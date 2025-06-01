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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що планування операції тривало один рік, шість місяців і дев’ять днів.

"Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити", - підкреслив глава держави.

Президент Володимир Зеленський та глава СБУ Василь Малюк

Президент Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Читайте також: Ексклюзивне фото дронів, якими СБУ атакувала російські аеродроми. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) ліквідація (4057) росія (65934) Малюк Василь (101)


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Топ коментарі
+19
Таке враження, що спочатку вдарили, а вже потім доповіли Зеленському.
Тому удари були такі ефективні. Якби доповіли до ударів - шайка Зеленського встигла би доповістиу фсб і все зіпсувати.
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01.06.2025 21:22
+18
Нє - ну - тут ні відняти ні додати - спрацювали блискуче
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01.06.2025 21:19
+17
Якого біса він "заслухав доклад",
коли він "пів року керував та контролював"?!!
Коли ви вже хоча би навчитесь брехати?!
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01.06.2025 21:19
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А ******* яким боком? Той би здав з дєрьмаком ще за два тижні.
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01.06.2025 21:17 Відповісти
От був би інший гарант, тоді й можна було б вихвалятися. А так операція, що в рази затьмарила і крейсер мацква і Кримський міст.
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01.06.2025 21:22 Відповісти
Ніяким! Тому і заслухав доповідь по факту, після того, як у новинах почув. 😊 Тут недалекі лизуни пишуть, що Зєлєнскій мадо сам операцію не очолював особисто! 😁 Хоча ті, хто зі здоровим глуздом, розуміють, що після провалу операції з вагнерівцями такі операції тримають у таємниці не лише від Зєлєнского/Єрмака, а й від усіх клєрків ОПи.
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01.06.2025 22:28 Відповісти
Стоп, а ведь перед этим писали, что Янелох чуть ли не сам всю эту операцию розробыв.
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01.06.2025 21:18 Відповісти
Нє - ну - тут ні відняти ні додати - спрацювали блискуче
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01.06.2025 21:19 Відповісти
А Ху*лу послали дополнительный чумадан? Сегодня явно понадобится старичку...
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01.06.2025 21:19 Відповісти
Якого біса він "заслухав доклад",
коли він "пів року керував та контролював"?!!
Коли ви вже хоча би навчитесь брехати?!
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01.06.2025 21:19 Відповісти
Угу! Орали, зелена муха і трактор.
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01.06.2025 21:19 Відповісти
Ну, що сказати.
Респект.
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01.06.2025 21:20 Відповісти
https://x.com/M100200Ma



https://x.com/M100200Ma

Majority@M100200Ma



https://x.com/M100200Ma/status/1929204273146991017 Відбувся ФУРор у ПиньХарборі
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01.06.2025 21:21 Відповісти
Таке враження, що спочатку вдарили, а вже потім доповіли Зеленському.
Тому удари були такі ефективні. Якби доповіли до ударів - шайка Зеленського встигла би доповістиу фсб і все зіпсувати.
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01.06.2025 21:22 Відповісти
До речі - на першому фото не дуже схоже, що Зеленський і Малюк обнімаються.
Таке враження, що хтось комусь руку заламує.
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01.06.2025 21:24 Відповісти
💯%✌️✊👌👍🇺🇦⚔️❤️‼️
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01.06.2025 21:25 Відповісти
Та мабудь і до очільників стало потихенку доходити, що для *****, всі жителі України - бандерівці.
Які будуть підлягати знищенню у разі поразки України.
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01.06.2025 22:05 Відповісти
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01.06.2025 21:25 Відповісти
По суті той кріт, якого зловив Малюк пів року тому легко міг зірвати всю операцію, що планували пів року.
Здається мені тут цей кріт теж був задіяний... мля буду...
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01.06.2025 22:29 Відповісти
планування операції тривало один рік, шість місяців і дев'ять днів.
Феноменальная память у зе-оманского через фсб-грамм)
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01.06.2025 21:26 Відповісти
Росіянин вирішив залізти у вантажівку, яка перевозила дрони в межах спецоперації СБУ "Павутина". Система самоліквідації контейнера спрацювала на відмінно.

https://x.com/i/status/1929177160268300421
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01.06.2025 21:28 Відповісти
Кацапня, с днем военно-транспортной авиации!!!
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01.06.2025 21:28 Відповісти
Невже єрмачня носа не встромили щоб «відтермінувати спецоперацію»?
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01.06.2025 21:30 Відповісти
Висновок єдиний: все має позитивний результат, якщо до цього не причетний ішак. Звісно, що чмо, як завжди, успіх припише собі.
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01.06.2025 21:31 Відповісти
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01.06.2025 21:58 Відповісти
А кому приписувати? Тобі, чи таким, як ти, які ненавидять усе, що робиться зе? Мозок включайте та радійте.
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01.06.2025 22:12 Відповісти
Не густо щось в тебе з висновками. Мабуть розуму замало.
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01.06.2025 22:34 Відповісти
Про це він https://t.me/V_Zelenskiy_official/14438 написав у своєму телеграм-каналі =

про це він написав у москалячому телеграм-каналі…
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01.06.2025 21:32 Відповісти
******, хлопці! Трамп все одно ще два тижні буде щось там дивитися.
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01.06.2025 21:32 Відповісти
Врьош - нє возьмьошь , сказали кацапи ..
.
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01.06.2025 21:33 Відповісти
Просто ермак не знал про эту операцию
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01.06.2025 21:35 Відповісти
тепер його фсб вб'є! як портнова! )))
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01.06.2025 21:57 Відповісти
Де ви такі беретеся?
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01.06.2025 22:13 Відповісти
Недавно тампон визжал, что у Украинцев не козырных карт.
на козырную даму потянет?
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01.06.2025 21:38 Відповісти
Потягне на козирного короля ...
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01.06.2025 21:57 Відповісти
Ейфорія така ейфорія. На швідкість просування кацапів воно не вплине.
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01.06.2025 21:54 Відповісти
Завгосп с лідором був ге в курсі операції тому в пройшло недолідор сразу б доповів кацапам
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01.06.2025 22:31 Відповісти
Забули операцію"Вагнергейт"?Тоді не то ЗЕленський,не то Єрмак злили Лукашенку.Дійсно, тепер спочатку зробили,а потім доповіли?
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01.06.2025 22:40 Відповісти
 
 