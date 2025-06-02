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Новини Операція СБУ Павутина
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Міністр оборони Нідерландів Брекельманс про операцію СБУ в Росії: Україна неодноразово дивувала нас

Брекельманс про порушення простору НАТО дронами та ракетами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відзначив останню спецоперацію СБУ у Росії та закликав союзників продовжувати підтримку України.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна неодноразово дивувала нас за останні три роки. Ось лише кілька прикладів: знищення крейсера "Москва" (2022), контрнаступ (2023), Курськ (2024) і тепер - атака дронами на російські бомбардувальники. Продовжуймо підтримувати - можемо бути впевнені, що Україна й надалі дивуватиме!", - зазначив Брекельманс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував серію терактів: СБУ затримала агента РФ у Києві. ФОТО

Спецоперація СБУ "Павутина"

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після операції СБУ "Павутина" літаки РФ на 30% менше порушуватимуть повітряний простір НАТО, - Ліпавський

Автор: 

Нідерланди (1584) СБУ (12933) Удари по РФ (329)


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Топ коментарі
+1
Це полігон, не думаю, що там взагалі є якісь шахти. Та і чи взагалі у них є ще хоч одна та ракета - дуже сумнівно, бо вони давно вже застосували б її. Набагато пріоритетнішими є заводи електроніки, хімічна промисловість і т.д. От що треба наступним кроком палати, а не міфічні пускові, від яких навіть при застосуванні ефекту не більше, ніж від того ж іскандера.
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02.06.2025 11:59
+1
А за этим заходом уже взялись и за ПЛАРБы. ЗЫ Стесняюсь подсказать за шо в первую оч.р.дь взяться - за главный цвынтар каазлабада (кремлевская стена), квадратно-гнездовым методом и глубокой вспашкой..
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02.06.2025 12:06
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Коли наші покінчать з стратегічною авіацією параші, за що візьмуться атомні човни, чи шахтні установки?
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02.06.2025 11:45 Відповісти
А навіщо? Вони нам якось загрожують? Тут повно набагато більш пріоритетних цілей, які треба знищувати.
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02.06.2025 11:49 Відповісти
Є кілька шахтних установок, які нам загрожують - в тому ж капустіно, чи як ті расейські є@еня звуться
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02.06.2025 11:52 Відповісти
Це полігон, не думаю, що там взагалі є якісь шахти. Та і чи взагалі у них є ще хоч одна та ракета - дуже сумнівно, бо вони давно вже застосували б її. Набагато пріоритетнішими є заводи електроніки, хімічна промисловість і т.д. От що треба наступним кроком палати, а не міфічні пускові, від яких навіть при застосуванні ефекту не більше, ніж від того ж іскандера.
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02.06.2025 11:59 Відповісти
Кожен клаптик кацапстану нам загрожує.
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02.06.2025 12:01 Відповісти
Випалити всіх? Десь я таке вже чув.
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02.06.2025 12:06 Відповісти
візьмемось за атомні човни, чи шахтні установки?
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02.06.2025 11:50 Відповісти
А за этим заходом уже взялись и за ПЛАРБы. ЗЫ Стесняюсь подсказать за шо в первую оч.р.дь взяться - за главный цвынтар каазлабада (кремлевская стена), квадратно-гнездовым методом и глубокой вспашкой..
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02.06.2025 12:06 Відповісти
Україна переписала правила ******** війни: операція «Павутина» - новий Перл-Гарбор для росії, аналітика The Washington Post
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02.06.2025 12:06 Відповісти
А чому не расєя вас дивує? Це ж якими треба бути, щоб пропустити майже на злітні смуги якісь контейнери, не перевірити, що в них, а потім дивуватись, що з них вилітають "під@раси" (це так якийсь кацап називає наші дрончики, матюкаючись і дивуючись, звідки вони вилітають).
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02.06.2025 12:24 Відповісти
 
 