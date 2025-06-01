Глава МИД Норвегии Эйде об ударах по аэродромам РФ: Украина имеет полное право

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прокомментировал спецоперацию по поражению самолетов российской стратегической авиации "Павутина", которую реализовала Служба безопасности Украины в воскресенье, 1 июня.

Его комментарий приводит NRK, информирует Цензор.НЕТ.

Эйде напомнил, что именно Россия начала полномасштабную войну в 2022 году, "и Украина, конечно, имеет полное право наносить удары по военным объектам на всей территории России".

"Здесь мы снова видим, что Украина придерживается международного права и атакует соответствующие военные цели, тогда как Россия часто атакует украинские города, нанося ущерб и убивая гражданских", - отметил он.

Также глава норвежского МИД отметил, что несмотря на поражение отдельных российских целей относительно близко к Норвегии нет оснований считать, что ее безопасности что-то угрожает.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Спецоперацию "Павутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ, готовили более полутора лет.

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