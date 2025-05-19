УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8395 відвідувачів онлайн
Новини Фото Спроба теракту
9 210 82

17-річний агент ФСБ готував теракт у ТЦК Києва: він вже був під домашнім арештом за підпал військових авто, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала 17-річного агента ФСБ, який планував здійснити підрив адмінбудівлі ТЦК у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Неповнолітній вже мав підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано військового-контрактника та його дружину, які готували теракти в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з фсб та повідомив йому про готовність до виконання завдань. Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ "перехопили" інформацію: фігурант отримав від фсб нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.

Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником", - йдеться в повідомленні.

Агента ФСБ затримали "на гарячому", коли той забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної "цілі".

Читайте також: Готували теракт на залізничній станції в Дніпрі: агентів РФ засудили до 7 та 8 років тюрми

Наразі підлітку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викликали поліцію та підірвали вибухівку: СБУ затримала двох молодиків на Рівненщині. ФОТОрепортаж

Підліток готував теракт у ТЦК в Києві
Підліток готував теракт у ТЦК в Києві
Підліток готував теракт у ТЦК в Києві

Автор: 

Київ (20049) підлітки (435) СБУ (13276) теракт (1059) ТЦК та СП (779)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Навіть не хочу, хоб моя дитина вчила російську, щоб не дай Бог не попала під вплив кацапських сппецлужб в інтернеті.
показати весь коментар
19.05.2025 11:41 Відповісти
+30
****, країна ідіотів якась. Суддю, який його тоді випустив - на довічне за державну зраду!
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
+26
Это ,,гуманизм" к этим уродам
показати весь коментар
19.05.2025 11:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это ,,гуманизм" к этим уродам
показати весь коментар
19.05.2025 11:41 Відповісти
Суд отпустил поджигателя военных? Расстрелять всем составом!
показати весь коментар
19.05.2025 14:21 Відповісти
Навіть не хочу, хоб моя дитина вчила російську, щоб не дай Бог не попала під вплив кацапських сппецлужб в інтернеті.
показати весь коментар
19.05.2025 11:41 Відповісти
Гадаєте, їм важко буде на українську перейти?
показати весь коментар
19.05.2025 11:46 Відповісти
Так, це набагато важче. Бо починається все з кацапького контенту - тіматі і іншого лайна.
показати весь коментар
19.05.2025 12:07 Відповісти
для того щоб слухати тіматі могрчлена інстасамку та кацапське гівно не потрібно вивчати кацапський язік.
ну ти ж напевно служаєш хіти іноземних виконавців не володіючи наприклад англійською на рівні нейтіва..
показати весь коментар
19.05.2025 12:30 Відповісти
Таке лайно як тіматі може виграти перед агломовними виконавцями тільки серед російськомовних. Чи ви чули хоч про одного фана тіматі, який би не знав російської?
показати весь коментар
19.05.2025 13:26 Відповісти
Ті, хто не знає кацапську, тіматі могрчлена не слухають
показати весь коментар
19.05.2025 14:14 Відповісти
Тітка, що стріляла в стерненка, переписувалась з куратором фсб українською, якщо хто забув.
показати весь коментар
19.05.2025 12:32 Відповісти
У кожного правила бувають винятки.
показати весь коментар
19.05.2025 14:15 Відповісти
загрожує до 12 років ? ви це серьозно ? що роблять трутні-депутати ВР ? де сурові закони про злочини в військовий час ? він вийде з тюряги і йому буде 29 років і ви думаєте що ця потвора буде на сопілці грати ?
показати весь коментар
19.05.2025 13:14 Відповісти
на шкіряній флейті усі 12 років
показати весь коментар
22.05.2025 12:22 Відповісти
Мальчіш-Кібальчіш? 🤔 Той дурень не в курсі, що його кумир закінчив погано? 😊
показати весь коментар
19.05.2025 11:43 Відповісти
Це скорійше - мальчіш-плохіш. Бо за гроші зрадив свою країну.
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
Нахер пошел, кацапобот со всеми своими "гарантиями".
показати весь коментар
20.05.2025 12:30 Відповісти
Мальчик хоче в тамбов
показати весь коментар
19.05.2025 12:16 Відповісти
наш самий гуманний наскрізь прогнилий корумпований суд..підпал військового авто і випускають додому...бл..ть та до яких пір ми будемо цяцькатись з ворогами всередині? В кацапів 20 років дають за допис в соцмережах проти сво, а за підпал точно би запроторили на довічне і не цяцькались би як у нас. Країна 404, немає слів..
показати весь коментар
19.05.2025 11:44 Відповісти
за салют 5 років...
показати весь коментар
19.05.2025 11:50 Відповісти
Він неповнолітній. Чекають поки стукне 18 - тоді конфіскація майна та пожиттєве.
Не тупи.
показати весь коментар
19.05.2025 13:23 Відповісти
неповнолітні також підлягають відповідальності за скоєне, тому протупив ти, вчи законодавство і не пиши дурниць коли не занєш:
Відповідно до статті 22 КК України кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Діти віком до 14 років не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, але до них можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру
показати весь коментар
19.05.2025 14:10 Відповісти
Сай, а ты - не смеши!
показати весь коментар
19.05.2025 14:23 Відповісти
конфіскація якого майна? 😂 трусів, чи що??
показати весь коментар
20.05.2025 11:29 Відповісти
"Хай живе наш суд, самий гуманний суд в світі!"
показати весь коментар
19.05.2025 11:44 Відповісти
****, країна ідіотів якась. Суддю, який його тоді випустив - на довічне за державну зраду!
показати весь коментар
19.05.2025 11:45 Відповісти
Ти живеш у цій країні - значить ти ідіот
показати весь коментар
19.05.2025 14:17 Відповісти
Ворогам домашній арешт, а патріотам тюрми! Все що треба знати про зелене «правосуддя»!
показати весь коментар
19.05.2025 11:46 Відповісти
цікаво, який з ТЦК?
живу поруч з одним, якщо мій - то порадуюся що вікна цілі залишилися та бабки на лавках
показати весь коментар
19.05.2025 11:47 Відповісти
Тобто попався, судимий, але самий гуманний суд в мірє випустив - і воно побігло знову до того ж самого куратора за новим завданням, вже чудово знаючи наслідки. Цікаво, як таку поведінку можна пояснити? Гроші? Ну так ти вже знаєш, що скоріше за все спіймають, ловили ж вже раз. Тоді що?
показати весь коментар
19.05.2025 11:47 Відповісти
Каїться?
показати весь коментар
19.05.2025 11:49 Відповісти
Продавець не міг спитати,для чого цій соплі такі гайки з цвяхами,як і іншим вогнегасники ітд.,суспільство повинно бути пильним під час війни
показати весь коментар
19.05.2025 11:59 Відповісти
Потрібна смертна кара для зрадників і диверсантів.
А цей недодиверсант якраз попаде в ту тисячку по обміну.
показати весь коментар
19.05.2025 12:05 Відповісти
показова операція від СБУ -
співробітники СБУ "перехопили" інформацію Джерело: https://censor.net/ua/p3553001

ну-ну перехоплювачі
показати весь коментар
19.05.2025 12:05 Відповісти
Чого дивуєшся, "захисничок"?
Якщо він уже був під підозрою, то за ним слідкували. Невже не зрозуміло?
показати весь коментар
22.05.2025 23:10 Відповісти
Молодець товарищ. Обратитесь за премией к начальнику смены.
показати весь коментар
19.05.2025 13:35 Відповісти
Коли вже це бидло закінчится ? жодного національно патріотичного виховання ні в навчальних закладах, ні в інформаційному полі ,таке враження що країна дурнів ворог безперешкодно вербує бидло ,а в нас дискусії чи мають призиватись до війська ті хто молодший 25 років ?
показати весь коментар
19.05.2025 12:09 Відповісти
Так ти кого ворога захищаєш, чи ти колоборант ,ти хоч знаєш що таке націоналізм ? і хто проніс кровопролиття як не нациський режим росії ,розуму трохи наберися а тоді пиши маячню.
показати весь коментар
20.05.2025 12:15 Відповісти
Під домашній арешт за диверсію проти військових під час війни? І скільки суддя з прокурвором взяли собі в карман за такий вирок? Ну ось вам результат чому в нас тільки лінивий диверсії і вбивства не проводить
показати весь коментар
19.05.2025 12:12 Відповісти
ще один тєлєграмний маладагвардєєц.
Вважаю, що всім хто пішов по 111-2 треба видавати паспорт негромадянина. А інакше країна буде грузнути в цьому лайні десятиріччями.
показати весь коментар
19.05.2025 12:13 Відповісти
Ти думаєш що самий розумний, а всі дебілні.
показати весь коментар
19.05.2025 12:17 Відповісти
Болти та цв'яхи також призначені для підриву будівлі, бо без них не спрацює.
показати весь коментар
19.05.2025 12:19 Відповісти
Це для таких дебілів як ти. Окрім будівлі вони ще розраховували на простих громадян.
показати весь коментар
19.05.2025 12:22 Відповісти
Дебіл тут один, і це ти. Де ти вичитав про "простих громадян"?
показати весь коментар
19.05.2025 12:35 Відповісти
Болти і цвяхі не для підриву будівлі, а у якості елементів ураження людей.
показати весь коментар
19.05.2025 13:36 Відповісти
Для чого їх використовують разом з вибухівкою давно всім відомо. Але в статті мова йде саме про підрив будівлі, тому й вказую на це "розумникам" типу Igor #591922. Він про це пише так впевнено, ніби сам інструктував "героя" новини.
показати весь коментар
19.05.2025 13:58 Відповісти
То електрошприц. Бачиш, що він обмотаний дротом з двома голими кінцями? Зайшов в тцк, оті два кінці в розетку - і бабах...
показати весь коментар
19.05.2025 12:25 Відповісти
Я не в курсі, ти можливо інструктуєш на рахунок таких речей в телеграмах
показати весь коментар
19.05.2025 15:27 Відповісти
А інакше навіщо в дроті два оголені кінці? В носі колупатись? Чи в якомусь іншому місці?
показати весь коментар
19.05.2025 15:41 Відповісти
це детонатор, прикинь пластид просто так "запалити" дуже важко.
показати весь коментар
19.05.2025 12:33 Відповісти
За скоення діверсії під час військового стану не до слідчого ізолятора а під домашній арешт!
Характеристика від школи мабуть була гарною.
показати весь коментар
19.05.2025 12:17 Відповісти
Скільки суду не плати, а зі взяткою все одно більше
показати весь коментар
19.05.2025 12:19 Відповісти
треба було під домашній арешт до судді додому відправити і вибуховий пристрій повернути
показати весь коментар
19.05.2025 12:24 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
19.05.2025 12:30 Відповісти
Зі Стерненком проканало ж.
показати весь коментар
19.05.2025 12:33 Відповісти
цікаво де він вибухівку нарив
показати весь коментар
19.05.2025 12:31 Відповісти
Які ми гуманні і толерантні.
В Одесі за підпал цивільного авто брата дали 10 років...за підпал військових авто домашній арешт...
показати весь коментар
19.05.2025 12:49 Відповісти
Якщо ми такі гуманні до ворогів....без суду і слідства .
відповідь - десь пропав.
показати весь коментар
19.05.2025 13:04 Відповісти
вибілювання зеко-манди та тцукунів вбивць катів
показати весь коментар
19.05.2025 13:19 Відповісти
Малолєтка. Коли буде 18 сяде на взросляк. 12? Нормально
показати весь коментар
19.05.2025 13:20 Відповісти
Це явна державна зрада. І за державну зраду має бути ураження в правах - як мінімум - пожитьтєва заборона брати участь у будь-яких плебіснитах-виборах навіть за гратами, пожитьтєва заборона займати будь-які державні посади і тд.
показати весь коментар
19.05.2025 13:29 Відповісти
Учіться, в 17 років вже агент ФСБ, а чого добився ти?😂😂😂
показати весь коментар
19.05.2025 13:31 Відповісти
Я би і батьків перевірив,вони там теж щось йому в голову вклали,але всім пох..р
показати весь коментар
19.05.2025 13:33 Відповісти
Це аде той випадок коои негайео треба вносити зміни в КК України про бещумоане притягнення до відповідальності суддів які відпускають під домашній арешт фігурантів справ про корупцію, про порушення прав людини і особоиво тих хто підощрюється в скоєїні злочи проти держави України. Вони і фігуранти справ яких вони відпустили по таких справаз мають сидіти на одній лаві підсудних.
показати весь коментар
19.05.2025 14:06 Відповісти
пристрелить урода
показати весь коментар
19.05.2025 14:29 Відповісти
А где родители? Засунуть всем троим изделие в анальные отверстия и экспериментально проверить на полигоне
показати весь коментар
19.05.2025 14:38 Відповісти
Удавите его уже.
показати весь коментар
19.05.2025 14:40 Відповісти
Скільки вже можна вимагати РОЗСТРІЛІВ ворогів під час війни за існування України!? ЗЕбанда кришує ворогів!!!
показати весь коментар
19.05.2025 20:02 Відповісти
Де воно пластит узяло?
СБУ знову тупить?
показати весь коментар
20.05.2025 13:26 Відповісти
рецидівіст. добить
показати весь коментар
22.05.2025 08:19 Відповісти
віддайте його на патріотичну перековку через повішення
показати весь коментар
22.05.2025 09:24 Відповісти
 
 