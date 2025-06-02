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Новости Массовое уничтожение российских самолетов Операция СБУ Павутина
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Атака дронов на авиабазы РФ - огромный позор для Путина и его военных, - Welt

Удар по авиабазе Белая

Удары беспилотников по ряду военных аэродромов на территории России, существенно повлияли на боеспособность российских воздушных сил и могут иметь серьезные последствия для ядерной стратегии Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью германскому изданию Welt заявил австрийский полковник Маркус Райснер.

Он отметил, что Москва, вероятно, готовит ответ. Однако удар украинских беспилотников стал неожиданным и чрезвычайно эффективным. Его масштабы и последствия эксперт сравнил с такими историческими примерами, как атака британских торпедоносцев на итальянский флот в Таранто в 1940 году, нападение Японии на Перл-Харбор в 1941-м и бомбардировка Полтавы Люфтваффе в 1944-м году (немецкие бомбардировщики против припаркованных самолетов 8-й воздушной армии США).

По словам эксперта, что по предварительным оценкам, Украина смогла уничтожить или вывести из строя около трети российского стратегического бомбардировочного флота. Это, по его мнению, существенно ограничит способность России наносить массированные воздушные удары по территории Украины. Поскольку самолеты Ту-22, Ту-95 и Ту-160 были один из главных инструментов ударной авиации России с начала полномасштабного вторжения.

Райснер также отметил, что пораженные самолеты играют ключевую роль в ядерной триаде России - вместе с подводными лодками и шахтными пусковыми установками. Стратегические бомбардировщики способны быстро перебрасываться на большие расстояния с ядерными боезарядами на борту, поэтому их потеря - серьезный удар по способности РФ к ядерному сдерживанию.

"Одно понятно: эта дроновая атака - огромный позор для Путина и его военных. Теперь он должен объяснить своему народу, как такое нападение могло произойти на четвертом году полномасштабной войны", - отметил полковник.

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По мнению Райснера, причина уязвимости российских самолетов заключается в недооценке украинских возможностей. Он предположил, что бомбардировщики собрали на аэродромах для подготовки очередной массированной атаки, а защита была минимальной. На видео с места ударов видно, что самолеты пытались защищать обычными автомобильными шинами - очевидно, безуспешно.

Успешному прорыву систем ПВО способствовала неожиданная тактика: по данным Welt, беспилотники активировались возле аэродромов на расстоянии до 4000 км от Украины, используя российскую GSM-сеть, систему автонаведения и искусственный интеллект для распознавания контуров целей.

Атаке подверглись авиабазы в Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.

Полковник считает, что в ответ Россия может прибегнуть к новой волне массированных воздушных ударов, в частности с применением самолетов Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-31. Также, по его словам, возможно использование неуправляемых авиационных бомб или ракет малой и средней дальности по приграничным городам Украины, в частности, Сумах и Харькове.

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На фоне обсуждений поставок дальнобойного вооружения Украине, Райснер подчеркнул эффективность дронов как асимметричного оружия. Впрочем, он считает, что подобные масштабные операции вряд ли удастся повторить многократно, ведь фактор неожиданности уже утрачен, а Россия усилит меры безопасности.

Несмотря на это, успешная атака свидетельствует о способности Украины выводить из строя критически важные объекты глубоко в тылу противника. По мнению австрийского полковника, если бы Киев имел возможность регулярно осуществлять подобные операции в течение длительного времени, это могло бы серьезно подорвать военный потенциал России без необходимости применения ядерного шантажа.

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Автор: 

армия РФ (19620) путин владимир (31536) самолет (3630) уничтожение (7197)


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Топ комментарии
+5
Тут основний момент якраз те, що ніхто не знає чи взагалі ця операція закінчилась. Скільки ще таких контейнерів по всій країні розвезено? А якщо не у контейнерах? Тобто все може повторитись буквально завтра, а може і не на аеродромах.
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02.06.2025 12:10
+5
Пісня заграла новими Кольорами...

первым делом,
первым делом - самолеты....
ну, а дедушку?
А Дедушку потом!
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02.06.2025 12:16
+3
Він наголосив, що Москва, ймовірно, готує відповідь.

Яку відповідь? ***** нападзьот? Так вони щоночі і так безпілотниками шмаляють по пару сотень штук, налякали йожука голой сракой
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02.06.2025 12:07
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Він наголосив, що Москва, ймовірно, готує відповідь.

Яку відповідь? ***** нападзьот? Так вони щоночі і так безпілотниками шмаляють по пару сотень штук, налякали йожука голой сракой
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02.06.2025 12:07 Ответить
У них балістики багато, та й ішакєди щодня пару сотень роблять. Цілком можуть 1000+ за тиждень назбирати, щоб це все гамузом запустити. Ну і не всі тушки там засмажились, є ще багато живих, вони теж до "помсти" підключаться, обов'язково.
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02.06.2025 12:19 Ответить
А так би вони просто так то все відстріляли, а тепер ' у відповідних. Просто літаків трохи меньше буде
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02.06.2025 12:43 Ответить
Шарно організована операція...Малюку респект ...тепер 🤡 хай покаже, як він повертає українську теріторію ,яку здав за два роки !!!
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02.06.2025 12:09 Ответить
як по кеглям
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02.06.2025 12:48 Ответить
Тут основний момент якраз те, що ніхто не знає чи взагалі ця операція закінчилась. Скільки ще таких контейнерів по всій країні розвезено? А якщо не у контейнерах? Тобто все може повторитись буквально завтра, а може і не на аеродромах.
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02.06.2025 12:10 Ответить
Нажаль нічого ***** своєму охлосу пояснювати не повинен.

Згодують з телевізора, що це були макети, і норм.

Крейсер "Москва" пояснювали?
А втечу ЧФ з Криму?
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02.06.2025 12:11 Ответить
мацква теж була картонною, а на ній фанєрні моряки
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02.06.2025 12:55 Ответить
Насправді ми просто прилетіли забрати своє...
...що колись московія в нас забрала під приводом вигаданих газових боргів!
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02.06.2025 12:14 Ответить
то там ще залишилось 1900 цілей (боєголовок)
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02.06.2025 12:16 Ответить
Да моли все пох,он надевает туфли с каблучками,колется ботоксом превратив рожу в жопу,говорит как полный идиот - и ничего,никто к нему,как к лоху не относится.
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02.06.2025 12:14 Ответить
сором для срасійської армії почався з кримнашу, 2014 рік

а "день малюка" - то не сором а закономірний результат рішень за 2014 рік
а може й за 2004...
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02.06.2025 12:15 Ответить
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02.06.2025 12:15 Ответить
Пісня заграла новими Кольорами...

первым делом,
первым делом - самолеты....
ну, а дедушку?
А Дедушку потом!
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02.06.2025 12:16 Ответить
Ну, теперь точно 2 армия мира...с конца!
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02.06.2025 12:17 Ответить
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02.06.2025 12:18 Ответить
Україна вдарила по РФ (не таурусами чи томагавками). РФ готує відповідь по Україні (як завжди, вбиватимуть цивільних). Німці та інші європейці активно заявляють про сигнали.
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02.06.2025 12:21 Ответить
Сором для кого? Для рашистів, гвалтівників, мародерів, дітовбивць, насильників і педофілів? Здається що Захід ще досі не зрозумів хто такі рашисти і що вони в рази гірші за тей же ХАМАС, ІДІЛ, Талібан і Аль Каїду разом взяті.
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02.06.2025 12:24 Ответить
Я би сказав що це більший сором не для рашистських виродків а для сша і НАТО які трусяться і наповнюють свої памперси лайном перед Сосією яку маленька Україна товче як собаче лайно
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02.06.2025 12:27 Ответить
Таке враження, що цей полковник більше співчуває путіну, вживаючи слово "сором"...
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02.06.2025 12:53 Ответить
"фактор несподіванки вже втрачено" /Маркус Райснер/- не втрачено а використано.
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02.06.2025 12:31 Ответить
 
 