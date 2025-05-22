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Новини Підрив гранати
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Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: Апеляційний суд залишив довічне депутату Батрину

Теракт в сільраді на Закарпатті

Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок у вигляді довічного позбавлення волі, ухвалений у листопаді минулого року Свалявським районним судом стосовно депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засуджений і його адвокат просили скасувати попереднє рішення, яким особу засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, однак суд підтримав позицію сторони обвинувачення та залишив вирок без змін.

Депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати.

Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт.

У листопаді 2024 року депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті, засудили до довічного позбавлення волі.

Автор: 

теракт (1023) довічне ув’язнення (50) Закарпатська область (2067) Хустський район (2) Керецьки (2)


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Топ коментарі
+16
Система себе захищатиме з усіх сил, зрадників України відпускатимуть без покарання,але любий хто піде проти них,буде по максимуму переслідуватися
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22.05.2025 19:48
+9
якби у нас був хоча б 1% таких громадян - ми б жили у вільній країні
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22.05.2025 20:17
+5
Ладно б там у магазині, школі чи ще десь підірвав, а тут на найсвятіше зазіхнув
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22.05.2025 20:03
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Система себе захищатиме з усіх сил, зрадників України відпускатимуть без покарання,але любий хто піде проти них,буде по максимуму переслідуватися
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22.05.2025 19:48 Відповісти
Ладно б там у магазині, школі чи ще десь підірвав, а тут на найсвятіше зазіхнув
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22.05.2025 20:03 Відповісти
Апеляційний суд залишив довічне депутату Батрину

А нам - довічно слухати про це?
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22.05.2025 19:50 Відповісти
Після війни амністують
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22.05.2025 20:02 Відповісти
систему побороти неможливо, деякі генерали мают на совісті тисячі загиблих по іх вині і отримуют нагороди, у нас апріорі депутат це злодюга, підлий і ненажерливий і часом люди не бачат іншого засобу як з ними боротись
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22.05.2025 20:06 Відповісти
якби у нас був хоча б 1% таких громадян - ми б жили у вільній країні
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22.05.2025 20:17 Відповісти
Волю герою
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22.05.2025 21:00 Відповісти
Шкода... Треба було принести протитанкову міну. Був би кращий результат. І до того ж сільради б не стало...
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22.05.2025 21:28 Відповісти
ми випустим гайдамаку на волю.вже скоро.
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22.05.2025 21:28 Відповісти
Дебілам,які захищають вбивцю, скоро буде погано!
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22.05.2025 22:21 Відповісти
Дебіл непокараний це ти !
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23.05.2025 06:14 Відповісти
Злізь з пальми...
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23.05.2025 07:53 Відповісти
Алєксандр гуморист свинособачий
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23.05.2025 17:36 Відповісти
Якшо йде війна, то це не вбивство. Ясне діло, шо ви там на Закарпатті того не відчуваєте, але ти хоч вкурсі, хто це і чого він з гранатою прийшов у сільраду??
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23.05.2025 09:37 Відповісти
Як що йде війна,то це не вбивство?!!Блекоти об"ївся?
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23.05.2025 17:34 Відповісти
Ну та в нас зелені суди самі «гуманні» суди: чоловіка з Сумського району, за виготовлення зброі під час боїв на сумщині засудили. Це ж по -їхньому нормально
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23.05.2025 09:36 Відповісти
 
 