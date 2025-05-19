РУС
9 210 82

17-летний агент ФСБ готовил теракт в ТЦК Киева: он уже был под домашним арестом за поджог военных авто, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала 17-летнего агента ФСБ, который планировал осуществить подрыв админздания ТЦК в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетний уже имел подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи под домашний арест.

"Воспользовавшись этим, юноша в мессенджере повторно вышел на куратора из фсб и сообщил ему о готовности к выполнению задач. Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от фсб новое задание - взорвать здание местного ТЦК.

Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты тайника с самодельным взрывным устройством (СВУ), сделанным на основе пластида. Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним соратником", - говорится в сообщении.

Агента ФСБ задержали "на горячем", когда тот забрал СВУ из тайника и направлялся к определенной "цели".

Сейчас подростку сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Подросток готовил теракт в ТЦК в Киеве
Автор: 

Киев (26014) подростки (473) СБУ (20338) теракт (2346) ТЦК (728)
Топ комментарии
+30
Навіть не хочу, хоб моя дитина вчила російську, щоб не дай Бог не попала під вплив кацапських сппецлужб в інтернеті.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:41 Ответить
+30
****, країна ідіотів якась. Суддю, який його тоді випустив - на довічне за державну зраду!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:45 Ответить
+26
Это ,,гуманизм" к этим уродам
показать весь комментарий
19.05.2025 11:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ,,гуманизм" к этим уродам
показать весь комментарий
19.05.2025 11:41 Ответить
Суд отпустил поджигателя военных? Расстрелять всем составом!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:21 Ответить
Навіть не хочу, хоб моя дитина вчила російську, щоб не дай Бог не попала під вплив кацапських сппецлужб в інтернеті.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:41 Ответить
Гадаєте, їм важко буде на українську перейти?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:46 Ответить
Так, це набагато важче. Бо починається все з кацапького контенту - тіматі і іншого лайна.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:07 Ответить
для того щоб слухати тіматі могрчлена інстасамку та кацапське гівно не потрібно вивчати кацапський язік.
ну ти ж напевно служаєш хіти іноземних виконавців не володіючи наприклад англійською на рівні нейтіва..
показать весь комментарий
19.05.2025 12:30 Ответить
Таке лайно як тіматі може виграти перед агломовними виконавцями тільки серед російськомовних. Чи ви чули хоч про одного фана тіматі, який би не знав російської?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:26 Ответить
Ті, хто не знає кацапську, тіматі могрчлена не слухають
показать весь комментарий
19.05.2025 14:14 Ответить
Тітка, що стріляла в стерненка, переписувалась з куратором фсб українською, якщо хто забув.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:32 Ответить
У кожного правила бувають винятки.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:15 Ответить
загрожує до 12 років ? ви це серьозно ? що роблять трутні-депутати ВР ? де сурові закони про злочини в військовий час ? він вийде з тюряги і йому буде 29 років і ви думаєте що ця потвора буде на сопілці грати ?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:14 Ответить
на шкіряній флейті усі 12 років
показать весь комментарий
22.05.2025 12:22 Ответить
Мальчіш-Кібальчіш? 🤔 Той дурень не в курсі, що його кумир закінчив погано? 😊
показать весь комментарий
19.05.2025 11:43 Ответить
Це скорійше - мальчіш-плохіш. Бо за гроші зрадив свою країну.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:45 Ответить
Нахер пошел, кацапобот со всеми своими "гарантиями".
показать весь комментарий
20.05.2025 12:30 Ответить
Мальчик хоче в тамбов
показать весь комментарий
19.05.2025 12:16 Ответить
наш самий гуманний наскрізь прогнилий корумпований суд..підпал військового авто і випускають додому...бл..ть та до яких пір ми будемо цяцькатись з ворогами всередині? В кацапів 20 років дають за допис в соцмережах проти сво, а за підпал точно би запроторили на довічне і не цяцькались би як у нас. Країна 404, немає слів..
показать весь комментарий
19.05.2025 11:44 Ответить
за салют 5 років...
показать весь комментарий
19.05.2025 11:50 Ответить
Він неповнолітній. Чекають поки стукне 18 - тоді конфіскація майна та пожиттєве.
Не тупи.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:23 Ответить
неповнолітні також підлягають відповідальності за скоєне, тому протупив ти, вчи законодавство і не пиши дурниць коли не занєш:
Відповідно до статті 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Діти віком до 14 років не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, але до них можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру
показать весь комментарий
19.05.2025 14:10 Ответить
Сай, а ты - не смеши!
показать весь комментарий
19.05.2025 14:23 Ответить
конфіскація якого майна? 😂 трусів, чи що??
показать весь комментарий
20.05.2025 11:29 Ответить
"Хай живе наш суд, самий гуманний суд в світі!"
показать весь комментарий
19.05.2025 11:44 Ответить
****, країна ідіотів якась. Суддю, який його тоді випустив - на довічне за державну зраду!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:45 Ответить
Ти живеш у цій країні - значить ти ідіот
показать весь комментарий
19.05.2025 14:17 Ответить
Ворогам домашній арешт, а патріотам тюрми! Все що треба знати про зелене «правосуддя»!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:46 Ответить
цікаво, який з ТЦК?
живу поруч з одним, якщо мій - то порадуюся що вікна цілі залишилися та бабки на лавках
показать весь комментарий
19.05.2025 11:47 Ответить
Тобто попався, судимий, але самий гуманний суд в мірє випустив - і воно побігло знову до того ж самого куратора за новим завданням, вже чудово знаючи наслідки. Цікаво, як таку поведінку можна пояснити? Гроші? Ну так ти вже знаєш, що скоріше за все спіймають, ловили ж вже раз. Тоді що?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:47 Ответить
Каїться?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:49 Ответить
Продавець не міг спитати,для чого цій соплі такі гайки з цвяхами,як і іншим вогнегасники ітд.,суспільство повинно бути пильним під час війни
показать весь комментарий
19.05.2025 11:59 Ответить
Потрібна смертна кара для зрадників і диверсантів.
А цей недодиверсант якраз попаде в ту тисячку по обміну.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:05 Ответить
показова операція від СБУ -
співробітники СБУ "перехопили" інформацію Джерело: https://censor.net/ua/p3553001

ну-ну перехоплювачі
показать весь комментарий
19.05.2025 12:05 Ответить
Чого дивуєшся, "захисничок"?
Якщо він уже був під підозрою, то за ним слідкували. Невже не зрозуміло?
показать весь комментарий
22.05.2025 23:10 Ответить
Молодець товарищ. Обратитесь за премией к начальнику смены.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:35 Ответить
Коли вже це бидло закінчится ? жодного національно патріотичного виховання ні в навчальних закладах, ні в інформаційному полі ,таке враження що країна дурнів ворог безперешкодно вербує бидло ,а в нас дискусії чи мають призиватись до війська ті хто молодший 25 років ?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:09 Ответить
Так ти кого ворога захищаєш, чи ти колоборант ,ти хоч знаєш що таке націоналізм ? і хто проніс кровопролиття як не нациський режим росії ,розуму трохи наберися а тоді пиши маячню.
показать весь комментарий
20.05.2025 12:15 Ответить
Під домашній арешт за диверсію проти військових під час війни? І скільки суддя з прокурвором взяли собі в карман за такий вирок? Ну ось вам результат чому в нас тільки лінивий диверсії і вбивства не проводить
показать весь комментарий
19.05.2025 12:12 Ответить
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:13 Ответить
Ти думаєш що самий розумний, а всі дебілні.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:17 Ответить
Болти та цв'яхи також призначені для підриву будівлі, бо без них не спрацює.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:19 Ответить
Це для таких дебілів як ти. Окрім будівлі вони ще розраховували на простих громадян.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:22 Ответить
Дебіл тут один, і це ти. Де ти вичитав про "простих громадян"?
показать весь комментарий
19.05.2025 12:35 Ответить
Болти і цвяхі не для підриву будівлі, а у якості елементів ураження людей.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:36 Ответить
Для чого їх використовують разом з вибухівкою давно всім відомо. Але в статті мова йде саме про підрив будівлі, тому й вказую на це "розумникам" типу Igor #591922. Він про це пише так впевнено, ніби сам інструктував "героя" новини.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:58 Ответить
То електрошприц. Бачиш, що він обмотаний дротом з двома голими кінцями? Зайшов в тцк, оті два кінці в розетку - і бабах...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:25 Ответить
Я не в курсі, ти можливо інструктуєш на рахунок таких речей в телеграмах
показать весь комментарий
19.05.2025 15:27 Ответить
А інакше навіщо в дроті два оголені кінці? В носі колупатись? Чи в якомусь іншому місці?
показать весь комментарий
19.05.2025 15:41 Ответить
це детонатор, прикинь пластид просто так "запалити" дуже важко.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:33 Ответить
За скоення діверсії під час військового стану не до слідчого ізолятора а під домашній арешт!
Характеристика від школи мабуть була гарною.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:17 Ответить
Скільки суду не плати, а зі взяткою все одно більше
показать весь комментарий
19.05.2025 12:19 Ответить
треба було під домашній арешт до судді додому відправити і вибуховий пристрій повернути
показать весь комментарий
19.05.2025 12:24 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
19.05.2025 12:30 Ответить
Зі Стерненком проканало ж.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:33 Ответить
цікаво де він вибухівку нарив
показать весь комментарий
19.05.2025 12:31 Ответить
Які ми гуманні і толерантні.
В Одесі за підпал цивільного авто брата дали 10 років...за підпал військових авто домашній арешт...
показать весь комментарий
19.05.2025 12:49 Ответить
Якщо ми такі гуманні до ворогів....без суду і слідства .
відповідь - десь пропав.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:04 Ответить
вибілювання зеко-манди та тцукунів вбивць катів
показать весь комментарий
19.05.2025 13:19 Ответить
Малолєтка. Коли буде 18 сяде на взросляк. 12? Нормально
показать весь комментарий
19.05.2025 13:20 Ответить
Це явна державна зрада. І за державну зраду має бути ураження в правах - як мінімум - пожитьтєва заборона брати участь у будь-яких плебіснитах-виборах навіть за гратами, пожитьтєва заборона займати будь-які державні посади і тд.
показать весь комментарий
19.05.2025 13:29 Ответить
Учіться, в 17 років вже агент ФСБ, а чого добився ти?😂😂😂
показать весь комментарий
19.05.2025 13:31 Ответить
Я би і батьків перевірив,вони там теж щось йому в голову вклали,але всім пох..р
показать весь комментарий
19.05.2025 13:33 Ответить
Це аде той випадок коои негайео треба вносити зміни в КК України про бещумоане притягнення до відповідальності суддів які відпускають під домашній арешт фігурантів справ про корупцію, про порушення прав людини і особоиво тих хто підощрюється в скоєїні злочи проти держави України. Вони і фігуранти справ яких вони відпустили по таких справаз мають сидіти на одній лаві підсудних.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:06 Ответить
пристрелить урода
показать весь комментарий
19.05.2025 14:29 Ответить
А где родители? Засунуть всем троим изделие в анальные отверстия и экспериментально проверить на полигоне
показать весь комментарий
19.05.2025 14:38 Ответить
Удавите его уже.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:40 Ответить
Скільки вже можна вимагати РОЗСТРІЛІВ ворогів під час війни за існування України!? ЗЕбанда кришує ворогів!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 20:02 Ответить
Де воно пластит узяло?
СБУ знову тупить?
показать весь комментарий
20.05.2025 13:26 Ответить
рецидівіст. добить
показать весь комментарий
22.05.2025 08:19 Ответить
віддайте його на патріотичну перековку через повішення
показать весь комментарий
22.05.2025 09:24 Ответить
 
 