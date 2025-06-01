Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський зауважив, що планування операції тривало один рік, шість місяців і дев’ять днів.

"Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України. Доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені. Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити", - підкреслив глава держави.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

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