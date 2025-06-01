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Новини Відео Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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"Офіс" операції "Павутина" на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що "офіс" спецоперації СБУ "Павутина" на території Росії "розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ РФв одній з їхніх областей".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на його телеграм-канал.

"Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також усім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж півтора року. Планування, організація, усі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція.

Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав", - розповів Зеленський.

Читайте: Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) звернення (623) СБУ (12925) знищення (7496)


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Топ коментарі
+23
Добийте їх - скажіть , що ті дрони , в Кацапії , були зібрані на пожертви для їхнього еСВеО ...!
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01.06.2025 21:34
+23
Завали їбало і роби ракети!
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01.06.2025 21:37
+20
Зеленський кинувся свою провину перед фсб виправляти - бо СБУ вдарило, а потім доповіли Зеленському - і Зеленський не всиг усе зіпсувати. Тепер сере інформацією - намагається здати все кремлівським кураторам хоч якось...
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01.06.2025 21:37
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Ну в операції СБУ люди не постраждали? От і добре...
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01.06.2025 21:33 Відповісти
Один дурачок полез в горящую фуру и видимо сработала система самоуничтожения... Жаль, что фура загорелась по дороге, не доехала до аэродрома "Украинка"
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01.06.2025 21:43 Відповісти
І тут Остапа понесло....
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01.06.2025 21:33 Відповісти
Та зараз він буде навалювати все, що завгодно. Все одно ніхто не знає що з цього правда. А кіпіш буде величезний.
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01.06.2025 21:34 Відповісти
Головне щоб його вчасно зупинили і він не заявив що був за кермом фури
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01.06.2025 22:01 Відповісти
Цікаво. Чи зав зе, про цю операцію? По в порівнянні з вагнергейт.... Щось не вірю. Але це добрий знак. СБУ очищається, принаймні на фронті.
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01.06.2025 21:49 Відповісти
Якщо операція готувалася 1.5 р то можливо вона проводилася з допомоною(або і під керівництвом) америкосів
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01.06.2025 22:00 Відповісти
Добийте їх - скажіть , що ті дрони , в Кацапії , були зібрані на пожертви для їхнього еСВеО ...!
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01.06.2025 21:34 Відповісти
Тепер я розумію що там роблять Повалій і Лорак.
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01.06.2025 22:31 Відповісти
Потужний ти бульбашовому Бацькі ще покажи карту з направлєніямі, як по вагнерівцях
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01.06.2025 21:36 Відповісти
щоб завтра зняйли голову фсб та відпрали у Сибір на 20 років без пенсії
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01.06.2025 21:36 Відповісти
Якби Сралін був живий, він вже під вечір розстріляв би *****. Два раза
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01.06.2025 21:49 Відповісти
Завали їбало і роби ракети!
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01.06.2025 21:37 Відповісти
ти не правий, потрібно їх звезти з розуму такими заявами щов вони почали арестовувати керівників фсб, за халатність. Це демаралізує ворога. Вони будуть у кожному бачити зрадника, будуть кожного вести на допит.
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01.06.2025 21:39 Відповісти
Краще, ввдразу самокати та щасливі випадки, типу вікнопаду..
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01.06.2025 21:42 Відповісти
Ти думаєш що рашисти його відосики дивляться?
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01.06.2025 22:02 Відповісти
Не тобі, ухилянт, вказувати що Президенту України робити!!!
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01.06.2025 21:44 Відповісти
Пля...до сліз...
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01.06.2025 22:03 Відповісти
Зеленський кинувся свою провину перед фсб виправляти - бо СБУ вдарило, а потім доповіли Зеленському - і Зеленський не всиг усе зіпсувати. Тепер сере інформацією - намагається здати все кремлівським кураторам хоч якось...
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01.06.2025 21:37 Відповісти
Нахріна Зеленський ляпає язиком і тупо видає надсекретну інформацію, намагаючись полегшити роботу фсб?
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01.06.2025 21:38 Відповісти
Тому що це Зеленський.
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01.06.2025 21:40 Відповісти
Може це деза, шо штаб був біля фсб в якійсь із областей? Хай шукають
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01.06.2025 21:50 Відповісти

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01.06.2025 21:40 Відповісти
Хоча би Малюка не "нагородив" послом в якесь Буркіна-Фасо.
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01.06.2025 22:18 Відповісти
Почав здавати - війна ше ж не закінчилась
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01.06.2025 21:37 Відповісти
А Таня Монтян, Азіров і Царьов збирали донати на дрони.
Респект всім задіяним.
Ну і Ані Лорак окрема подяка....
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01.06.2025 21:38 Відповісти
Таю Повалій забув
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01.06.2025 21:51 Відповісти
Язик без кісток, голова - без мозку
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01.06.2025 21:40 Відповісти
https://x.com/JoN_TM



https://x.com/JoN_TM

Гуго Карлович ™@JoN_TM



Скажи кому-нибудь в 2020-м году, что стратегическую авиацию уничтожили фурами, в дурку сдали, в лучшем случае.
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01.06.2025 21:41 Відповісти
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01.06.2025 21:44 Відповісти
скажи це у часи срср то дурка була б 100%
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01.06.2025 21:59 Відповісти
Потекла кава в роззявлені рота.
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01.06.2025 21:41 Відповісти
Мабуть, і портнов приїздив, аж з Іспанії до ОПУ декілька разів, щоб і його, теж залучили до таємної операції Захисників України?? За нього б, поручитися усі Генпрокурори, що повтікали з України!!!?
А воно, он, як усе пішло…
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01.06.2025 21:43 Відповісти
Всім хто розробив та виконав цо операцію-величезна вдячність шана та повага...
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01.06.2025 21:46 Відповісти
А нагадайте будь-ласка, при якому ще президентові нашими спецслужбами проводились спецоперації подібного рівня?
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01.06.2025 21:46 Відповісти
А не підкажеш, при якому ще президентові ворогам про#обувались цілі області?
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01.06.2025 21:59 Відповісти
Ти про Крим і Донбас ...?
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01.06.2025 22:07 Відповісти
Ти за "проффєсора"?
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01.06.2025 22:23 Відповісти
Побачиш після підписання мирної угоди з руснею, а потім будеш гуморить про Крим і Донбас, але є великі сумніви, що буде смішно.
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01.06.2025 22:24 Відповісти
А ще згадалося як в молдові чауса викрали і вже на території України викинули і під підписку випустили
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01.06.2025 22:05 Відповісти
А нагадайте-но при якому ще президентові, щоб провести вдало спецоперацію, потрібно було робити це в таємниці від нього та його оточення, щоб воно не доповіло ворогу?
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01.06.2025 22:18 Відповісти
Кловунські довбойопи розпустили свої павичі хвости і розголосили всі подробиці, кретини-пацанва дебільна
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01.06.2025 21:46 Відповісти
ну це вже не тільки по губам поводили... а й на пів шишечки вставили...
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01.06.2025 21:46 Відповісти
як на мене - якщо дійсно фури самознищились після операції, потрібно було сказати "нас там нєт" то не ми - і все.
рєпоєди ще б довго один одного в ГУЛАГ садили за такий прой0б.
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01.06.2025 21:49 Відповісти
Попіарився на чужих досягненнях. Молодець який.

Буде смішно, коли згодом з'ясується, що операцію розробляли впотай від ОП та ЗЄ.
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01.06.2025 21:51 Відповісти
Єрмак там ходіт, рвьот і мєчєт по ОПє
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01.06.2025 21:52 Відповісти
РФ пишуть, що знайшли склад в Челябінське по фотці, що виклали СБУ. Кажуть спасіба, балтун находка для шпіона.
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01.06.2025 21:51 Відповісти
Российские OSINT-паблики считают, что дроны, которые сегодня атаковали аэродромы в РФ, собирались на арендованном складе в Челябинске.

К такому выводу они пришли, сопоставив фото склада, публикуемое украинскими СМИ, с объявлением о сдаче похожего склада в аренду в Челябинске.

Помещение с идентичным краном и такими же окнами ранее сдавалось в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Склад идентифицировали по форме окон, занавесу дверей, крану-балке, несущим конструкциям помещения. На одной из стен есть надпись (вероятно, это номер телефона), который виден и на фото из украинских источников. (c)
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01.06.2025 21:54 Відповісти
Ну , знайшли , (можливо ...) і далі що ?
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01.06.2025 21:55 Відповісти
Ну на складах чи на під'їздах до них завжди є камери спостереження. Там камера, там номер авто, там відбитки пальців чи днк. Ниточка за ниточкою і весь клубок розмотається. А зараз у всії біометричні паспорти і світова інформаційна павутина... І десь в Турції чи в Україні колись знайдуть виконавців. А ***** мстиве падло
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01.06.2025 22:01 Відповісти
Не знайдуть .
По перше - виконавців шукати дуже довго - ***** , до цього , просто не доживе ...
По друге - якщо вже СБУ здійснило таку операцію , то сховати всі кінці , я певен , точно зможуть
По третє - хто сказав , що все вже відбулося і все закінчилось ?
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01.06.2025 22:05 Відповісти
Хорошо бы Янелоху гордиться не только по-настоящему ГЕРОИЧЕСКОЙ службой Малюка и других патриотов Украины , но и не менее "героической" работой на врага его корефана детства лейтенанта ФСБ Баканова. Если кто-то из дегенератов думает, что ПОДВИГ людей Малюка перекрывает предательство нелюдей Баканова, то очень глубоко ошибается. Портнов не даст соврать.
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01.06.2025 21:51 Відповісти
От херово що вже все розляпали. Рашисти ще пару місяців голови б ломали і все перевертали на Сосії один одного підозрюючи і вибиваючи зуби допитами. Нам би хватило і відео знищених літаків щоб похвалитися без лишніх подробиць
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01.06.2025 21:56 Відповісти
Слово "офис" у кварталистов имеет какое то мистическое значение,скоро офисам будут поклоняться,как богам,а главы офисов будут верховными жрецами.
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01.06.2025 21:57 Відповісти
БРАВО, СБУ! Блискуча операція!!
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01.06.2025 22:03 Відповісти
То що ти там на нарадах проводиш, то за годину знають свинособаки, а на другий день знають бабки на базарі...
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01.06.2025 22:05 Відповісти
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

✈️ 2 Ту-95МС з Енгельса виконують передислокацію, тікають на далекий схід.
На аеродром «Белая» вони наврядче сядуть, а ось на аеродром «Українка» ще поки можуть.
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01.06.2025 22:05 Відповісти
На вдалій операції гріх не попіаритись.
Про удар к@ц@пів по навчальному центру, де загинули та були поранені військові, Володя тактично промовчав.
Не на часі? Тільки позитив!
Єдиний марафон у всьому.
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01.06.2025 22:06 Відповісти
Поки Зеленський всіх розважає потужною потужністю кацапи захопили 18 сіл за тиждень, як пише Bild.
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01.06.2025 22:06 Відповісти
Можно было и раньше провести эту операцию. Столько бы жизней сохранили((. Что мешало??
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01.06.2025 22:07 Відповісти
Вкрав-

Якби не Зе-Єрмак, то й операція з перехоплення Вагнерівців була б не "детективною історією, яка вигадана від самого початку до кінця" - а не меншим за сьогоднішній привід для гордості за наші ССО.

Червінський досі під арештом, до речі?
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01.06.2025 22:07 Відповісти
І ше вкрав-Операції по ліквідації літаків на території рф проведена завдяки Андрію Єрмаку.
Йому ніхто не повідомляв.
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01.06.2025 22:08 Відповісти
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01.06.2025 22:08 Відповісти
артист, словом
ото б помолчал для пользы дела, гляди б и остальные проценты туда же
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01.06.2025 22:09 Відповісти
для ОLDів
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01.06.2025 22:15 Відповісти
наступило время ах уительных историй
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01.06.2025 22:15 Відповісти
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01.06.2025 22:15 Відповісти
Чудова робота ЗСУ.
... але не треба багато розказувати...
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01.06.2025 22:16 Відповісти
Головнт е щоб ці літакі дійсно були знищені, тому що пишуть, що стратегічні бомбардувавльники наскількі міцні, що FPV не могли завдати їм суттєвої шкоди.
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01.06.2025 22:27 Відповісти
https://t.me/volyamedia Воля/Volya

Россия не сможет компенсировать потери от удара по стратегической авиации

Утром 1 июня СБУ провели операцию «Паутина», которую готовили полтора года - атаковали аэродромы базирования российской стратегической авиации в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Амурской и Иркутской областях. На максимально близкое расстояние к аэродромам (так, чтобы не пересекать границу охраняемой зоны и не привлекать внимание охраны аэродромов) подъехали фуры, с грузовыми контейнерами, с которых сняли крыши, оттуда начали вылетать FPV-дроны, атаковавшие российские самолеты и склады.

Самые сильные и успешные удары пришлись по авиабазам Оленья в Мурманской области и Белая в Иркутской. Атаки в Ивановской и Рязанской областях, судя по всему, не удались. Они начались позже атак Оленьей и Белой, в случае с Амурской областью водитель фуры, которого использовали втемную, увидел, что крыша задымилась, остановился и попытался открыть контейнер, в итоге груз взорвался, уничтожив и грузовик, и водителя.

За несколько часов РФ потеряла по официальной украинской оценке 41 самолет, из которых более 35 - стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Официальная оценка минобороны РФ - 4 самолета, Независимые наблюдатели говорят, что потери составили от 7 до 9 стратегических бомбардировщиков и ракетоносцев и еще от двух до четырех тяжелых армейских транспортных самолетов. Наши собеседники в минобороны России также называют разные цифры. Один сообщил о 41 уничтоженном и поврежденном самолете, но «стратегов» из них было не более 23, остальные - транспортники. Оценка другого почти совпадает с оценкой независимых наблюдателей - 12 «стратегов» разных типов и 6 транспортных самолетов, возможно, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Среди уничтоженных и поврежденных «стратегов» есть Ту-95МС и Ту-22М3. Именно эти самолеты наносят ракетные удары по Украине. И эти же самолеты считались «ядерным мечом и щитом» России - они должны были в случае ядерной войны наносить удары по Европе и США (по крайней мере, в теории).

Вне зависимости от того, сколько самолетов стратегической авиации уничтожено - это сильнейший удар по российской обороноспособности. В России на сегодняшний день производится только один тип таких машин - Ту-160М2, причем производится он в количестве одной штуки в год. То есть восполнить потери РФ не сможет из-за отсутствия средств производства, материалов и технологий. По состоянию на 31 мая у РФ, по словам источников в минобороны, было всего 95 самолетов стратегической авиации, причем 7 из них находились в постоянном ремонте. От 60 до 63 находились в европейской части РФ, остальные на востоке страны.

Если украинское заявление о 41-м уничтоженном «стратеге» - правда, то мощность ракетных ударов по Украине значительно снизится, как минимум вдвое. По словам одного из офицеров российского генштаба, сегодня ночью, чтобы продемонстрировать, что дальняя авиация у России не пострадала, по Украине нанесут удар всеми имеющимися самолетами подходящего типа. Так что результаты атаки СБУ будут наглядны - полетят «Шахеды» и ракеты наземного базирования, а ракет воздух-земля не будет или будет мало, значит результаты атаки на аэродромы близки к тем, о которых говорит украинская сторона.

Впрочем удара ближайшей ночью может и не последовать, потому что российское руководство, по словам собеседника из Совета безопасности, будет «держать покерфейс», чтобы никто не догадался, что и без того ущербная обороноспособность РФ охромела окончательно. Поэтому никаких истерических ракетных обстрелов всем что есть, никаких ядерных ударов по Киеву и Львову (о которых, срывая голос и глотая слезы, молили z-пропагандисты) не будет (ну, ядерных ударов не будет точно). «Это продемонстрирует слабость», - говорит собеседник из Совбеза.

Операцию проводили не силами агентурной сети на месте, а силами засланных агентов, которые закупили в России «для СВО» российские же дроны и взрывчатку, арендовали склад в Челябинске, купили контейнеры и наняли водителей фур, которым не объяснили, какой груз они везут. Обычная практика для таких операций.
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01.06.2025 23:12 Відповісти
 
 