Міністр оборони Нідерландів Брекельманс про операцію СБУ в Росії: Україна неодноразово дивувала нас
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відзначив останню спецоперацію СБУ у Росії та закликав союзників продовжувати підтримку України.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна неодноразово дивувала нас за останні три роки. Ось лише кілька прикладів: знищення крейсера "Москва" (2022), контрнаступ (2023), Курськ (2024) і тепер - атака дронами на російські бомбардувальники. Продовжуймо підтримувати - можемо бути впевнені, що Україна й надалі дивуватиме!", - зазначив Брекельманс.
Спецоперація СБУ "Павутина"
За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
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