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Новини Спроба теракту
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Готували теракт на залізничній станції в Дніпрі: агентів РФ засудили до 7 та 8 років тюрми

Двох жителів Дніпра засудили до 7 та 8 років позбавлення волі за підготовку теракту на залізничній станції в обласному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

У суді прокурори довели, що 36-річний чоловік та 23-річна жінка за вказівкою ворожих спецслужб виготовили за місцем проживання саморобний вибуховий пристрій. Їхні дії координував куратор, який обіцяв грошову винагороду.

Агентів РФ, які готували теракт у Дніпрі, засуди до позбавлення волі

"8 січня 2025 року підозрювані заклали вибухівку біля цистерни з пальним на залізничній платформі в одному з районів Дніпра та планували її активувати. Завдяки оперативній роботі правоохоронців злочин вдалося попередити.

Під час розгляду кримінального провадження у суді підсудні визнали свою вину", - йдеться в повідомленні.

Обох визнано винними за фактами закінченого замаху на вчинення терористичного акту та незаконного виготовлення вибухового пристрою за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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Автор: 

Дніпро (3276) теракт (1016) Дніпропетровська область (3741) Дніпровський район (80)


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Це було б набагато доречніше.

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28.04.2025 17:13 Відповісти
Всього 7 -8 років ? це як насмішка знищувати цю паскуду треба.
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28.04.2025 17:21 Відповісти
Був би Червинский або Маруся Звіробій, або якийсь "порохобот" чи військовий, дали би довічне
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28.04.2025 18:58 Відповісти
Не страна, а поддатый цирк с дебилами-клоунами! За кражу мобилки столько же дают...
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28.04.2025 17:34 Відповісти
не дают
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28.04.2025 17:53 Відповісти
По-перше, не срана, а країна. Це у вас срана. А по - друге, це наша справа скільки даємо )
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28.04.2025 19:21 Відповісти
Суддя так мало дав бо є їхнім куратором від ФСБ ?
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28.04.2025 17:36 Відповісти
Судді дійсно інваліди.
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28.04.2025 18:03 Відповісти
Що можна сказати про суддю? 15 років на двох замість по 15 або довічне кожному. Суддю теж ув'язнити потрібно на довічне.
Ось таке у нас судочинство
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28.04.2025 18:56 Відповісти
 
 