Готували теракт на залізничній станції в Дніпрі: агентів РФ засудили до 7 та 8 років тюрми

Двох жителів Дніпра засудили до 7 та 8 років позбавлення волі за підготовку теракту на залізничній станції в обласному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що 36-річний чоловік та 23-річна жінка за вказівкою ворожих спецслужб виготовили за місцем проживання саморобний вибуховий пристрій. Їхні дії координував куратор, який обіцяв грошову винагороду.

"8 січня 2025 року підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра та планували її активувати. Завдяки оперативній роботі правоохоронців злочин вдалося попередити.

Під час розгляду кримінального провадження у суді підсудні визнали свою вину", - йдеться в повідомленні.

Обох визнано винними за фактами закінченого замаху на вчинення терористичного акту та незаконного виготовлення вибухового пристрою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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