Готовили теракт на железнодорожной станции в Днепре: агентов РФ приговорили к 7 и 8 годам тюрьмы

Двух жителей Днепра приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы за подготовку теракта на железнодорожной станции в областном центре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

В суде прокуроры доказали, что 36-летний мужчина и 23-летняя женщина по указанию вражеских спецслужб изготовили по месту жительства самодельное взрывное устройство. Их действия координировал куратор, который обещал денежное вознаграждение.

"8 января 2025 года подозреваемые заложили взрывчатку возле цистерны с горючим на железнодорожной платформе в одном из районов Днепра и планировали ее активировать. Благодаря оперативной работе правоохранителей преступление удалось предотвратить.

При рассмотрении уголовного производства в суде подсудимые признали свою вину", - говорится в сообщении.

Оба признаны виновными по фактам законченного покушения на совершение террористического акта и незаконного изготовления взрывного устройства по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

Сейчас идет срок на апелляционное обжалование приговора.

Читайте: Задержаны военный-контрактник и его жена, которые готовили теракты в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж