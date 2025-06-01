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Новини Масове знищення російських літаків Спецоперації СБУ
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Глава МЗС Норвегії Ейде про удари по аеродромах РФ: Україна має повне право

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прокоментував спецоперацію з ураження літаків російської стратегічної авіації "Павутина", яку реалізувала Служба безпеки України у неділю, 1 червня.

Його коментар наводить NRK, інформує Цензор.НЕТ.

Ейде нагадав, що саме Росія розпочала повномасштабну війну у 2022 році, "і Україна, звісно, має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Росії".

"Тут ми знову бачимо, що Україна дотримується міжнародного права й атакує відповідні військові цілі, тоді як Росія часто атакує українські міста, завдаючи шкоди та вбиваючи цивільних", - зауважив він.

Також глава норвезького МЗС зазначив, що попри ураження окремих російських цілей відносно близько до Норвегії немає підстав вважати, що її безпеці щось загрожує.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року.

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Автор: 

Норвегія (778) аеродром (302) Удари по РФ (321)


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Топ коментарі
+11
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01.06.2025 20:14
+10
Ще й тут виправдовуватись потрібно? Вже аж тошнить від ваших вказівок
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01.06.2025 20:17
+9
- Де ви працюєте?

- В СБУ

- А ким?

- Дальнобойщиком
🤣🤣🤣
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01.06.2025 20:24
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01.06.2025 20:12 Відповісти
От був же недавно заклик на Цензорі: забути про москалячі "кіношедеври", - щоб не скидатися на адіннарот.
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01.06.2025 20:23 Відповісти
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01.06.2025 20:14 Відповісти
- Де ви працюєте?

- В СБУ

- А ким?

- Дальнобойщиком
🤣🤣🤣
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01.06.2025 20:24 Відповісти
Малюк, давай Єлабугу.
Там і шахеди, і мальчіки-студенти в трусіках
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01.06.2025 20:15 Відповісти
В очєрєдь сукіни дєті!))))
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01.06.2025 20:18 Відповісти
Ще й тут виправдовуватись потрібно? Вже аж тошнить від ваших вказівок
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01.06.2025 20:17 Відповісти
Дали ***** ******* по голові він навіть в чемодан промазав.
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01.06.2025 20:23 Відповісти
А для чого щось виправдовувати?((Навіть ,якби сьогодні в тих поїздах загинула тисяча москалів,то вони не заслужили?(((
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01.06.2025 20:24 Відповісти
Починається слюнопускання - має право-не має.
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01.06.2025 20:26 Відповісти
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01.06.2025 20:27 Відповісти
гатять четвертий рік по цивільних ракети пускали - звісно законна ціль.
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01.06.2025 20:30 Відповісти
норвежці, дайте гроші, зеленський на них купить трошки розуму і почне купувати, нарешті, ідеї і тоді можна буде камбечити в цій війні.
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01.06.2025 20:30 Відповісти
Найкращий
Далекобійник Року.
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01.06.2025 20:36 Відповісти
Не право, а обов'язок навіть
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01.06.2025 20:42 Відповісти
мені здається що НАТО вже буде побоюватися Україну
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01.06.2025 20:45 Відповісти
вы только поддакивать способны и сопли жевать.реальных дел и помощи от вас на копейку!
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01.06.2025 20:48 Відповісти
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01.06.2025 20:49 Відповісти
Норвеги просекли фішку
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01.06.2025 20:54 Відповісти
"..об ударах по аэродромам РФ: Украина имеет полное право-"
А что, это кто-то оспаривает? )
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01.06.2025 21:16 Відповісти
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01.06.2025 21:16 Відповісти
Навпаки, зараз безпека для Норвегії і не тільки стала ще більшою ))
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01.06.2025 22:18 Відповісти
 
 