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Новини Масове знищення російських літаків Спецоперації СБУ
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Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"

Ілон Маск прокоментував атаку СБУ на російську стратегічну авіацію 1 червня

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував дронову атаку СБУ під назвою "Павутина" на військові аеродроми зі знищення стратегічної авіації Росії.

Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дрони — це майбутнє війни. Пілотована авіація — ні", - зазначив Маск у коментарі до допису співвласника венчурної компанії Sequoia Capital Шона Магвайра.

"Україна щойно здійснила атаку, яка знаменує собою поворотний момент в історії війни. Сотні заздалегідь підготовлених безпілотників завдали удару по понад 40 літаків на відстані понад 1000 км вглиб Росії. Понад $1 мільярд збитків від безпілотників вартістю менш як $1 мільйона. Критична інфраструктура більше не в безпеці", - написав Магвайр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Маск прокоментував атаку СБУ на російську стратегічну авіацію

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Також читайте: Глава МЗС Норвегії Ейде про удари по аеродромах РФ: Україна має повне право

Автор: 

літак (2938) СБУ (12925) Маск Ілон (662) Удари по РФ (321)


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Топ коментарі
+13
И заметьте. Старлинк не использовался.
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01.06.2025 21:36
+11
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01.06.2025 21:59
+9
Тут ублюдку обідно. Не зміг помогти кураторам.
Може і прємії позбавлять...
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01.06.2025 21:41
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Ілон Марс?
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01.06.2025 21:34 Відповісти
Наркоман забувся дописати : "Дрони в руках українців.." а далі по тексту.
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01.06.2025 21:43 Відповісти
Ілон Наркоманс
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01.06.2025 21:58 Відповісти
Не в ту сторону покурив.
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01.06.2025 21:34 Відповісти
Маск за дрони а космічні кораблі теж під ніж? - коли авіації гаплик
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01.06.2025 21:35 Відповісти
Пілоти в космічних шатлах там чисто "для мебелі" та несштатних ситуацій (сортір там прочистити і тд), корабель пілотується комп'ютером
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01.06.2025 21:38 Відповісти
И заметьте. Старлинк не использовался.
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01.06.2025 21:36 Відповісти
Є і альтернативні варіанти) тролінгом і росіян і маска реальним буде, якщо використали російський мобільний інтернет для цього)
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01.06.2025 21:41 Відповісти
Тут ублюдку обідно. Не зміг помогти кураторам.
Може і прємії позбавлять...
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01.06.2025 21:41 Відповісти
Звідки вам це відомо? Якийсь стабільний швидкий інтернет мав би використовуватись.
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01.06.2025 21:45 Відповісти
Якщо дійсно планували півтора року то напевно старлінк був задіяний...
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01.06.2025 21:49 Відповісти
Кацапи в своїх пабліках вже рвуть волосся на дупі, бо якраз кацапський інтернет і був використаний проти них самих.
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01.06.2025 21:53 Відповісти
В черговий приход побачив дрони?

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01.06.2025 21:38 Відповісти
Якщо Ілон не буде вошкатися з ху"лом, то і в нього майбутнє буде.
До речі, це всіх стосується.
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01.06.2025 21:39 Відповісти
Маск іде нах'уй вприприжку....
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01.06.2025 21:40 Відповісти
Майбутне войны за Китаем. Там сосредоточена вся дронопромышленность. Все из чего делают дроны кацапы и Украина покупается в Китае.
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01.06.2025 21:40 Відповісти
Нічого. На те майбутнє, Україна змайструє щось новіше.
Для тих хто не в темі: Одним з ТРЬОХ творців ПЕРШОГО діючого зразка атомної бомби «Трійця», що була випробувана 16 липня 1945 на полігоні Аламогордо, був Георгій Богданович Кістяківський. Українець.
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01.06.2025 21:55 Відповісти
нажаль, майбутнє війни за тим, хто воює
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01.06.2025 22:16 Відповісти
Війни це природній стан еволюції цивілізації.
Мир, - це проміжки між війнами.
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01.06.2025 22:23 Відповісти
Учись Ілоне.
Це Україна, а не ************.
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01.06.2025 21:41 Відповісти
А що це за пан такий, що його приходи розтягують на цитати?
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01.06.2025 21:42 Відповісти
ІМ: " …і слухай, *****, от, *****, він смотрить, шо та ***** летить, кругом неї фари, лампи, там, всякі. А сама червоняста лампа мигає. А летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига."
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01.06.2025 21:43 Відповісти
Маск вирішив "примазаться"? Хоч якось свій "обсер" з "трампізмом", заМАСКувать"?
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01.06.2025 21:44 Відповісти
Пєрвим дєлом, пєрвим дєлом - самольоти…
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01.06.2025 21:45 Відповісти
"...в то время, как космические дроны маска бороздят просторы вселенной..."
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01.06.2025 21:48 Відповісти
Не только авиация, но и ракеты стали бесполезны. По большому счету это даже не дроны, а люди, которые пробрались на эти аэродромы. Все возвращается в 19-й век, когда главным оружием и ресурсом был простой мужик. Термин "мясная война" приобретает другой смысл.
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01.06.2025 21:48 Відповісти
Никакой дрон заменить ракеты не сможет.
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01.06.2025 22:43 Відповісти
Этот нарик поц.
Не важно какие дроны, ракеты…..
Важно как ими пользоваться.
у моськи тоже дохера чего, но сам то он ничего не придумывает и не конструирует.
да и бабки в большей мере ему не принадлежат.
весь мир уже насмехается над его реформами в Америке.
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01.06.2025 21:52 Відповісти
А що там Тампон зі своїм золотим дощем куполом скаже?
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01.06.2025 21:52 Відповісти
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01.06.2025 21:59 Відповісти
**** наркозалежна помʼякшує забої головки пуйла. Ну звичайно! Авіація це ж не дрони і ракети, це ж не ядерка! А трампище взагалі язик у сраці. Через пару годин теж постарається згладити наш успіх і напише як на вихідних його вкусив шершень за ліве яйце.
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01.06.2025 22:04 Відповісти
Маск вже не той,хоче влізти в струю.Вкладай дурню гроші в українські дрони,а не в гамняні Cybertruck
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01.06.2025 22:05 Відповісти
Наркоман Илона Венерская тут правду как ни странно говорит. Дай тогда Украине дронов на сто миллионов, дружище!
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01.06.2025 22:15 Відповісти
цікаіо,як Золотий купол ьрампона
уберехе америку вад китийських дронів..
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01.06.2025 22:20 Відповісти
 
 