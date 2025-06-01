После атаки Украины Россия больше не сможет использовать стратегические Ту-95 или Ту-22, - WSJ

В воскресенье. 1 июня, Украина атаковала четыре военных аэродрома на территории России и уничтожила более 40 боевых самолетов, среди них стратегические бомбардировщики Ту-95МС или Ту-22М3.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

По данным Military Balance+, базы данных Международного института стратегических исследований, лондонского аналитического центра, до атаки СБУ Россия имела 54 Ту-22М3 и 58 Ту-95М.

"Неясно, сколько из этих самолетов были в рабочем состоянии. В России старые самолеты долгое время хранились и разбирались на запчасти", - отметило издание.

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WSJ отмечает, что потеря десятков самолетов дальнего радиуса действия, которые имеют решающее значение для России и ее атак против Украины, серьезно подорвет военную мощь России, поскольку РФ больше не производит самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, которые были среди поврежденных.

Эти атаки являются значительной победой украинской программы глубоких ударов, использующей беспилотники для поражения критически важных объектов на территории России, добавляет издание.

По словам Джастина Бронка, старшего научного сотрудника Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, для оценки масштабов ущерба требуется время, но, похоже, это был значительный удар по российской дальней авиации.

"Украинские спецслужбы нанесли, безусловно, самый сильный удар в этой войне по бомбардировочному флоту российской дальней авиации", - резюмировал Бронк.

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Спецоперация СБУ "Павутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Павутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

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