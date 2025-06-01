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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Зеленский заслушал доклад Малюка об ударах по аэродромам РФ: Абсолютно блестящий самостоятельный результат Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что планирование операции продолжалось один год, шесть месяцев и девять дней.

"Самая дальнобойная наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории. Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины. Поручил Службе безопасности Украины проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы. Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо - мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить", - подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк

Президент Зеленский заслушал доклад Малюка по ударам по аэродромам РФ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Павутина". ФОТО ДНЯ

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Читайте также: Эксклюзивное фото дронов, которыми СБУ атаковала российские аэродромы. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) ликвидация (3674) россия (96095) Малюк Василий (77)


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Топ комментарии
+24
Таке враження, що спочатку вдарили, а вже потім доповіли Зеленському.
Тому удари були такі ефективні. Якби доповіли до ударів - шайка Зеленського встигла би доповістиу фсб і все зіпсувати.
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01.06.2025 21:22
+21
Нє - ну - тут ні відняти ні додати - спрацювали блискуче
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01.06.2025 21:19
+21
Якого біса він "заслухав доклад",
коли він "пів року керував та контролював"?!!
Коли ви вже хоча би навчитесь брехати?!
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01.06.2025 21:19
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А ******* яким боком? Той би здав з дєрьмаком ще за два тижні.
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01.06.2025 21:17 Ответить
От був би інший гарант, тоді й можна було б вихвалятися. А так операція, що в рази затьмарила і крейсер мацква і Кримський міст.
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01.06.2025 21:22 Ответить
Ніяким! Тому і заслухав доповідь по факту, після того, як у новинах почув. 😊 Тут недалекі лизуни пишуть, що Зєлєнскій мадо сам операцію не очолював особисто! 😁 Хоча ті, хто зі здоровим глуздом, розуміють, що після провалу операції з вагнерівцями такі операції тримають у таємниці не лише від Зєлєнского/Єрмака, а й від усіх клєрків ОПи.
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01.06.2025 22:28 Ответить
Війна не закінчиться, доки не буде фізично знищений Пуйло. Якщо ціла держава займеться питанням знищення Пуйла, то в нього немає шансів вижити. Але наказ на знищення Пуйла ніколи не віддасть верховний г-внокомандуючий, бо з настанням миру він втрачає посаду президента. Тому доведеться чекати , доки Пуйло сам склеїть ласти, а це дуже довго. Виходить замкнутий круг. Розімкнути його можна усунувши нелегітимного з поста президента будь-яким способом. Тоді віддається наказ на знищення Пуйла за дуже велику суму грошей. І москалі самі виносять за гроші Пуйла з Кремля по запчастинах. Все просто і очевидно. " Великі гроші можуть все. А що не можуть великі гроші, те можуть дуже великі гроші". Війна закінчується, всі п'ють шампанське. В протилежному випадку - довге виснажливе протистояння з прогнозованим негативним кінцем і колосальними втратами людськими і матеріальними. І все із-за 70 кг гнилого кацапського м'яса?
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01.06.2025 23:39 Ответить
Такі акції тільки розкручують спіраль обопільного насильства і лише віддаляють закінчення війни, збільшуючи число жертв. Адже обов'язково треба чекати варваські удари в відповідь. Припинення війни можливо тільки в одному -єдиному випадку- це фізичне знищення Пуйла будь-яким способом. Від наслідків війни помирають тисячі людей, і тільки Пуйло, той, хто найбільше винен в в цій війні, живе в комфорті і достатку. Вища справедливість повинна восторжествувати: Пуйло повинен бути знищений.
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02.06.2025 00:07 Ответить
Стоп, а ведь перед этим писали, что Янелох чуть ли не сам всю эту операцию розробыв.
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01.06.2025 21:18 Ответить
Нє - ну - тут ні відняти ні додати - спрацювали блискуче
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01.06.2025 21:19 Ответить
А Ху*лу послали дополнительный чумадан? Сегодня явно понадобится старичку...
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01.06.2025 21:19 Ответить
Якого біса він "заслухав доклад",
коли він "пів року керував та контролював"?!!
Коли ви вже хоча би навчитесь брехати?!
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01.06.2025 21:19 Ответить
Угу! Орали, зелена муха і трактор.
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01.06.2025 21:19 Ответить
Ну, що сказати.
Респект.
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01.06.2025 21:20 Ответить
https://x.com/M100200Ma



https://x.com/M100200Ma

Majority@M100200Ma



https://x.com/M100200Ma/status/1929204273146991017 Відбувся ФУРор у ПиньХарборі
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01.06.2025 21:21 Ответить
Таке враження, що спочатку вдарили, а вже потім доповіли Зеленському.
Тому удари були такі ефективні. Якби доповіли до ударів - шайка Зеленського встигла би доповістиу фсб і все зіпсувати.
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01.06.2025 21:22 Ответить
До речі - на першому фото не дуже схоже, що Зеленський і Малюк обнімаються.
Таке враження, що хтось комусь руку заламує.
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01.06.2025 21:24 Ответить
💯%✌️✊👌👍🇺🇦⚔️❤️‼️
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01.06.2025 21:25 Ответить
Та мабудь і до очільників стало потихенку доходити, що для *****, всі жителі України - бандерівці.
Які будуть підлягати знищенню у разі поразки України.
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01.06.2025 22:05 Ответить
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01.06.2025 21:25 Ответить
По суті той кріт, якого зловив Малюк пів року тому легко міг зірвати всю операцію, що планували пів року.
Здається мені тут цей кріт теж був задіяний... мля буду...
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01.06.2025 22:29 Ответить
планування операції тривало один рік, шість місяців і дев'ять днів.
Феноменальная память у зе-оманского через фсб-грамм)
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01.06.2025 21:26 Ответить
Росіянин вирішив залізти у вантажівку, яка перевозила дрони в межах спецоперації СБУ "Павутина". Система самоліквідації контейнера спрацювала на відмінно.

https://x.com/i/status/1929177160268300421
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01.06.2025 21:28 Ответить
Кацапня, с днем военно-транспортной авиации!!!
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01.06.2025 21:28 Ответить
Невже єрмачня носа не встромили щоб «відтермінувати спецоперацію»?
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01.06.2025 21:30 Ответить
Висновок єдиний: все має позитивний результат, якщо до цього не причетний ішак. Звісно, що чмо, як завжди, успіх припише собі.
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01.06.2025 21:31 Ответить
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01.06.2025 21:58 Ответить
А кому приписувати? Тобі, чи таким, як ти, які ненавидять усе, що робиться зе? Мозок включайте та радійте.
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01.06.2025 22:12 Ответить
Не густо щось в тебе з висновками. Мабуть розуму замало.
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01.06.2025 22:34 Ответить
Про це він https://t.me/V_Zelenskiy_official/14438 написав у своєму телеграм-каналі =

про це він написав у москалячому телеграм-каналі…
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01.06.2025 21:32 Ответить
******, хлопці! Трамп все одно ще два тижні буде щось там дивитися.
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01.06.2025 21:32 Ответить
Врьош - нє возьмьошь , сказали кацапи ..
.
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01.06.2025 21:33 Ответить
Просто ермак не знал про эту операцию
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01.06.2025 21:35 Ответить
тепер його фсб вб'є! як портнова! )))
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01.06.2025 21:57 Ответить
Де ви такі беретеся?
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01.06.2025 22:13 Ответить
Недавно тампон визжал, что у Украинцев не козырных карт.
на козырную даму потянет?
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01.06.2025 21:38 Ответить
Потягне на козирного короля ...
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01.06.2025 21:57 Ответить
Не. Козырный король это ********** по кремлю и госдуре.
А туз, взорвать ***** в его бункере.
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01.06.2025 23:36 Ответить
Ейфорія така ейфорія. На швідкість просування кацапів воно не вплине.
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01.06.2025 21:54 Ответить
Завгосп с лідором був ге в курсі операції тому в пройшло недолідор сразу б доповів кацапам
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01.06.2025 22:31 Ответить
Забули операцію"Вагнергейт"?Тоді не то ЗЕленський,не то Єрмак злили Лукашенку.Дійсно, тепер спочатку зробили,а потім доповіли?
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01.06.2025 22:40 Ответить
А що тобі не подобається у "Вагнергейт"?
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01.06.2025 23:24 Ответить
Кстати, а может кто объяснить, а зачем на самолетах лежали шины? Это типа, "защита" какая-то или что?
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01.06.2025 23:16 Ответить
Виталик, шины - для смягчения удара, крыло не сломать. Ну, так думали некоторые..
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01.06.2025 23:54 Ответить
я б також хотів обійняти Малюка. Респектище!!! дякуємо
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01.06.2025 23:51 Ответить
нема золотого хреста то давай малюку зірку героя.
ну і собі не забудь, заслужив.
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02.06.2025 00:20 Ответить
Ай красавчики!!!
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02.06.2025 00:33 Ответить
 
 