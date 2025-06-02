Атака дронів на авіабази РФ - величезний сором для Путіна та його військових, - Welt

Удари безпілотників по низці військових аеродромів на території Росії, суттєво вплинули на боєздатність російських повітряних сил і можуть мати серйозні наслідки для ядерної стратегії Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив австрійський полковник Маркус Райснер.

Він наголосив, що Москва, ймовірно, готує відповідь. Проте удар українських безпілотників став несподіваним і надзвичайно ефективним. Його масштаби та наслідки експерт порівняв із такими історичними прикладами, як атака британських торпедоносців на італійський флот у Таранто 1940 року, напад Японії на Перл-Гарбор 1941-го та бомбардування Полтави Люфтваффе 1944-го року (німецькі бомбардувальники проти припаркованих літаків 8-ї повітряної армії США).

За словами експерта, що за попередніми оцінками, Україна змогла знищити або вивести з ладу близько третини російського стратегічного бомбардувального флоту. Це, на його думку, суттєво обмежить спроможність Росії завдавати масованих повітряних ударів по території України. Оскільки літаки Ту-22, Ту-95 та Ту-160 були один із головних інструментів ударної авіації Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Райснер також зазначив, що уражені літаки відіграють ключову роль у ядерній тріаді Росії - разом із підводними човнами та шахтними пусковими установками. Стратегічні бомбардувальники здатні швидко перекидатися на великі відстані з ядерними боєзарядами на борту, тому їхня втрата ‒ серйозний удар по здатності РФ до ядерного стримування.

"Одне зрозуміло: ця дронова атака ‒ величезний сором для Путіна та його військових. Тепер він має пояснити своєму народу, як такий напад міг статися на четвертому році повномасштабної війни", - зазначив полковник.

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На думку Райснера, причина вразливості російських літаків полягає в недооцінці українських можливостей. Він припустив, що бомбардувальники зібрали на аеродромах для підготовки чергової масованої атаки, а захист був мінімальним. На відео з місця ударів видно, що літаки намагалися захищати звичайними автомобільними шинами ‒ очевидно, безуспішно.

Успішному прориву систем ППО сприяла неочікувана тактика: за даними Welt, безпілотники активувалися біля аеродромів на відстані до 4000 км від України, використовуючи російську GSM-мережу, систему автонаведення та штучний інтелект для розпізнавання контурів цілей.

Атаки зазнали авіабази в Іркутській, Мурманській, Рязанській, Іванівській та Амурській областях.

Полковник вважає, що у відповідь Росія може вдатися до нової хвилі масованих повітряних ударів, зокрема із застосуванням літаків Су-30, Су-34, Су-35 і МіГ-31. Також, за його словами, можливе використання некерованих авіаційних бомб або ракет малої і середньої дальності по прикордонних містах України, зокрема, Сумах та Харкові.

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На тлі обговорень постачання далекобійного озброєння Україні, Райснер підкреслив ефективність дронів як асиметричної зброї. Втім, він вважає, що подібні масштабні операції навряд чи вдасться повторити багаторазово, адже фактор несподіванки вже втрачено, а Росія посилить заходи безпеки.

Попри це, успішна атака засвідчує здатність України виводити з ладу критично важливі об'єкти глибоко в тилу противника. На думку австрійського полковника, якби Київ мав можливість регулярно здійснювати подібні операції протягом тривалого часу, це могло б серйозно підірвати військовий потенціал Росії без необхідності застосування ядерного шантажу.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".