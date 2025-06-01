После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ
В воскресенье. 1 июня, Украина атаковала четыре военных аэродрома на территории России и уничтожила более 40 боевых самолетов, среди них стратегические бомбардировщики Ту-95МС или Ту-22М3.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
По данным Military Balance+, базы данных Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, до атаки СБУ Россия имела 54 Ту-22М3 и 58 Ту-95М.
"Неясно, сколько из этих самолетов были в рабочем состоянии. В России старые самолеты долгое время хранились и разбирались на запчасти", - отметило издание.
WSJ отмечает, что потеря десятков самолетов дальнего радиуса действия, которые имеют решающее значение для России и ее атак против Украины, серьезно подорвет военную мощь России, поскольку РФ больше не производит самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, которые были среди поврежденных.
Эти атаки являются значительной победой украинской программы глубоких ударов, использующей беспилотники для поражения критически важных объектов на территории России, добавляет издание.
По словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, для оценки масштабов ущерба требуется время, но, похоже, это был значительный удар по российской дальней авиации.
"Украинские спецслужбы нанесли, безусловно, самый сильный удар в этой войне по бомбардировочному флоту российской дальней авиации", - резюмировал Бронк.
Спецоперация СБУ "Павутина"
По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
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в КНР є якісь клони Ту-16, та Іл-28, а в КНДР Іл-28...
І всьо
З беспілотниками буде складніше, тому що РЕБ , але можна навчити, шукати такі цілі, як зараз навчають всі ******* ші в віртуальному середовищі. Та запускати в зону звідки був пуск.
Але тепер їде жигуль в десяти км від бази з нього вилітає дрон, сідає в кущах і чекає пару днів. Потім в прекрасний день шмаляння злітає і зустрічає тушку на аеродромі...
Нове прізвисько про себе TACO він вперше почув від журналіста й дуже дуже ....
У деяких закритих середовищах (армія, компанії) назва мексиканського продукту «TACO» може бути жаргоном або позначенням певної категорії людей (наприклад, новачків, "тупих", неефективних), і в такому разі це буде принизливо.
Наприкінці 1990-х років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Також було передано і частину бомбардувальників Ту-22, які дістались Росії в її частці при розподілі Чорноморського флоту.
Переговори про можливість передачі цих важких літаків почались в 1994 році, а завершились міжурядовою угодою від 8 жовтня 1999 року, і потім літаки швидко перегнали до Росії.
До Росії також поїхало понад 120 залізничних вагонів шістьома ешелонами - було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55 (зараз Росія обстрілює Україну новішими ракетам Х-101 та Х-555, але все ще використовує літаки Ту-95МС та Ту-160). Нині передані тоді Україною Ту-160 становлять десь половину парку цього типу бомбардувальників у Росії.
Як зазначалось у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вже пізніше, бомбардувальники в Україні були «з мінімальним нальотом з початку експлуатації» - тобто, нові і в гарному стані.
Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.
Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
«Автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава «Нафтогазу», для якого проблема була погасити борги перед «Газпромом»
за поставлений газ. Ідея була - от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
«Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії»
Розрізання стратегічного бомбардувальника Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року.
В ноябре 2020 года Басманный суд города Москвы приговорил Игоря Бакая к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Чи то Дональд прилетів та накакав на літаки?
А то удумали, Сумську , Харківську, Одеську, Миколаївську області.... Україну всю вони захотіли, потвори. Трампа на них немає, був би розчарований на два тижня....
https://x.com/i/status/1929216961264681444
Деменційний мосх вже читання папки з паперами неосілює.
Та й на***я воно те читання -- можна ж поїхати пограти у гольф