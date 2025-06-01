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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ

Операция СБУ 1 июня: Россия потеряла стратегическую авиацию

В воскресенье. 1 июня, Украина атаковала четыре военных аэродрома на территории России и уничтожила более 40 боевых самолетов, среди них стратегические бомбардировщики Ту-95МС или Ту-22М3.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным Military Balance+, базы данных Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, до атаки СБУ Россия имела 54 Ту-22М3 и 58 Ту-95М.

"Неясно, сколько из этих самолетов были в рабочем состоянии. В России старые самолеты долгое время хранились и разбирались на запчасти", - отметило издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Офис" операции "Павутина" на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей, - Зеленский. ВИДЕО

WSJ отмечает, что потеря десятков самолетов дальнего радиуса действия, которые имеют решающее значение для России и ее атак против Украины, серьезно подорвет военную мощь России, поскольку РФ больше не производит самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, которые были среди поврежденных.

Эти атаки являются значительной победой украинской программы глубоких ударов, использующей беспилотники для поражения критически важных объектов на территории России, добавляет издание.

По словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, для оценки масштабов ущерба требуется время, но, похоже, это был значительный удар по российской дальней авиации.

"Украинские спецслужбы нанесли, безусловно, самый сильный удар в этой войне по бомбардировочному флоту российской дальней авиации", - резюмировал Бронк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Глава СБУ Малюк во время проведения спецоперации "Павутина". ФОТО ДНЯ

Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

Читайте также: СБУ массово атакует аэродромы РФ. Известно о поражении более 40 самолетов, среди которых - стратегические бомбардировщики, - источники. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2842) россия (96095) уничтожение (7183) ту-95 (12) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+24
Тактична авіація з КАБами теж проситься в Павутинку,бо ракет не так багато,і летять вони по всій Україні,де їх в основному збивають.А от КАБів вони десятками щодня кидають по прифронтових областях,і по позиціях ЗСУ,і щкоди від них теж дуже багато!!!
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01.06.2025 22:33
+17
Кацапи знову лякають своїм дуплєшніком помститися.. Якби ще й дуплєшнік розірвати кацапам..
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01.06.2025 22:27
+14
В любому випадку тепер рашистам прийдеться в 2-3 рази більше нагружати залишки своєї авіації а це в 2 рази швидший їх знос і на металобрухт. Тоді рашисти зовсім остануться без стратегів
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01.06.2025 22:36
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Правила форума Совет форумчан
Кацапи знову лякають своїм дуплєшніком помститися.. Якби ще й дуплєшнік розірвати кацапам..
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01.06.2025 22:27 Ответить
До речі, - хтось пам'ятає аналоговнєт рокєту Кінжал якою лякали до Арєшніка. Шо там з нею?
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01.06.2025 22:31 Ответить
До речі, а скільки заплатили б Моссад і ЦРУ нашому СБУ за курси підвищення кваліфікації для своїх розрекламованих Рембо?
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01.06.2025 22:37 Ответить
Та і Джеймс Бонд вигляда як мальчік з грязной попой на фоні...
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01.06.2025 22:44 Ответить
Резіновою
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01.06.2025 23:24 Ответить
Василь, и не сомневайся - "операция войдёт в историю, а может, и в аналы". Изучать будут все. И китайцы - одни из первых. И на материке, и на Тайване. Лихо сработано, что тут скажешь!
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01.06.2025 23:58 Ответить
Моссад з пейджерами теж зробили круту операцію. Бо відокремити лайно від людей і знищити саме лайно, залишивши людей неушкодженими, це богато чого варте.
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02.06.2025 00:11 Ответить
Десь писали, ніби defence express, що міг-31к за 3 роки відчутно вичерпали ресурс двигунів, тому кацапи поки бережуть міги
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01.06.2025 22:54 Ответить
Тактична авіація з КАБами теж проситься в Павутинку,бо ракет не так багато,і летять вони по всій Україні,де їх в основному збивають.А от КАБів вони десятками щодня кидають по прифронтових областях,і по позиціях ЗСУ,і щкоди від них теж дуже багато!!!
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01.06.2025 22:33 Ответить
Недавно появилась информация что нашу технику включат в Линк-16, без которой ни ПВО как система, ни авиация - ф16 и миражи не могут действовать эффективно. Там такая триада получается - наземное пво с радарами, самолеты и самое главное - самолеты ДРЛО. Те самые СААБы которые нам обещали шведы и про которые достаточно давно все молчат. А без этих самолетов ты не можешь со своих самолетов использовать дальнобойное вооружение, типа АИМ120 Амраам. А значит не можешь попытаться атаковать носители которые бросают КАБы.
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01.06.2025 22:48 Ответить
дуплєшнік)) хннн..))
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01.06.2025 22:35 Ответить
неможливо розірвати те, що закінчилось. забудьте про той дуплєшнік, він більше не використовиватиметься.
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01.06.2025 22:36 Ответить
Так! - похерили їхні ТУ - ше б в Єлабузі накрити завод по Шахедах - Геранях
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01.06.2025 22:30 Ответить
Скоро побачимо. ВВХ не скажуть правду про втрати, тому спробують продемонструвати спроможності завдавати ударів і далі, але чи долетять вони до районів запуску або повернуться назад через свій технічний стан, ніхто зараз не скаже.
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01.06.2025 22:30 Ответить
В любому випадку тепер рашистам прийдеться в 2-3 рази більше нагружати залишки своєї авіації а це в 2 рази швидший їх знос і на металобрухт. Тоді рашисти зовсім остануться без стратегів
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01.06.2025 22:36 Ответить
павутинка вдалася. Павучок - молодець!
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01.06.2025 22:31 Ответить
Переименуй ядерную триаду в ядерный дублет
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01.06.2025 22:32 Ответить
Щодо допомоги бомбардувальниками...
в КНР є якісь клони Ту-16, та Іл-28, а в КНДР Іл-28...
І всьо
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01.06.2025 22:32 Ответить
Так вони ж можуть розібрати вціліли ту-95 як зразок, та зробити такий само. Ну, як з б-29 робили його прадіда ту-4
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01.06.2025 23:26 Ответить
там стоять німецькі движки...креслення їх вже давно миші з'їли, а навчені німцями слюсарі дядівасі давно вже не кошмарять бояришіком змучену циррозом печінку...бо на цвинтарі...
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01.06.2025 23:53 Ответить
Осьтакий веселий жарт зіграв з Сосією масова доставка дронів з Китаю волонтерами. Не здивуюсь коли ще й операторами цих дронів були ті кого рашисти готували дронщиками для війни в Україні. Тепер потрібно добити залишки рашистських бомбардувальників які рашисти по одному порозкидають по різних аеродромах і покінчити з рашистською авіацією.
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01.06.2025 22:33 Ответить
Тактичні ватольоти б ще якось заземлити.Кинджали,КАБи,теж купу руйнувань завдають....
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01.06.2025 22:36 Ответить
Проти кинджалів та іншої балістики потрібна інша протидія. Наприклад поставити рашистам умову якщо хоча б одна ракета вдарить по українському місту то на слідуючий день буде знищено всі літаки і аеропорти моцкви незалежно цивільні вони чи ні. І далі рашисти будуть на собаках і ослах по Сосії передвигатись. І тоді до них дійде що вони займаймають в десятки разів більшу площу чим їм належить і чим можуть вони засвоїти
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01.06.2025 22:41 Ответить
Кинжалы сами по себе это не очень эффективное в массовом применении оружие. Как минимум потому что для его запуска нужен очень специфический МИГ-31К, которые старые, которых мало и которые имели изначально очень специфическое назначение, которое шло еще от отца - МИГ-25, который в свою очередь создавался для того чтобы попробовать дотянуться до SR-71 Блекберд. Усираясь разогнаться на запредельных режимах до высокой скорости и пытаться догнать и атаковать разведчик. Пофиг что мотор там в таких условиях получался почти одноразовым. Именно поэтому в последнее время они летают все меньше и меньше. А вот ИМХО как противодействие Искандерам-М, которые реально являются большой проблемой потому что сбивать их практически нечем над большинством территории страны - нужно иметь собственную баллистическую ракету. Иран их делает, КНДР делает. Немцы в тяжелых условиях конца войны их делали, причем с гораздо более сложным жидкостным реактивным двигателем.
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01.06.2025 22:55 Ответить
Необхідно розробляти висотні дрібні беспілотники з хорошою оптикою і відслідковувати переміщення шассі, взагалі була б балістика, такі удари б були досить ефективні.
З беспілотниками буде складніше, тому що РЕБ , але можна навчити, шукати такі цілі, як зараз навчають всі ******* ші в віртуальному середовищі. Та запускати в зону звідки був пуск.
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01.06.2025 23:26 Ответить
Шмальнуть, я думаю, вони ще знайдуть чим.
Але тепер їде жигуль в десяти км від бази з нього вилітає дрон, сідає в кущах і чекає пару днів. Потім в прекрасний день шмаляння злітає і зустрічає тушку на аеродромі...
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01.06.2025 22:37 Ответить
рдк, легіон свободи росії мали би цим займатися у себе на болотах. створювати мобільні вогневі групи і у підодящий момент робити нальоти на ці аеродроми. там охорони мало. перебити охорону, замінувати всі стратеги і склади з бк і рванути к куям. і не тільки аеродроми. ось чим мав би займатися той рдк і легіон свободи росії. за майже 4 роки великої війни у їхніх рядах уже повинні були би бути не сотні, а тисячі, а то і десятки тисяч рюске, які справді хочуть нормального і цивілізованого розвитку для своєї країни. от тільки ці роки війни наочно довели, що хароших рюске на болотах тільки одиниці. вся решта - це сіра маса і їпануте імперське зетнуте бидло.
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01.06.2025 22:50 Ответить
Не жигуль їде, а летить далекобійний дрон-матка, який замість БЧ завантажений мавіками. Не долітаючи до цілі на відстані дії ППО, він випускає мавіки, а сам повертається назад. Мавіки сидять в засаді і чекають ціль, серед них є дрон розвідник-ретранслятор без БЧ, який час від часу злітає і робить розвідку та ретранслює команди з супутника на мавіки. Десь так.
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01.06.2025 23:24 Ответить
ТРАМП НЕ ЧИТАЄ, ТРАМП ТІЛЬКИ СЛУХАЄ, ТРАМП СПРИЙМАЄ НА СЛУХ Й ТЕРПИТЬ ЛИШ 5 ХВ, ТРАМПА НЕ ВИБИТИ З КОЛІЇ НІЧИМ - ОКРІМ СМІХУ НАД НИМ .

Нове прізвисько про себе TACO він вперше почув від журналіста й дуже дуже ....
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01.06.2025 22:38 Ответить
ТАСО, це канєшн наповал...
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01.06.2025 22:42 Ответить
А тепер питання - чи використає Трамп шанс чимось таким назвати крутого друга Ху ???
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01.06.2025 22:45 Ответить
У військовому / корпоративному сленгу
У деяких закритих середовищах (армія, компанії) назва мексиканського продукту «TACO» може бути жаргоном або позначенням певної категорії людей (наприклад, новачків, "тупих", неефективних), і в такому разі це буде принизливо.
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01.06.2025 22:43 Ответить
У світі ігор "тако" іноді може посилатися на персонажа, який сприймається як низька сила або легко переможений, схожий на те, щоб називати когось "нубом".
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01.06.2025 22:57 Ответить
Тако, я думаю що также тасо
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01.06.2025 22:50 Ответить
radiosvoboda

Наприкінці 1990-х років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Також було передано і частину бомбардувальників Ту-22, які дістались Росії в її частці при розподілі Чорноморського флоту.

Переговори про можливість передачі цих важких літаків почались в 1994 році, а завершились міжурядовою угодою від 8 жовтня 1999 року, і потім літаки швидко перегнали до Росії.

До Росії також поїхало понад 120 залізничних вагонів шістьома ешелонами - було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55 (зараз Росія обстрілює Україну новішими ракетам Х-101 та Х-555, але все ще використовує літаки Ту-95МС та Ту-160). Нині передані тоді Україною Ту-160 становлять десь половину парку цього типу бомбардувальників у Росії.
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01.06.2025 22:43 Ответить
Цікаво, що на момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.

Як зазначалось у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вже пізніше, бомбардувальники в Україні були «з мінімальним нальотом з початку експлуатації» - тобто, нові і в гарному стані.
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01.06.2025 22:44 Ответить
За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів.

Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.

Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
«Автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава «Нафтогазу», для якого проблема була погасити борги перед «Газпромом»
за поставлений газ. Ідея була - от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії.
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01.06.2025 22:47 Ответить
Всі робили свої статки на оборудках з російськими енергоресурсами і для них пріоритетом було отримання комерційної вигоди, а не національна безпека», - каже в інтерв'ю військовий експерт, ексзаступник міністра оборони України Леонід Поляков, називаючи узагальнено імена Ігоря Бакая, який перебрався в Росію після Помаранчевої революції (очолював «Нафтогаз» 1998-2000 роках) і став російським громадянином, і Павла Лазаренка, екс-прем'єра в 1996-98 роках, якого судили потім у США за відмивання грошей... «Чи це була корупція чи це була халатність? Я думаю, що і те, й інше. Це був державний злочин!».
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01.06.2025 22:49 Ответить
Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

«Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії»
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01.06.2025 22:51 Ответить
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.

Розрізання стратегічного бомбардувальника Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року.

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01.06.2025 22:53 Ответить
бакай жививй, цікаво?
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01.06.2025 23:34 Ответить
Ще крутиться

В ноябре 2020 года Басманный суд города Москвы приговорил Игоря Бакая к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
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01.06.2025 23:51 Ответить
Там более интересен не Бакай, а сацюк. Но о нем - ни слова все эти года.
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02.06.2025 00:06 Ответить
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01.06.2025 22:43 Ответить
Осінтери нарахували 10, звідки цифра 40 чи ще не всі відео опубліковано
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01.06.2025 22:48 Ответить
Тепер треба завалити анонімними дзвінками руснявих ментів про наявність дронів у кожні другі фурі. Трафік буде паралізовано. (c)
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01.06.2025 22:49 Ответить
Сорри, бат вай?
Чи то Дональд прилетів та накакав на літаки?
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01.06.2025 22:49 Ответить
Мєдвєдєва розбудили?
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01.06.2025 22:53 Ответить
******, хлопці, ******. Ще кримська кладочка стоїть.
А то удумали, Сумську , Харківську, Одеську, Миколаївську області.... Україну всю вони захотіли, потвори. Трампа на них немає, був би розчарований на два тижня....
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01.06.2025 22:56 Ответить
У прутіна, залишилася лише одна, херове тріада, кабаєва+мізуліна+кривоногіх, як спогад!!
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01.06.2025 22:57 Ответить
Нам дали сегодня в рот! (с)

https://x.com/i/status/1929216961264681444
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01.06.2025 23:05 Ответить
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01.06.2025 23:09 Ответить
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01.06.2025 23:12 Ответить
Саме цікаве в операції СБУ "Павутина" полягає навіть не в знищенні поки що невідомої кількості літаків стратегічної авіації ЗС РФ. Саме цікаве це те, що це буде мати глобальні економічні наслідки. І мова навіть не про збитки, мова про логістику по всій транспортній мережі РФ. Уряд РФ вже випустив спеціалізовану інструкцію по перевірці ВСІХ вантажних автомобілів, що перетинають адміністративні кордони областей РФ. В масштабах РФ логістичні втрати будуть просто колосальні.
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01.06.2025 23:16 Ответить
Так а что там трампон? Ещё не чего не говорил по этому поводу? Или ждёт методичку с кремля?
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01.06.2025 23:18 Ответить
За його власним запитом, йому тепер щоденний gist подають у вигляді відео-ролика.

Деменційний мосх вже читання папки з паперами неосілює.

Та й на***я воно те читання -- можна ж поїхати пограти у гольф
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01.06.2025 23:30 Ответить
Подзвоню в сосію і скажу, що бачив фуру з дронами на московській обїздній ото шмону буде
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01.06.2025 23:33 Ответить
Кстати, ты очень даже и прав! После шалостей кота Бегемота вся расея ловила черных котов и сдавала их в полицию (Мастер и Маргарита", Булгаков). "Можем повторить".
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02.06.2025 00:11 Ответить
Звертаюся до українців у Гамериці: скажіть принагідно Трампу, що Україна вже має свого Spaider-man !!!
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02.06.2025 00:25 Ответить
це так ніби святий Миколай, санта Клаус і навіть москальський дєд мАроз прийшли одночасно до мене достроково, не чекаючи наступних різдвяно-новорічних свят!😮😀
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02.06.2025 00:26 Ответить
Перемога з присмаком гіркоти… чудова, блискуча операція СБУ, яка навіки залишиться в нашій історії й чергова трагедія на полігоні…, дуже символічно, що це відбулось в один день… талант тактичних авантюристів в нас нікуди не подівся, як і нехтування життям бійців…, люди - це єдиний ресурс, який нам ніхто не дасть, ніколи…, та його не можна виготовити у достатньої кількості… а до бійців та мобілізованих ставляться як до витратного матеріалу…, нічого страшного що загинули, завтра тцк ще наловлять…, погано те, що це повторюється раз за разом, з самого початку війни…
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02.06.2025 00:39 Ответить
 
 