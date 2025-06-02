Министр обороны Нидерландов Брекельманс об операции СБУ в России: Украина неоднократно удивляла нас

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил последнюю спецоперацию СБУ в России и призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина неоднократно удивляла нас за последние три года. Вот лишь несколько примеров: уничтожение крейсера "Москва" (2022), контрнаступление (2023), Курск (2024) и теперь - атака дронами на российские бомбардировщики. Продолжаем поддерживать - можем быть уверены, что Украина и в дальнейшем будет удивлять!", - отметил Брекельманс.

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Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

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