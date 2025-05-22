Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: Апеляційний суд залишив довічне депутату Батрину

Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок у вигляді довічного позбавлення волі, ухвалений у листопаді минулого року Свалявським районним судом стосовно депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засуджений і його адвокат просили скасувати попереднє рішення, яким особу засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, однак суд підтримав позицію сторони обвинувачення та залишив вирок без змін.

Депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті

Нагадаємо, 15 грудня 2023 року в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати.

Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт.

У листопаді 2024 року депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті, засудили до довічного позбавлення волі.