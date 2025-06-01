Глава МЗС Норвегії Ейде про удари по аеродромах РФ: Україна має повне право

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував спецоперацію з ураження літаків російської стратегічної авіації "Павутина", яку реалізувала Служба безпеки України у неділю, 1 червня.

Його коментар наводить NRK, інформує Цензор.НЕТ.

Ейде нагадав, що саме Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році, "і Україна, звісно, має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Росії".

"Тут ми знову бачимо, що Україна дотримується міжнародного права й атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста, завдаючи шкоди та вбиваючи цивільних", - зауважив він.

Також глава норвезького МЗС зазначив, що попри ураження окремих російських цілей відносно близько до Норвегії немає підстав вважати, що її безпеці щось загрожує.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

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