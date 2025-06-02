Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt

Удары беспилотников по ряду военных аэродромов на территории России, существенно повлияли на боеспособность российских воздушных сил и могут иметь серьезные последствия для ядерной стратегии Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью германскому изданию Welt заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

Он отметил, что Москва, вероятно, готовит ответ. Однако удар украинских беспилотников стал неожиданным и чрезвычайно эффективным. Его масштабы и последствия эксперт сравнил с такими историческими примерами, как атака британских торпедоносцев на итальянский флот в Таранто в 1940 году, нападение Японии на Перл-Харбор в 1941-м и бомбардировка Полтавы Люфтваффе в 1944-м году (немецкие бомбардировщики против припаркованных самолетов 8-й воздушной армии США).

По словам эксперта, что по предварительным оценкам, Украина смогла уничтожить или вывести из строя около трети российского стратегического бомбардировочного флота. Это, по его мнению, существенно ограничит способность России наносить массированные воздушные удары по территории Украины. Поскольку самолеты Ту-22, Ту-95 и Ту-160 были один из главных инструментов ударной авиации России с начала полномасштабного вторжения.

Райснер также отметил, что пораженные самолеты играют ключевую роль в ядерной триаде России - вместе с подводными лодками и шахтными пусковыми установками. Стратегические бомбардировщики способны быстро перебрасываться на большие расстояния с ядерными боезарядами на борту, поэтому их потеря - серьезный удар по способности РФ к ядерному сдерживанию.

"Одно понятно: эта дроновая атака - огромный позор для Путина и его военных. Теперь он должен объяснить своему народу, как такое нападение могло произойти на четвертом году полномасштабной войны", - отметил полковник.

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По мнению Райснера, причина уязвимости российских самолетов заключается в недооценке украинских возможностей. Он предположил, что бомбардировщики собрали на аэродромах для подготовки очередной массированной атаки, а защита была минимальной. На видео с места ударов видно, что самолеты пытались защищать обычными автомобильными шинами - очевидно, безуспешно.

Успешному прорыву систем ПВО способствовала неожиданная тактика: по данным Welt, беспилотники активировались возле аэродромов на расстоянии до 4000 км от Украины, используя российскую GSM-сеть, систему автонаведения и искусственный интеллект для распознавания контуров целей.

Атаке подверглись авиабазы в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.

Полковник считает, что в ответ Россия может прибегнуть к новой волне массированных воздушных ударов, в частности с применением самолетов Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-31. Также, по его словам, возможно использование неуправляемых авиационных бомб или ракет малой и средней дальности по приграничным городам Украины, в частности, Сумах и Харькове.

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На фоне обсуждений поставок дальнобойного вооружения Украине, Райснер подчеркнул эффективность дронов как асимметричного оружия. Впрочем, он считает, что подобные масштабные операции вряд ли удастся повторить многократно, ведь фактор неожиданности уже утрачен, а Россия усилит меры безопасности.

Несмотря на это, успешная атака свидетельствует о способности Украины выводить из строя критически важные объекты глубоко в тылу противника. По мнению австрийского полковника, если бы Киев имел возможность регулярно осуществлять подобные операции в течение длительного времени, это могло бы серьезно подорвать военный потенциал России без необходимости применения ядерного шантажа.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".