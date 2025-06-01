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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Після атаки України Росія більше не зможе використовувати стратегічні Ту-95 або Ту-22, - WSJ

Операція СБУ 1 червня: Росія втратила стратегічну авіацію

У неділю. 1 червня, Україна атакувала чотири військові аеродроми на території Росії та знищила понад 40 бойових літаків, серед них стратегічні бомбардувальники Ту-95МС або Ту-22М3.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

За даними Military Balance+, бази даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, лондонського аналітичного центру, до атаки СБУ Росія мала 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М.

"Неясно, скільки з цих літаків були в робочому стані. У Росії старі літаки довгий час зберігалися і розбиралися на запчастини", - зазначило видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск про спецоперацію СБУ "Павутина": "Дрони – майбутнє війни. Пілотована авіація – ні"

WSJ зазначає, що втрата десятків літаків дальнього радіусу дії, які мають вирішальне значення для Росії та її атак проти України, серйозно підірве військову міць Росії, оскільки РФ більше не виробляє літаки Ту-95МС та Ту-22М3, які були серед пошкоджених.

Ці атаки є значною перемогою української програми глибоких ударів, що використовує безпілотники для ураження критично важливих об'єктів на території Росії, додає видання.

За словами Джастіна Бронка, старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні, для оцінки масштабів збитків потрібен час, але, схоже, це був значний удар по російській дальній авіації.

"Українські спецслужби завдали, безумовно, найсильнішого удару в цій війні по бомбардувальному флоту російської дальньої авіації", - резюмував Бронк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Малюка щодо ударів по аеродромах РФ: Абсолютно блискучий самостійний результат України. ФОТОрепортаж

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Офіс" операції "Павутина" на території Росії розташовувався безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4153) росія (65934) знищення (7496) ту-95 (12) війна в Україні (4620)


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Топ коментарі
+9
Тактична авіація з КАБами теж проситься в Павутинку,бо ракет не так багато,і летять вони по всій Україні,де їх в основному збивають.А от КАБів вони десятками щодня кидають по прифронтових областях,і по позиціях ЗСУ,і щкоди від них теж дуже багато!!!
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01.06.2025 22:33
+7
Кацапи знову лякають своїм дуплєшніком помститися.. Якби ще й дуплєшнік розірвати кацапам..
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01.06.2025 22:27
+5
В любому випадку тепер рашистам прийдеться в 2-3 рази більше нагружати залишки своєї авіації а це в 2 рази швидший їх знос і на металобрухт. Тоді рашисти зовсім остануться без стратегів
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01.06.2025 22:36
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Кацапи знову лякають своїм дуплєшніком помститися.. Якби ще й дуплєшнік розірвати кацапам..
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01.06.2025 22:27 Відповісти
До речі, - хтось пам'ятає аналоговнєт рокєту Кінжал якою лякали до Арєшніка. Шо там з нею?
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01.06.2025 22:31 Відповісти
До речі, а скільки заплатили б Моссад і ЦРУ нашому СБУ за курси підвищення кваліфікації для своїх розрекламованих Рембо?
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01.06.2025 22:37 Відповісти
Та і Джеймс Бонд вигляда як мальчік з грязной попой на фоні...
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01.06.2025 22:44 Відповісти
Десь писали, ніби defence express, що міг-31к за 3 роки відчутно вичерпали ресурс двигунів, тому кацапи поки бережуть міги
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01.06.2025 22:54 Відповісти
Тактична авіація з КАБами теж проситься в Павутинку,бо ракет не так багато,і летять вони по всій Україні,де їх в основному збивають.А от КАБів вони десятками щодня кидають по прифронтових областях,і по позиціях ЗСУ,і щкоди від них теж дуже багато!!!
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01.06.2025 22:33 Відповісти
Недавно появилась информация что нашу технику включат в Линк-16, без которой ни ПВО как система, ни авиация - ф16 и миражи не могут действовать эффективно. Там такая триада получается - наземное пво с радарами, самолеты и самое главное - самолеты ДРЛО. Те самые СААБы которые нам обещали шведы и про которые достаточно давно все молчат. А без этих самолетов ты не можешь со своих самолетов использовать дальнобойное вооружение, типа АИМ120 Амраам. А значит не можешь попытаться атаковать носители которые бросают КАБы.
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01.06.2025 22:48 Відповісти
дуплєшнік)) хннн..))
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01.06.2025 22:35 Відповісти
неможливо розірвати те, що закінчилось. забудьте про той дуплєшнік, він більше не використовиватиметься.
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01.06.2025 22:36 Відповісти
Так! - похерили їхні ТУ - ше б в Єлабузі накрити завод по Шахедах - Геранях
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01.06.2025 22:30 Відповісти
Скоро побачимо. ВВХ не скажуть правду про втрати, тому спробують продемонструвати спроможності завдавати ударів і далі, але чи долетять вони до районів запуску або повернуться назад через свій технічний стан, ніхто зараз не скаже.
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01.06.2025 22:30 Відповісти
В любому випадку тепер рашистам прийдеться в 2-3 рази більше нагружати залишки своєї авіації а це в 2 рази швидший їх знос і на металобрухт. Тоді рашисти зовсім остануться без стратегів
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01.06.2025 22:36 Відповісти
павутинка вдалася. Павучок - молодець!
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01.06.2025 22:31 Відповісти
Переименуй ядерную триаду в ядерный дублет
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01.06.2025 22:32 Відповісти
Щодо допомоги бомбардувальниками...
в КНР є якісь клони Ту-16, та Іл-28, а в КНДР Іл-28...
І всьо
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01.06.2025 22:32 Відповісти
Осьтакий веселий жарт зіграв з Сосією масова доставка дронів з Китаю волонтерами. Не здивуюсь коли ще й операторами цих дронів були ті кого рашисти готували дронщиками для війни в Україні. Тепер потрібно добити залишки рашистських бомбардувальників які рашисти по одному порозкидають по різних аеродромах і покінчити з рашистською авіацією.
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01.06.2025 22:33 Відповісти
Тактичні ватольоти б ще якось заземлити.Кинджали,КАБи,теж купу руйнувань завдають....
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01.06.2025 22:36 Відповісти
Проти кинджалів та іншої балістики потрібна інша протидія. Наприклад поставити рашистам умову якщо хоча б одна ракета вдарить по українському місту то на слідуючий день буде знищено всі літаки і аеропорти моцкви незалежно цивільні вони чи ні. І далі рашисти будуть на собаках і ослах по Сосії передвигатись. І тоді до них дійде що вони займаймають в десятки разів більшу площу чим їм належить і чим можуть вони засвоїти
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01.06.2025 22:41 Відповісти
Кинжалы сами по себе это не очень эффективное в массовом применении оружие. Как минимум потому что для его запуска нужен очень специфический МИГ-31К, которые старые, которых мало и которые имели изначально очень специфическое назначение, которое шло еще от отца - МИГ-25, который в свою очередь создавался для того чтобы попробовать дотянуться до SR-71 Блекберд. Усираясь разогнаться на запредельных режимах до высокой скорости и пытаться догнать и атаковать разведчик. Пофиг что мотор там в таких условиях получался почти одноразовым. Именно поэтому в последнее время они летают все меньше и меньше. А вот ИМХО как противодействие Искандерам-М, которые реально являются большой проблемой потому что сбивать их практически нечем над большинством территории страны - нужно иметь собственную баллистическую ракету. Иран их делает, КНДР делает. Немцы в тяжелых условиях конца войны их делали, причем с гораздо более сложным жидкостным реактивным двигателем.
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01.06.2025 22:55 Відповісти
Шмальнуть, я думаю, вони ще знайдуть чим.
Але тепер їде жигуль в десяти км від бази з нього вилітає дрон, сідає в кущах і чекає пару днів. Потім в прекрасний день шмаляння злітає і зустрічає тушку на аеродромі...
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01.06.2025 22:37 Відповісти
рдк, легіон свободи росії мали би цим займатися у себе на болотах. створювати мобільні вогневі групи і у підодящий момент робити нальоти на ці аеродроми. там охорони мало. перебити охорону, замінувати всі стратеги і склади з бк і рванути к куям. і не тільки аеродроми. ось чим мав би займатися той рдк і легіон свободи росії. за майже 4 роки великої війни у їхніх рядах уже повинні були би бути не сотні, а тисячі, а то і десятки тисяч рюске, які справді хочуть нормального і цивілізованого розвитку для своєї країни. от тільки ці роки війни наочно довели, що хароших рюске на болотах тільки одиниці. вся решта - це сіра маса і їпануте імперське зетнуте бидло.
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01.06.2025 22:50 Відповісти
ТРАМП НЕ ЧИТАЄ, ТРАМП ТІЛЬКИ СЛУХАЄ, ТРАМП СПРИЙМАЄ НА СЛУХ Й ТЕРПИТЬ ЛИШ 5 ХВ, ТРАМПА НЕ ВИБИТИ З КОЛІЇ НІЧИМ - ОКРІМ СМІХУ НАД НИМ .

Нове прізвисько про себе TACO він вперше почув від журналіста й дуже дуже ....
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01.06.2025 22:38 Відповісти
ТАСО, це канєшн наповал...
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01.06.2025 22:42 Відповісти
А тепер питання - чи використає Трамп шанс чимось таким назвати крутого друга Ху ???
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01.06.2025 22:45 Відповісти
У військовому / корпоративному сленгу
У деяких закритих середовищах (армія, компанії) назва мексиканського продукту «TACO» може бути жаргоном або позначенням певної категорії людей (наприклад, новачків, "тупих", неефективних), і в такому разі це буде принизливо.
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01.06.2025 22:43 Відповісти
У світі ігор "тако" іноді може посилатися на персонажа, який сприймається як низька сила або легко переможений, схожий на те, щоб називати когось "нубом".
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01.06.2025 22:57 Відповісти
Тако, я думаю що также тасо
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01.06.2025 22:50 Відповісти
radiosvoboda

Наприкінці 1990-х років Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС. Також було передано і частину бомбардувальників Ту-22, які дістались Росії в її частці при розподілі Чорноморського флоту.

Переговори про можливість передачі цих важких літаків почались в 1994 році, а завершились міжурядовою угодою від 8 жовтня 1999 року, і потім літаки швидко перегнали до Росії.

До Росії також поїхало понад 120 залізничних вагонів шістьома ешелонами - було вивезено також 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55 (зараз Росія обстрілює Україну новішими ракетам Х-101 та Х-555, але все ще використовує літаки Ту-95МС та Ту-160). Нині передані тоді Україною Ту-160 становлять десь половину парку цього типу бомбардувальників у Росії.
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01.06.2025 22:43 Відповісти
Цікаво, що на момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.

Як зазначалось у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вже пізніше, бомбардувальники в Україні були «з мінімальним нальотом з початку експлуатації» - тобто, нові і в гарному стані.
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01.06.2025 22:44 Відповісти
За 11 важких стратегічних бомбардувальників, 575 крилатих ракет та інше обладнання Росія заплатила 275 мільйонів доларів.

Росія списала з України боргів на 275 мільйонів доларів.

Тобто, реально Україна не отримала жодних грошей - все було зараховано в погашення газових богів російському «Газпрому».
«Автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава «Нафтогазу», для якого проблема була погасити борги перед «Газпромом»
за поставлений газ. Ідея була - от у нас там металобрухт якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну, й продамо його і погасимо борги. Так і зробили, а президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну, й пішли літаки і ракети до Росії.
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01.06.2025 22:47 Відповісти
Всі робили свої статки на оборудках з російськими енергоресурсами і для них пріоритетом було отримання комерційної вигоди, а не національна безпека», - каже в інтерв'ю військовий експерт, ексзаступник міністра оборони України Леонід Поляков, називаючи узагальнено імена Ігоря Бакая, який перебрався в Росію після Помаранчевої революції (очолював «Нафтогаз» 1998-2000 роках) і став російським громадянином, і Павла Лазаренка, екс-прем'єра в 1996-98 роках, якого судили потім у США за відмивання грошей... «Чи це була корупція чи це була халатність? Я думаю, що і те, й інше. Це був державний злочин!».
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01.06.2025 22:49 Відповісти
Продати такі літаки було б важко. Hі США, ні Британія, ні Європа не потребували таких бомбардувальників радянського виробництва.

Можливо, така авіація могла б зацікавити тодішніх іракського та лівійського диктаторів Саддама Гусейна та Муамара Каддафі, але то б напевно дуже-дуже зіпсувало б відносини Києва і Вашингтона. Можливо, Китай міг би купити такі літаки, але в 1990-х Пекін ще не виказував глобальних амбіцій…

«Тому коли ми зараз дивимось на ту проблему, то напевне доцільно було б тоді порізати літаки на металобрухт і їх утилізувати. Зараз дійсно доводиться шкодувати, що ці літаки і ракети не були утилізовані - просто щоб вони не дістались Росії»
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01.06.2025 22:51 Відповісти
Тоді справді було розрізано чимало літаків, які - за віком чи за технічним станом - Росія не захотіла брати собі. Від середини 1990 - початку 2000-х в Україні перетворили на брухт 60 літаків-ракетоносців Ту-22 різних модифікацій, а також дев'ять важких бомбардувальників Ту-160 і 21 Ту-95МС.

Розрізання стратегічного бомбардувальника Ту-22 на військовому аеродромі біля Полтави, 12 листопада 2002 року.

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01.06.2025 22:53 Відповісти
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01.06.2025 22:43 Відповісти
Осінтери нарахували 10, звідки цифра 40 чи ще не всі відео опубліковано
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01.06.2025 22:48 Відповісти
Тепер треба завалити анонімними дзвінками руснявих ментів про наявність дронів у кожні другі фурі. Трафік буде паралізовано. (c)
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01.06.2025 22:49 Відповісти
Сорри, бат вай?
Чи то Дональд прилетів та накакав на літаки?
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01.06.2025 22:49 Відповісти
Мєдвєдєва розбудили?
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01.06.2025 22:53 Відповісти
******, хлопці, ******. Ще кримська кладочка стоїть.
А то удумали, Сумську , Харківську, Одеську, Миколаївську області.... Україну всю вони захотіли, потвори. Трампа на них немає, був би розчарований на два тижня....
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01.06.2025 22:56 Відповісти
У прутіна, залишилася лише одна, херове тріада, кабаєва+мізуліна+кривоногіх, як спогад!!
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01.06.2025 22:57 Відповісти
Нам дали сегодня в рот! (с)

https://x.com/i/status/1929216961264681444
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01.06.2025 23:05 Відповісти
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01.06.2025 23:09 Відповісти
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01.06.2025 23:12 Відповісти
 
 