Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував дронову атаку СБУ під назвою "Павутина" на військові аеродроми зі знищення стратегічної авіації Росії.

Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дрони — це майбутнє війни. Пілотована авіація — ні", - зазначив Маск у коментарі до допису співвласника венчурної компанії Sequoia Capital Шона Магвайра.

"Україна щойно здійснила атаку, яка знаменує собою поворотний момент в історії війни. Сотні заздалегідь підготовлених безпілотників завдали удару по понад 40 літаків на відстані понад 1000 км вглиб Росії. Понад $1 мільярд збитків від безпілотників вартістю менш як $1 мільйона. Критична інфраструктура більше не в безпеці", - написав Магвайр.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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