Готував серію терактів: СБУ затримала агента РФ у Києві. ФОТО

У Києві затримано агента РФ, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, чоловік збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

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"Терорист мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими. Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей". В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку "протестували" агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці.

Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента на орендованій квартирі, яку він винаймав для конспірації.

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На момент затримання чоловік налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку. Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.

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