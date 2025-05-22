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Новости Подрыв гранаты
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Взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье: Апелляционный суд оставил пожизненное заключение депутату Батрину

Теракт в сельсовете на Закарпатье

Львовский апелляционный суд оставил без изменений приговор в виде пожизненного лишения свободы, вынесенный в ноябре прошлого года Свалявским районным судом в отношении депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденный и его адвокат просили отменить предыдущее решение, которым лицо приговорено к пожизненному заключению с конфискацией имущества, однако суд поддержал позицию стороны обвинения и оставил приговор без изменений.

Депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье

Напомним, 15 декабря 2023 года в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов - Сергей Батрин - взорвал гранаты.

Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт.

В ноябре 2024 года депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Автор: 

теракт (2310) пожизненное заключение (67) Закарпатская область (2602) Хустский район (2) Керецки (2)


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Топ комментарии
+16
Система себе захищатиме з усіх сил, зрадників України відпускатимуть без покарання,але любий хто піде проти них,буде по максимуму переслідуватися
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22.05.2025 19:48
+9
якби у нас був хоча б 1% таких громадян - ми б жили у вільній країні
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22.05.2025 20:17
+5
Ладно б там у магазині, школі чи ще десь підірвав, а тут на найсвятіше зазіхнув
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22.05.2025 20:03
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Система себе захищатиме з усіх сил, зрадників України відпускатимуть без покарання,але любий хто піде проти них,буде по максимуму переслідуватися
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22.05.2025 19:48 Ответить
Ладно б там у магазині, школі чи ще десь підірвав, а тут на найсвятіше зазіхнув
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22.05.2025 20:03 Ответить
Апеляційний суд залишив довічне депутату Батрину

А нам - довічно слухати про це?
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22.05.2025 19:50 Ответить
Після війни амністують
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22.05.2025 20:02 Ответить
систему побороти неможливо, деякі генерали мают на совісті тисячі загиблих по іх вині і отримуют нагороди, у нас апріорі депутат це злодюга, підлий і ненажерливий і часом люди не бачат іншого засобу як з ними боротись
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22.05.2025 20:06 Ответить
якби у нас був хоча б 1% таких громадян - ми б жили у вільній країні
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22.05.2025 20:17 Ответить
Волю герою
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22.05.2025 21:00 Ответить
Шкода... Треба було принести протитанкову міну. Був би кращий результат. І до того ж сільради б не стало...
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22.05.2025 21:28 Ответить
ми випустим гайдамаку на волю.вже скоро.
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22.05.2025 21:28 Ответить
Дебілам,які захищають вбивцю, скоро буде погано!
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22.05.2025 22:21 Ответить
Дебіл непокараний це ти !
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23.05.2025 06:14 Ответить
Злізь з пальми...
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23.05.2025 07:53 Ответить
Алєксандр гуморист свинособачий
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23.05.2025 17:36 Ответить
Якшо йде війна, то це не вбивство. Ясне діло, шо ви там на Закарпатті того не відчуваєте, але ти хоч вкурсі, хто це і чого він з гранатою прийшов у сільраду??
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23.05.2025 09:37 Ответить
Як що йде війна,то це не вбивство?!!Блекоти об"ївся?
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23.05.2025 17:34 Ответить
Ну та в нас зелені суди самі «гуманні» суди: чоловіка з Сумського району, за виготовлення зброі під час боїв на сумщині засудили. Це ж по -їхньому нормально
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23.05.2025 09:36 Ответить
 
 