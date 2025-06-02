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Новини Масове знищення російських літаків Операція СБУ Павутина
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Атака дронів на авіабази РФ - величезний сором для Путіна та його військових, - Welt

Удар по авіабазі Белая

Удари безпілотників по низці військових аеродромів на території Росії, суттєво вплинули на боєздатність російських повітряних сил і можуть мати серйозні наслідки для ядерної стратегії Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив австрійський полковник Маркус Райснер.

Він наголосив, що Москва, ймовірно, готує відповідь. Проте удар українських безпілотників став несподіваним і надзвичайно ефективним. Його масштаби та наслідки експерт порівняв із такими історичними прикладами, як атака британських торпедоносців на італійський флот у Таранто 1940 року, напад Японії на Перл-Гарбор 1941-го та бомбардування Полтави Люфтваффе 1944-го року (німецькі бомбардувальники проти припаркованих літаків 8-ї повітряної армії США).

За словами експерта, що за попередніми оцінками, Україна змогла знищити або вивести з ладу близько третини російського стратегічного бомбардувального флоту. Це, на його думку, суттєво обмежить спроможність Росії завдавати масованих повітряних ударів по території України. Оскільки літаки Ту-22, Ту-95 та Ту-160 були один із головних інструментів ударної авіації Росії від початку повномасштабного вторгнення.

Райснер також зазначив, що уражені літаки відіграють ключову роль у ядерній тріаді Росії - разом із підводними човнами та шахтними пусковими установками. Стратегічні бомбардувальники здатні швидко перекидатися на великі відстані з ядерними боєзарядами на борту, тому їхня втрата ‒ серйозний удар по здатності РФ до ядерного стримування.

"Одне зрозуміло: ця дронова атака ‒ величезний сором для Путіна та його військових. Тепер він має пояснити своєму народу, як такий напад міг статися на четвертому році повномасштабної війни", - зазначив полковник.

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На думку Райснера, причина вразливості російських літаків полягає в недооцінці українських можливостей. Він припустив, що бомбардувальники зібрали на аеродромах для підготовки чергової масованої атаки, а захист був мінімальним. На відео з місця ударів видно, що літаки намагалися захищати звичайними автомобільними шинами ‒ очевидно, безуспішно.

Успішному прориву систем ППО сприяла неочікувана тактика: за даними Welt, безпілотники активувалися біля аеродромів на відстані до 4000 км від України, використовуючи російську GSM-мережу, систему автонаведення та штучний інтелект для розпізнавання контурів цілей.

Атаки зазнали авіабази в Іркутській, Мурманській, Рязанській, Іванівській та Амурській областях.

Полковник вважає, що у відповідь Росія може вдатися до нової хвилі масованих повітряних ударів, зокрема із застосуванням літаків Су-30, Су-34, Су-35 і МіГ-31. Також, за його словами, можливе використання некерованих авіаційних бомб або ракет малої і середньої дальності по прикордонних містах України, зокрема, Сумах та Харкові.

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На тлі обговорень постачання далекобійного озброєння Україні, Райснер підкреслив ефективність дронів як асиметричної зброї. Втім, він вважає, що подібні масштабні операції навряд чи вдасться повторити багаторазово, адже фактор несподіванки вже втрачено, а Росія посилить заходи безпеки.

Попри це, успішна атака засвідчує здатність України виводити з ладу критично важливі об'єкти глибоко в тилу противника. На думку австрійського полковника, якби Київ мав можливість регулярно здійснювати подібні операції протягом тривалого часу, це могло б серйозно підірвати військовий потенціал Росії без необхідності застосування ядерного шантажу.

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Автор: 

армія рф (17771) путін володимир (24095) літак (2947) знищення (7511)


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Топ коментарі
+8
Тут основний момент якраз те, що ніхто не знає чи взагалі ця операція закінчилась. Скільки ще таких контейнерів по всій країні розвезено? А якщо не у контейнерах? Тобто все може повторитись буквально завтра, а може і не на аеродромах.
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02.06.2025 12:10
+7
Пісня заграла новими Кольорами...

первым делом,
первым делом - самолеты....
ну, а дедушку?
А Дедушку потом!
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02.06.2025 12:16
+5
Він наголосив, що Москва, ймовірно, готує відповідь.

Яку відповідь? ***** нападзьот? Так вони щоночі і так безпілотниками шмаляють по пару сотень штук, налякали йожука голой сракой
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02.06.2025 12:07
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Він наголосив, що Москва, ймовірно, готує відповідь.

Яку відповідь? ***** нападзьот? Так вони щоночі і так безпілотниками шмаляють по пару сотень штук, налякали йожука голой сракой
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02.06.2025 12:07 Відповісти
У них балістики багато, та й ішакєди щодня пару сотень роблять. Цілком можуть 1000+ за тиждень назбирати, щоб це все гамузом запустити. Ну і не всі тушки там засмажились, є ще багато живих, вони теж до "помсти" підключаться, обов'язково.
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02.06.2025 12:19 Відповісти
А так би вони просто так то все відстріляли, а тепер ' у відповідних. Просто літаків трохи меньше буде
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02.06.2025 12:43 Відповісти
Шарно організована операція...Малюку респект ...тепер 🤡 хай покаже, як він повертає українську теріторію ,яку здав за два роки !!!
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02.06.2025 12:09 Відповісти
як по кеглям
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02.06.2025 12:48 Відповісти
Тут основний момент якраз те, що ніхто не знає чи взагалі ця операція закінчилась. Скільки ще таких контейнерів по всій країні розвезено? А якщо не у контейнерах? Тобто все може повторитись буквально завтра, а може і не на аеродромах.
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02.06.2025 12:10 Відповісти
Нажаль нічого ***** своєму охлосу пояснювати не повинен.

Згодують з телевізора, що це були макети, і норм.

Крейсер "Москва" пояснювали?
А втечу ЧФ з Криму?
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02.06.2025 12:11 Відповісти
мацква теж була картонною, а на ній фанєрні моряки
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02.06.2025 12:55 Відповісти
Насправді ми просто прилетіли забрати своє...
...що колись московія в нас забрала під приводом вигаданих газових боргів!
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02.06.2025 12:14 Відповісти
то там ще залишилось 1900 цілей (боєголовок)
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02.06.2025 12:16 Відповісти
сором для срасійської армії почався з кримнашу, 2014 рік

а "день малюка" - то не сором а закономірний результат рішень за 2014 рік
а може й за 2004...
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02.06.2025 12:15 Відповісти
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02.06.2025 12:15 Відповісти
Пісня заграла новими Кольорами...

первым делом,
первым делом - самолеты....
ну, а дедушку?
А Дедушку потом!
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02.06.2025 12:16 Відповісти
Ну, теперь точно 2 армия мира...с конца!
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02.06.2025 12:17 Відповісти
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02.06.2025 12:18 Відповісти
Україна вдарила по РФ (не таурусами чи томагавками). РФ готує відповідь по Україні (як завжди, вбиватимуть цивільних). Німці та інші європейці активно заявляють про сигнали.
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02.06.2025 12:21 Відповісти
Сором для кого? Для рашистів, гвалтівників, мародерів, дітовбивць, насильників і педофілів? Здається що Захід ще досі не зрозумів хто такі рашисти і що вони в рази гірші за тей же ХАМАС, ІДІЛ, Талібан і Аль Каїду разом взяті.
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02.06.2025 12:24 Відповісти
Я би сказав що це більший сором не для рашистських виродків а для сша і НАТО які трусяться і наповнюють свої памперси лайном перед Сосією яку маленька Україна товче як собаче лайно
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02.06.2025 12:27 Відповісти
Таке враження, що цей полковник більше співчуває путіну, вживаючи слово "сором"...
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02.06.2025 12:53 Відповісти
"фактор несподіванки вже втрачено" /Маркус Райснер/- не втрачено а використано.
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02.06.2025 12:31 Відповісти
А вам як сказали. шо в цей кшталт фактор - одноразовий. Использовал-выбросил.
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02.06.2025 14:39 Відповісти
 
 