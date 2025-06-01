Глава МЗС Норвегії Ейде про удари по аеродромах РФ: Україна має повне право
Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував спецоперацію з ураження літаків російської стратегічної авіації "Павутина", яку реалізувала Служба безпеки України у неділю, 1 червня.
Його коментар наводить NRK, інформує Цензор.НЕТ.
Ейде нагадав, що саме Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році, "і Україна, звісно, має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Росії".
"Тут ми знову бачимо, що Україна дотримується міжнародного права й атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста, завдаючи шкоди та вбиваючи цивільних", - зауважив він.
Також глава норвезького МЗС зазначив, що попри ураження окремих російських цілей відносно близько до Норвегії немає підстав вважати, що її безпеці щось загрожує.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.
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🤣🤣🤣
Там і шахеди, і мальчіки-студенти в трусіках
Далекобійник Року.
А что, это кто-то оспаривает? )