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Новини Фото Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Ходжес про спецоперацію СБУ "Павутина": Судячи з усього, в Зеленського є карти

Екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес прокоментував спецоперацію Служби Безпеки України "Павутина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в соцмережі Х.

"Судячи з усього, в Зеленського є деякі карти", - написав він, натякнувши на суперечку Зеленського та Трампа в Білому домі в лютому, коли президент США сказав, що в лідера України "немає карт" без американської допомоги.

Пост Ходжеса

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Офіс" операції "Павутина" на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

росія (65949) знищення (7511) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+12
У Зеленського є те, чим можна грати на роялі, і 5-6 ефективних мародерів (Портнов зійшов з дистанції).

А деякі карти є в України та українців.
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02.06.2025 02:00
+7
Карти є у СОУ!!!!
Ущєлєнского є тільки скумбрія/піпіська
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02.06.2025 01:59
+5
Дим хороший гарно "пошкодили".
Дрони маленькі як я зрозумів. То значить підгадали момент коли заправлений вже і/або йде завантаження крилатих ракет. А в такому випадку не одразу будуть гасити - а раптом ******* ))))
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02.06.2025 02:01
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Карти є у СОУ!!!!
Ущєлєнского є тільки скумбрія/піпіська
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02.06.2025 01:59 Відповісти
цур Вас, особисто нелох-невтікович управляв безпілотниками, тільки йому ніхто не сказав, що це не ігрова приставка.
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02.06.2025 02:06 Відповісти
У Зеленського є те, чим можна грати на роялі, і 5-6 ефективних мародерів (Портнов зійшов з дистанції).

А деякі карти є в України та українців.
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02.06.2025 02:00 Відповісти
Дим хороший гарно "пошкодили".
Дрони маленькі як я зрозумів. То значить підгадали момент коли заправлений вже і/або йде завантаження крилатих ракет. А в такому випадку не одразу будуть гасити - а раптом ******* ))))
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02.06.2025 02:01 Відповісти
влучання дрона з б\ч 2-3 кг вибухівки у район центроплана перетворює літак у невідновлювану купу металолому, навіть якщо він і не згорить.
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02.06.2025 02:10 Відповісти
кацапи атпразнавалі дєнь ваєнна-транспартнай авіациі. А может аднаврємєнна і дєнь раждєнія прігожіна.
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02.06.2025 02:02 Відповісти
Ще б сказав, що у Зеленського є Козирь.
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02.06.2025 02:03 Відповісти
вважаєте, що і його фсбешному 3,14дару, теж довічну пенсію варто подарувати?
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02.06.2025 02:09 Відповісти
На безриб'ї і рак риба.
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02.06.2025 02:06 Відповісти
1. ну конкретно в даному випадку карти були не в зеленського, а в малюка.
2. ну і не карти, а фури з дронами!

зеленський тут так... збоку стояв... добре, що хоча би не помішав з операцією!
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02.06.2025 02:09 Відповісти
Головна інтрига, як так вийшло, що ЗЄ не пересрав Малюку спецоперацію. 😁
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02.06.2025 02:22 Відповісти
Зеленський Малюк і Ермак особисто контролювали цб операцію. він її і санкцінував
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02.06.2025 02:38 Відповісти
А ще не було ніякої операції ГУР з вагнерівцями.
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02.06.2025 02:45 Відповісти
По плану..
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02.06.2025 02:54 Відповісти
 
 