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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Спецоперация СБУ
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Маск о спецоперации СБУ "Павутина": "Дроны - будущее войны. Пилотируемая авиация - нет"

Илон Маск прокомментировал атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию 1 июня

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал дроновую атаку СБУ под названием "Павутина" на военные аэродромы по уничтожению стратегической авиации России.

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны - это будущее войны. Пилотируемая авиация - нет", - отметил Маск в комментарии к сообщению совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магуайра.

"Украина только что совершила атаку, которая знаменует собой поворотный момент в истории войны. Сотни заранее подготовленных беспилотников нанесли удар по более 40 самолетам на расстоянии более 1000 км вглубь России. Более $1 миллиарда убытков от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности", - написал Магуайр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заранее предупредила администрацию Трампа о спецоперации СБУ на аэродромы РФ, - Axios (дополнено)

Маск прокомментировал атаку СБУ на российскую стратегическую авиацию

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Также читайте: Глава МИД Норвегии Эйде об ударах по аэродромам РФ: Украина имеет полное право

Автор: 

самолет (3620) СБУ (19994) Маск Илон (233) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+19
И заметьте. Старлинк не использовался.
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01.06.2025 21:36
+16
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01.06.2025 21:59
+14
Тут ублюдку обідно. Не зміг помогти кураторам.
Може і прємії позбавлять...
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01.06.2025 21:41
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Ілон Марс?
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01.06.2025 21:34 Ответить
Наркоман забувся дописати : "Дрони в руках українців.." а далі по тексту.
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01.06.2025 21:43 Ответить
Ілон Наркоманс
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01.06.2025 21:58 Ответить
Не в ту сторону покурив.
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01.06.2025 21:34 Ответить
Маск за дрони а космічні кораблі теж під ніж? - коли авіації гаплик
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01.06.2025 21:35 Ответить
Пілоти в космічних шатлах там чисто "для мебелі" та несштатних ситуацій (сортір там прочистити і тд), корабель пілотується комп'ютером
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01.06.2025 21:38 Ответить
И заметьте. Старлинк не использовался.
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01.06.2025 21:36 Ответить
Є і альтернативні варіанти) тролінгом і росіян і маска реальним буде, якщо використали російський мобільний інтернет для цього)
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01.06.2025 21:41 Ответить
Тут ублюдку обідно. Не зміг помогти кураторам.
Може і прємії позбавлять...
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01.06.2025 21:41 Ответить
Звідки вам це відомо? Якийсь стабільний швидкий інтернет мав би використовуватись.
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01.06.2025 21:45 Ответить
Якщо дійсно планували півтора року то напевно старлінк був задіяний...
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01.06.2025 21:49 Ответить
Кацапи в своїх пабліках вже рвуть волосся на дупі, бо якраз кацапський інтернет і був використаний проти них самих.
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01.06.2025 21:53 Ответить
Starlink, официально, недоступен на территории России. SpaceX, компания, которая производит Starlink, заявила, что не ведет никаких дел с Россией и не поставляет оборудование в страну. При этом, существует способ приобретения и использования терминалов Starlink через маркетплейсы и контрабандные поставки. Российские пользователи, в основном, приобретают терминалы для использования в приграничных районах, в том числе и в оккупированных регионах
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01.06.2025 23:34 Ответить
В черговий приход побачив дрони?

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01.06.2025 21:38 Ответить
Якщо Ілон не буде вошкатися з ху"лом, то і в нього майбутнє буде.
До речі, це всіх стосується.
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01.06.2025 21:39 Ответить
Маск іде нах'уй вприприжку....
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01.06.2025 21:40 Ответить
Майбутне войны за Китаем. Там сосредоточена вся дронопромышленность. Все из чего делают дроны кацапы и Украина покупается в Китае.
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01.06.2025 21:40 Ответить
Нічого. На те майбутнє, Україна змайструє щось новіше.
Для тих хто не в темі: Одним з ТРЬОХ творців ПЕРШОГО діючого зразка атомної бомби «Трійця», що була випробувана 16 липня 1945 на полігоні Аламогордо, був Георгій Богданович Кістяківський. Українець.
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01.06.2025 21:55 Ответить
нажаль, майбутнє війни за тим, хто воює
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01.06.2025 22:16 Ответить
Війни це природній стан еволюції цивілізації.
Мир, - це проміжки між війнами.
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01.06.2025 22:23 Ответить
Учись Ілоне.
Це Україна, а не ************.
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01.06.2025 21:41 Ответить
А що це за пан такий, що його приходи розтягують на цитати?
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01.06.2025 21:42 Ответить
ІМ: " …і слухай, *****, от, *****, він смотрить, шо та ***** летить, кругом неї фари, лампи, там, всякі. А сама червоняста лампа мигає. А летить воно йому на город. От воно стало біля клуні і мига."
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01.06.2025 21:43 Ответить
Маск вирішив "примазаться"? Хоч якось свій "обсер" з "трампізмом", заМАСКувать"?
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01.06.2025 21:44 Ответить
Пєрвим дєлом, пєрвим дєлом - самольоти…
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01.06.2025 21:45 Ответить
"...в то время, как космические дроны маска бороздят просторы вселенной..."
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01.06.2025 21:48 Ответить
Не только авиация, но и ракеты стали бесполезны. По большому счету это даже не дроны, а люди, которые пробрались на эти аэродромы. Все возвращается в 19-й век, когда главным оружием и ресурсом был простой мужик. Термин "мясная война" приобретает другой смысл.
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01.06.2025 21:48 Ответить
Никакой дрон заменить ракеты не сможет.
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01.06.2025 22:43 Ответить
Этот нарик поц.
Не важно какие дроны, ракеты…..
Важно как ими пользоваться.
у моськи тоже дохера чего, но сам то он ничего не придумывает и не конструирует.
да и бабки в большей мере ему не принадлежат.
весь мир уже насмехается над его реформами в Америке.
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01.06.2025 21:52 Ответить
А що там Тампон зі своїм золотим дощем куполом скаже?
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01.06.2025 21:52 Ответить
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01.06.2025 21:59 Ответить
**** наркозалежна помʼякшує забої головки пуйла. Ну звичайно! Авіація це ж не дрони і ракети, це ж не ядерка! А трампище взагалі язик у сраці. Через пару годин теж постарається згладити наш успіх і напише як на вихідних його вкусив шершень за ліве яйце.
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01.06.2025 22:04 Ответить
Маск вже не той,хоче влізти в струю.Вкладай дурню гроші в українські дрони,а не в гамняні Cybertruck
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01.06.2025 22:05 Ответить
Наркоман Илона Венерская тут правду как ни странно говорит. Дай тогда Украине дронов на сто миллионов, дружище!
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01.06.2025 22:15 Ответить
цікаіо,як Золотий купол ьрампона
уберехе америку вад китийських дронів..
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01.06.2025 22:20 Ответить
Піздуй на Марс . Там поки війни не буде.
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01.06.2025 23:40 Ответить
Масковський торчек очнувся🤪
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02.06.2025 00:29 Ответить
 
 