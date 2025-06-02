Ходжес про спецоперацію СБУ "Павутина": Судячи з усього, в Зеленського є карти

Екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес прокоментував спецоперацію Служби Безпеки України "Павутина".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його акаунт в соцмережі Х.

"Судячи з усього, в Зеленського є деякі карти", - написав він, натякнувши на суперечку Зеленського та Трампа в Білому домі в лютому, коли президент США сказав, що в лідера України "немає карт" без американської допомоги.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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