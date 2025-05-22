Взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье: Апелляционный суд оставил пожизненное заключение депутату Батрину

Львовский апелляционный суд оставил без изменений приговор в виде пожизненного лишения свободы, вынесенный в ноябре прошлого года Свалявским районным судом в отношении депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденный и его адвокат просили отменить предыдущее решение, которым лицо приговорено к пожизненному заключению с конфискацией имущества, однако суд поддержал позицию стороны обвинения и оставил приговор без изменений.

Депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье

Напомним, 15 декабря 2023 года в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов - Сергей Батрин - взорвал гранаты.

Полиция квалифицировала действия депутата как террористический акт.

В ноябре 2024 года депутата Сергея Батрина, который взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье, приговорили к пожизненному лишению свободы.