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Готовил серию терактов: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТО

В Киеве задержан агент РФ, который готовил подрывы авто, принадлежавших военнослужащим Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, мужчина собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств.

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"Террорист должен был заложить взрывчатку под машины, а российские спецслужбисты - дистанционно взорвать их вместе с военными. Задачу врага выполнял безработный киевлянин, которого агрессор завербовал через Телеграм-канал по поиску "легких денег". В обмен на обещание быстрого заработка оккупанты сначала "протестировали" агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице.

После этого фигурант получил от куратора инструкцию на изготовление СВУ и задание на подрыв авто. Впоследствии он начал искать локации "нужных" транспортных средств", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента на съемной квартире, которую он снимал для конспирации.

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На момент задержания мужчина настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВП, через которые рашисты планировали активировать взрывчатку. Еще один гаджет фигурант планировал установить возле места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием и дает обличительные показания относительно российских заказчиков.

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Мужчина готовил теракты в Киеве. Его задержала СБУ
Мужчина готовил теракты в Киеве. Его задержала СБУ

Автор: 

задержание (6688) Киев (25667) СБУ (20002) теракт (2310)


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Повісити падлюку в центрі столиці , щоби всі зрадники побачили ,
що з ними буде вчинено так само 😡

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02.06.2025 11:20 Ответить
Знов якась ніщебродська шантрапа з всохлими руцями наріка.
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02.06.2025 11:22 Ответить
Сирійці, ті більш дієво, з такими особами, завершують їх життєвий шлях! Суд простий, зрозумілий і наочний!
А в Україні, оті портновські, в касті прокурорських+суддівських+адвокатських, стільки нагадили проти України, що виникає питання, - А чому вони ще живі та гадять в Україні під час московської війни!!
Приклад їх злочинів, ще з беркутнею та ригоАНАЛАМИ, цьому підтвердження!!
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02.06.2025 11:24 Ответить
Знайоме обличчя...
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02.06.2025 11:29 Ответить
вимагаємо РОЗСТРІЛІВ ворогів! ЗЕБанда кришує їх
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02.06.2025 11:31 Ответить
Велика подяка тим працівникам СБУ, котрі виконують свої прямі обов'язки.
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02.06.2025 11:43 Ответить
 
 