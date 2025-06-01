Після атаки України Росія більше не зможе використовувати стратегічні Ту-95 або Ту-22, - WSJ
У неділю. 1 червня, Україна атакувала чотири військові аеродроми на території Росії та знищила понад 40 бойових літаків, серед них стратегічні бомбардувальники Ту-95МС або Ту-22М3.
Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
За даними Military Balance+, бази даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, до атаки СБУ Росія мала 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М.
"Неясно, скільки з цих літаків були в робочому стані. У Росії старі літаки довгий час зберігалися і розбиралися на запчастини", - зазначило видання.
WSJ зазначає, що втрата десятків літаків дальнього радіусу дії, які мають вирішальне значення для Росії та її атак проти України, серйозно підірве військову міць Росії, оскільки РФ більше не виробляє літаки Ту-95МС та Ту-22М3, які були серед пошкоджених.
Ці атаки є значною перемогою української програми глибоких ударів, що використовує безпілотники для ураження критично важливих об'єктів на території Росії, додає видання.
За словами Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні, для оцінки масштабів збитків потрібен час, але, схоже, це був значний удар по російській дальній авіації.
"Українські спецслужби завдали, безумовно, найсильнішого удару в цій війні по бомбардувальному флоту російської дальньої авіації", - резюмував Бронк.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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в КНР є якісь клони Ту-16, та Іл-28, а в КНДР Іл-28...
І всьо
Але тепер їде жигуль в десяти км від бази з нього вилітає дрон, сідає в кущах і чекає пару днів. Потім в прекрасний день шмаляння злітає і зустрічає тушку на аеродромі...
Нове прізвисько про себе TACO він вперше почув від журналіста й дуже дуже ....
У деяких закритих середовищах (армія, компанії) назва мексиканського продукту «TACO» може бути жаргоном або позначенням певної категорії людей (наприклад, новачків, "тупих", неефективних), і в такому разі це буде принизливо.
Наприкінці 1990-х років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Також було передано і частину бомбардувальників Ту-22, які дістались Росії в її частці при розподілі Чорноморського флоту.
Переговори про можливість передачі цих важких літаків почались в 1994 році, а завершились міжурядовою угодою від 8 жовтня 1999 року, і потім літаки швидко перегнали до Росії.
До Росії також поїхало понад 120 залізничних вагонів шістьома ешелонами - було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55 (зараз Росія обстрілює Україну новішими ракетам Х-101 та Х-555, але все ще використовує літаки Ту-95МС та Ту-160). Нині передані тоді Україною Ту-160 становлять десь половину парку цього типу бомбардувальників у Росії.
Як зазначалось у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вже пізніше, бомбардувальники в Україні були «з мінімальним нальотом з початку експлуатації» - тобто, нові і в гарному стані.
Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.
Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
«Автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава «Нафтогазу», для якого проблема була погасити борги перед «Газпромом»
за поставлений газ. Ідея була - от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії.
Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…
«Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії»
Розрізання стратегічного бомбардувальника Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року.
Чи то Дональд прилетів та накакав на літаки?
А то удумали, Сумську , Харківську, Одеську, Миколаївську області.... Україну всю вони захотіли, потвори. Трампа на них немає, був би розчарований на два тижня....
https://x.com/i/status/1929216961264681444