собеседники в минобороны России также называют разные цифры. Один сообщил о 41 уничтоженном и поврежденном самолете, но «стратегов» из них было не более 23, остальные - транспортники. Оценка другого почти совпадает с оценкой независимых наблюдателей - 12 «стратегов» разных типов и 6 транспортных самолетов, возможно, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Среди уничтоженных и поврежденных «стратегов» есть Ту-95МС и Ту-22М3. Именно эти самолеты наносят ракетные удары по Украине. И эти же самолеты считались «ядерным мечом и щитом» России - они должны были в случае ядерной войны наносить удары по Европе и США (по крайней мере, в теории).

Вне зависимости от того, сколько самолетов стратегической авиации уничтожено - это сильнейший удар по российской обороноспособности. В России на сегодняшний день производится только один тип таких машин - Ту-160М2, причем производится он в количестве одной штуки в год. То есть восполнить потери РФ не сможет из-за отсутствия средств производства, материалов и технологий. По состоянию на 31 мая у РФ, по словам источников в минобороны, было всего 95 самолетов стратегической авиации, причем 7 из них находились в постоянном ремонте. От 60 до 63 находились в европейской части РФ, остальные на востоке страны.

Если украинское заявление о 41-м уничтоженном «стратеге» - правда, то мощность ракетных ударов по Украине значительно снизится, как минимум вдвое. По словам одного из офицеров российского генштаба, сегодня ночью, чтобы продемонстрировать, что дальняя авиация у России не пострадала, по Украине нанесут удар всеми имеющимися самолетами подходящего типа. Так что результаты атаки СБУ будут наглядны - полетят «Шахеды» и ракеты наземного базирования, а ракет воздух-земля не будет или будет мало, значит результаты атаки на аэродромы близки к тем, о которых говорит украинская сторона.

Впрочем удара ближайшей ночью может и не последовать, потому что российское руководство, по словам собеседника из Совета безопасности, будет «держать покерфейс», чтобы никто не догадался, что и без того ущербная обороноспособность РФ охромела окончательно. Поэтому никаких истерических ракетных обстрелов всем что есть, никаких ядерных ударов по Киеву и Львову (о которых, срывая голос и глотая слезы, молили z-пропагандисты) не будет (ну, ядерных ударов не будет точно). «Это продемонстрирует слабость», - говорит собеседник из Совбеза.

Операцию проводили не силами агентурной сети на месте, а силами засланных агентов, которые закупили в России «для СВО» российские же дроны и взрывчатку, арендовали склад в Челябинске, купили контейнеры и наняли водителей фур, которым не объяснили, какой груз они везут. Обычная практика для таких операций.
показать весь комментарий
01.06.2025 23:12 Ответить
в этой истории прекрасно все. Теперь нам надо сохранить наши самолеты от зеркальной атаки
показать весь комментарий
01.06.2025 23:45 Ответить
дзеркальна атака на авіацію України неможливо навіть теоретично, бо в України тупо нема стратегічної авіації! 😮
показать весь комментарий
02.06.2025 00:43 Ответить
Арестовали владельцев склада в Челябинске, фотку которого слили СБУ.
показать весь комментарий
01.06.2025 23:16 Ответить
Ти пересічний дебіл.
показать весь комментарий
01.06.2025 23:26 Ответить
«Офіс» під керівництвом єрмака. А хто ще?
показать весь комментарий
02.06.2025 01:18 Ответить
Зелебобик теперь будет везде своё имя богомерзкое тулить к этому событию.
Уже пошло - "мы", "наша операция". Если бы ты мразь зеленая с одной миски жрал с теми, кто кровью и потом добывает победу, тогда были бы "мы". А так это заслуга воинов ЗСУ, а не какого-то хрипатого петуха, который СДАЛ СТРАНУ!
показать весь комментарий
02.06.2025 02:44 Ответить
ЗАЧЕМ РАСКРЫВАТЬ ЯВКИ И АДРЕСА
показать весь комментарий
02.06.2025 03:04 Ответить
В травні 1941 німецьку торгівельну делегацію біля Гниловодська ПВО обстріляло, не попали. Тоді повбивали причетних, починаючи з нач Білостоцького аеропорту та закінчуючи штабом ПВОна чолі із Штерном, бувшим ад'ютантом Ворошилова та його жони Гробман. І по традиції будуть стріляти в гайців та фесок Опять і снова.
показать весь комментарий
02.06.2025 06:27 Ответить
Щось не дуже радісний.
показать весь комментарий
02.06.2025 08:27 Ответить
12 воїнів загинули, понад 60 поранених: ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Чому ж тут радіти?
Треба перекричати, перегундосити цю трагедію
показать весь комментарий
02.06.2025 11:30 Ответить
Кожен день гине +- 100. Про це не кажуть.
показать весь комментарий
02.06.2025 11:42 Ответить
ця ****** кожен день здає ворогу села Сумської області - і в цей же час виносить судовий вирок жителю Сумської області ,за самостійну оборону села від окупантів. дії прєзєдента більш красномовні за пусті балачки.
показать весь комментарий
02.06.2025 09:41 Ответить
Однозначно, операцією керували зза кордону. Без відома єрмака-зеленського
показать весь комментарий
02.06.2025 09:59 Ответить
А Бакланову він не виносить вирок, не виносить вирок Колі Каклеті, Рєзнікову... список великий
показать весь комментарий
02.06.2025 11:33 Ответить
В этой истории нам явно "с каждого утюга"подсовывают двух хероев, клоуна и Малюка.А тех кто действительно разрабатывали и реализовали эту операцию "засовывают в тень" Ну клоун ладно,он кроме как ******* и себя пиарить больше не на что не способен. А Малюк это СБУшник-коммерс, у него голова работает только на то где "замутить" денег. Как с контрабандой табака в порту Одессы. Разве может коммерс под контролем клоуна "замутить" такую операцию? Да этого в жизни не может быть. Для этого должно быть соответствующее образование и работать голова в нужную сторону. У одного образование есть,но оно нужно ему не что бы страну защищать,а что бы с помощью"корочек" зарабатывать деньги. А у второго образования вообше ноль. Эту операцию разрабатывали с самого начала люди с головой на плечах,и которые делали это ради своей страны, а не ради денег и пиара. Мне кажется что тот кто это предложил сейчас находится в туманном Альбионе. Или временно выпущен из сизо по фейковым обвинениям.
показать весь комментарий
02.06.2025 10:08 Ответить
Перестань ляпати язиком!
показать весь комментарий
02.06.2025 10:34 Ответить
Так воно кожен день гундосики ляпає, вже звик, не може зупинитись
показать весь комментарий
02.06.2025 11:34 Ответить
Ти задовбав вже піаритись і піднімати собі рейтинг на крові наших воїнів.Ти можеш помовчати?В деяких розвідках світу їхні проведені операції перебувають засекречені по 5 і більше років.А ти вже своїм язиком унеможливив ще раз зробити за таким сценарієм ще раз.
показать весь комментарий
02.06.2025 11:21 Ответить
Сколько же тут комментов от шестерок соловьова, скабеевой и т.д.
показать весь комментарий
02.06.2025 11:29 Ответить
У нас своих соловьевіх хватает вроде тебя
показать весь комментарий
02.06.2025 11:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 