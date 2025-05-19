17-летний агент ФСБ готовил теракт в ТЦК Киева: он уже был под домашним арестом за поджог военных авто, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала 17-летнего агента ФСБ, который планировал осуществить подрыв админздания ТЦК в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Несовершеннолетний уже имел подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи под домашний арест.
"Воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора из фсб и сообщил ему о готовности к выполнению задач. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от фсб новое задание - взорвать здание местного ТЦК.
Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ), сделанным на основе пластида. Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним соратником", - говорится в сообщении.
Агента ФСБ задержали "на горячем", когда тот забрал СВУ из тайника и направлялся к определенной "цели".
Сейчас подростку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
ну ти ж напевно служаєш хіти іноземних виконавців не володіючи наприклад англійською на рівні нейтіва..
Не тупи.
Відповідно до статті 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Діти віком до 14 років не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, але до них можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру
живу поруч з одним, якщо мій - то порадуюся що вікна цілі залишилися та бабки на лавках
А цей недодиверсант якраз попаде в ту тисячку по обміну.
співробітники СБУ "перехопили" інформацію Джерело: https://censor.net/ua/p3553001
ну-ну перехоплювачі
Якщо він уже був під підозрою, то за ним слідкували. Невже не зрозуміло?
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
Характеристика від школи мабуть була гарною.
В Одесі за підпал цивільного авто брата дали 10 років...за підпал військових авто домашній арешт...
відповідь - десь пропав.
СБУ знову тупить?