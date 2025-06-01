Зеленский заслушал доклад Малюка об ударах по аэродромам РФ: Абсолютно блестящий самостоятельный результат Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что планирование операции продолжалось один год, шесть месяцев и девять дней.

"Самая дальнобойная наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории. Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо - мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить", - подчеркнул глава государства.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

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