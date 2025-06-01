Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"
Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував дронову атаку СБУ під назвою "Павутина" на військові аеродроми зі знищення стратегічної авіації Росії.
Про це він написав на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Дрони — це майбутнє війни. Пілотована авіація — ні", - зазначив Маск у коментарі до допису співвласника венчурної компанії Sequoia Capital Шона Магвайра.
"Україна щойно здійснила атаку, яка знаменує собою поворотний момент в історії війни. Сотні заздалегідь підготовлених безпілотників завдали удару по понад 40 літаків на відстані понад 1000 км вглиб Росії. Понад $1 мільярд збитків від безпілотників вартістю менш як $1 мільйона. Критична інфраструктура більше не в безпеці", - написав Магвайр.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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До речі, це всіх стосується.
Для тих хто не в темі: Одним з ТРЬОХ творців ПЕРШОГО діючого зразка атомної бомби «Трійця», що була випробувана 16 липня 1945 на полігоні Аламогордо, був Георгій Богданович Кістяківський. Українець.
Мир, - це проміжки між війнами.
Це Україна, а не ************.
Не важно какие дроны, ракеты…..
Важно как ими пользоваться.
у моськи тоже дохера чего, но сам то он ничего не придумывает и не конструирует.
да и бабки в большей мере ему не принадлежат.
весь мир уже насмехается над его реформами в Америке.
дощемкуполом скаже?
уберехе америку вад китийських дронів..