Ходжес про спецоперацію СБУ "Павутина": Судячи з усього, в Зеленського є карти
Екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес прокоментував спецоперацію Служби Безпеки України "Павутина".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в соцмережі Х.
"Судячи з усього, в Зеленського є деякі карти", - написав він, натякнувши на суперечку Зеленського та Трампа в Білому домі в лютому, коли президент США сказав, що в лідера України "немає карт" без американської допомоги.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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Ущєлєнского є тільки скумбрія/піпіська
А деякі карти є в України та українців.
Дрони маленькі як я зрозумів. То значить підгадали момент коли заправлений вже і/або йде завантаження крилатих ракет. А в такому випадку не одразу будуть гасити - а раптом ******* ))))
2. ну і не карти, а фури з дронами!
зеленський тут так... збоку стояв... добре, що хоча би не помішав з операцією!