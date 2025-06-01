Маск о спецоперации СБУ "Павутина": "Дроны - будущее войны. Пилотируемая авиация - нет"
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал дроновую атаку СБУ под названием "Павутина" на военные аэродромы по уничтожению стратегической авиации России.
Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
"Дроны - это будущее войны. Пилотируемая авиация - нет", - отметил Маск в комментарии к сообщению совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магуайра.
"Украина только что совершила атаку, которая знаменует собой поворотный момент в истории войны. Сотни заранее подготовленных беспилотников нанесли удар по более 40 самолетам на расстоянии более 1000 км вглубь России. Более $1 миллиарда убытков от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности", - написал Магуайр.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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До речі, це всіх стосується.
Для тих хто не в темі: Одним з ТРЬОХ творців ПЕРШОГО діючого зразка атомної бомби «Трійця», що була випробувана 16 липня 1945 на полігоні Аламогордо, був Георгій Богданович Кістяківський. Українець.
Мир, - це проміжки між війнами.
Це Україна, а не ************.
Не важно какие дроны, ракеты…..
Важно как ими пользоваться.
у моськи тоже дохера чего, но сам то он ничего не придумывает и не конструирует.
да и бабки в большей мере ему не принадлежат.
весь мир уже насмехается над его реформами в Америке.
дощемкуполом скаже?
уберехе америку вад китийських дронів..