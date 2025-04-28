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Новости Попытка теракта
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Готовили теракт на железнодорожной станции в Днепре: агентов РФ приговорили к 7 и 8 годам тюрьмы

Двух жителей Днепра приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожной станции в областном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В суде прокуроры доказали, что 36-летний мужчина и 23-летняя женщина по указанию вражеских спецслужб изготовили по месту жительства самодельное взрывное устройство. Их действия координировал куратор, который обещал денежное вознаграждение.

Агенты РФ, готовившие теракт в Днепре, приговорены к лишению свободы

"8 января 2025 года подозреваемые заложили взрывчатку возле цистерны с горючим на железнодорожной платформе в одном из районов Днепра и планировали ее активировать. Благодаря оперативной работе правоохранителей преступление удалось предотвратить.

При рассмотрении уголовного производства в суде подсудимые признали свою вину", - говорится в сообщении.

Оба признаны виновными по фактам законченного покушения на совершение террористического акта и незаконного изготовления взрывного устройства по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

Читайте: Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4420) теракт (2303) Днепропетровская область (3965) Днепровский район (79)


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Це було б набагато доречніше.

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28.04.2025 17:13 Ответить
Всього 7 -8 років ? це як насмішка знищувати цю паскуду треба.
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28.04.2025 17:21 Ответить
Був би Червинский або Маруся Звіробій, або якийсь "порохобот" чи військовий, дали би довічне
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28.04.2025 18:58 Ответить
Не страна, а поддатый цирк с дебилами-клоунами! За кражу мобилки столько же дают...
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28.04.2025 17:34 Ответить
не дают
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28.04.2025 17:53 Ответить
По-перше, не срана, а країна. Це у вас срана. А по - друге, це наша справа скільки даємо )
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28.04.2025 19:21 Ответить
Суддя так мало дав бо є їхнім куратором від ФСБ ?
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28.04.2025 17:36 Ответить
Судді дійсно інваліди.
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28.04.2025 18:03 Ответить
Що можна сказати про суддю? 15 років на двох замість по 15 або довічне кожному. Суддю теж ув'язнити потрібно на довічне.
Ось таке у нас судочинство
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28.04.2025 18:56 Ответить
 
 