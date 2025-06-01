Маск о спецоперации СБУ "Павутина": "Дроны - будущее войны. Пилотируемая авиация - нет"

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал дроновую атаку СБУ под названием "Павутина" на военные аэродромы по уничтожению стратегической авиации России.

Об этом он написал на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

"Дроны - это будущее войны. Пилотируемая авиация - нет", - отметил Маск в комментарии к сообщению совладельца венчурной компании Sequoia Capital Шона Магуайра.

"Украина только что совершила атаку, которая знаменует собой поворотный момент в истории войны. Сотни заранее подготовленных беспилотников нанесли удар по более 40 самолетам на расстоянии более 1000 км вглубь России. Более $1 миллиарда убытков от беспилотников стоимостью менее $1 миллиона. Критическая инфраструктура больше не в безопасности", - написал Магуайр.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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