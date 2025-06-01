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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Спецоперация СБУ
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Глава МИД Норвегии Эйде об ударах по аэродромам РФ: Украина имеет полное право

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал спецоперацию по поражению самолетов российской стратегической авиации "Павутина", которую реализовала Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня.

Его комментарий приводит NRK, информирует Цензор.НЕТ.

Эйде напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну в 2022 году, "и Украина, конечно, имеет полное право наносить удары по военным объектам на всей территории России".

"Здесь мы снова видим, что Украина придерживается международного права и атакует соответствующие военные цели, тогда как Россия часто атакует украинские города, нанося ущерб и убивая гражданских", - отметил он.

Также глава норвежского МИД отметил, что несмотря на поражение отдельных российских целей относительно близко к Норвегии нет оснований считать, что ее безопасности что-то угрожает.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО

Автор: 

Норвегия (709) аэродром (295) Удары по РФ (319)


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Топ комментарии
+8
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01.06.2025 20:14
+7
- Де ви працюєте?

- В СБУ

- А ким?

- Дальнобойщиком
🤣🤣🤣
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01.06.2025 20:24
+6
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01.06.2025 20:12
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01.06.2025 20:12 Ответить
От був же недавно заклик на Цензорі: забути про москалячі "кіношедеври", - щоб не скидатися на адіннарот.
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01.06.2025 20:23 Ответить
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01.06.2025 20:14 Ответить
- Де ви працюєте?

- В СБУ

- А ким?

- Дальнобойщиком
🤣🤣🤣
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01.06.2025 20:24 Ответить
Малюк, давай Єлабугу.
Там і шахеди, і мальчіки-студенти в трусіках
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01.06.2025 20:15 Ответить
В очєрєдь сукіни дєті!))))
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01.06.2025 20:18 Ответить
Ще й тут виправдовуватись потрібно? Вже аж тошнить від ваших вказівок
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01.06.2025 20:17 Ответить
Дали ***** ******* по голові він навіть в чемодан промазав.
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01.06.2025 20:23 Ответить
А для чого щось виправдовувати?((Навіть ,якби сьогодні в тих поїздах загинула тисяча москалів,то вони не заслужили?(((
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01.06.2025 20:24 Ответить
Починається слюнопускання - має право-не має.
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01.06.2025 20:26 Ответить
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01.06.2025 20:27 Ответить
гатять четвертий рік по цивільних ракети пускали - звісно законна ціль.
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01.06.2025 20:30 Ответить
норвежці, дайте гроші, зеленський на них купить трошки розуму і почне купувати, нарешті, ідеї і тоді можна буде камбечити в цій війні.
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01.06.2025 20:30 Ответить
Найкращий
Далекобійник Року.
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01.06.2025 20:36 Ответить
Не право, а обов'язок навіть
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01.06.2025 20:42 Ответить
мені здається що НАТО вже буде побоюватися Україну
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01.06.2025 20:45 Ответить
вы только поддакивать способны и сопли жевать.реальных дел и помощи от вас на копейку!
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01.06.2025 20:48 Ответить
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01.06.2025 20:49 Ответить
Норвеги просекли фішку
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01.06.2025 20:54 Ответить
"..об ударах по аэродромам РФ: Украина имеет полное право-"
А что, это кто-то оспаривает? )
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01.06.2025 21:16 Ответить
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01.06.2025 21:16 Ответить
 
 