Після атаки України Росія більше не зможе використовувати стратегічні Ту-95 або Ту-22, - WSJ

У неділю. 1 червня, Україна атакувала чотири військові аеродроми на території Росії та знищила понад 40 бойових літаків, серед них стратегічні бомбардувальники Ту-95МС або Ту-22М3.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними Military Balance+, бази даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, до атаки СБУ Росія мала 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М.

"Неясно, скільки з цих літаків були в робочому стані. У Росії старі літаки довгий час зберігалися і розбиралися на запчастини", - зазначило видання.

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WSJ зазначає, що втрата десятків літаків дальнього радіусу дії, які мають вирішальне значення для Росії та її атак проти України, серйозно підірве військову міць Росії, оскільки РФ більше не виробляє літаки Ту-95МС та Ту-22М3, які були серед пошкоджених.

Ці атаки є значною перемогою української програми глибоких ударів, що використовує безпілотники для ураження критично важливих об'єктів на території Росії, додає видання.

За словами Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні, для оцінки масштабів збитків потрібен час, але, схоже, це був значний удар по російській дальній авіації.

"Українські спецслужби завдали, безумовно, найсильнішого удару в цій війні по бомбардувальному флоту російської дальньої авіації", - резюмував Бронк.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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