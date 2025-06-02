РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13072 посетителя онлайн
Новости Операция СБУ Павутина
1 772 10

Министр обороны Нидерландов Брекельманс об операции СБУ в России: Украина неоднократно удивляла нас

Брекельманс о нарушении пространства НАТО дронами и ракетами

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил последнюю спецоперацию СБУ в России и призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина неоднократно удивляла нас за последние три года. Вот лишь несколько примеров: уничтожение крейсера "Москва" (2022), контрнаступление (2023), Курск (2024) и теперь - атака дронами на российские бомбардировщики. Продолжаем поддерживать - можем быть уверены, что Украина и в дальнейшем будет удивлять!", - отметил Брекельманс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовил серию терактов: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТО

Спецоперация СБУ "Паутина"

По данным источников Цензор.НЕТ, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Паутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена сегодня в результате спецоперации СБУ "Паутина" составила 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Паутина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После операции СБУ "Паутина" самолеты РФ на 30% меньше будут нарушать воздушное пространство НАТО, - Липавский

Автор: 

Нидерланды (1598) СБУ (20002) Удары по РФ (327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Це полігон, не думаю, що там взагалі є якісь шахти. Та і чи взагалі у них є ще хоч одна та ракета - дуже сумнівно, бо вони давно вже застосували б її. Набагато пріоритетнішими є заводи електроніки, хімічна промисловість і т.д. От що треба наступним кроком палати, а не міфічні пускові, від яких навіть при застосуванні ефекту не більше, ніж від того ж іскандера.
показать весь комментарий
02.06.2025 11:59
+1
А за этим заходом уже взялись и за ПЛАРБы. ЗЫ Стесняюсь подсказать за шо в первую оч.р.дь взяться - за главный цвынтар каазлабада (кремлевская стена), квадратно-гнездовым методом и глубокой вспашкой..
показать весь комментарий
02.06.2025 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли наші покінчать з стратегічною авіацією параші, за що візьмуться атомні човни, чи шахтні установки?
показать весь комментарий
02.06.2025 11:45 Ответить
А навіщо? Вони нам якось загрожують? Тут повно набагато більш пріоритетних цілей, які треба знищувати.
показать весь комментарий
02.06.2025 11:49 Ответить
Є кілька шахтних установок, які нам загрожують - в тому ж капустіно, чи як ті расейські є@еня звуться
показать весь комментарий
02.06.2025 11:52 Ответить
Це полігон, не думаю, що там взагалі є якісь шахти. Та і чи взагалі у них є ще хоч одна та ракета - дуже сумнівно, бо вони давно вже застосували б її. Набагато пріоритетнішими є заводи електроніки, хімічна промисловість і т.д. От що треба наступним кроком палати, а не міфічні пускові, від яких навіть при застосуванні ефекту не більше, ніж від того ж іскандера.
показать весь комментарий
02.06.2025 11:59 Ответить
Кожен клаптик кацапстану нам загрожує.
показать весь комментарий
02.06.2025 12:01 Ответить
Випалити всіх? Десь я таке вже чув.
показать весь комментарий
02.06.2025 12:06 Ответить
візьмемось за атомні човни, чи шахтні установки?
показать весь комментарий
02.06.2025 11:50 Ответить
А за этим заходом уже взялись и за ПЛАРБы. ЗЫ Стесняюсь подсказать за шо в первую оч.р.дь взяться - за главный цвынтар каазлабада (кремлевская стена), квадратно-гнездовым методом и глубокой вспашкой..
показать весь комментарий
02.06.2025 12:06 Ответить
Україна переписала правила ******** війни: операція «Павутина» - новий Перл-Гарбор для росії, аналітика The Washington Post
показать весь комментарий
02.06.2025 12:06 Ответить
А чому не расєя вас дивує? Це ж якими треба бути, щоб пропустити майже на злітні смуги якісь контейнери, не перевірити, що в них, а потім дивуватись, що з них вилітають "під@раси" (це так якийсь кацап називає наші дрончики, матюкаючись і дивуючись, звідки вони вилітають).
показать весь комментарий
02.06.2025 12:24 Ответить
 
 