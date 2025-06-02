Міністр оборони Нідерландів Брекельманс про операцію СБУ в Росії: Україна неодноразово дивувала нас

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відзначив останню спецоперацію СБУ у Росії та закликав союзників продовжувати підтримку України.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна неодноразово дивувала нас за останні три роки. Ось лише кілька прикладів: знищення крейсера "Москва" (2022), контрнаступ (2023), Курськ (2024) і тепер - атака дронами на російські бомбардувальники. Продовжуймо підтримувати - можемо бути впевнені, що Україна й надалі дивуватиме!", - зазначив Брекельманс.

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Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

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