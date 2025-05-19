17-річний агент ФСБ готував теракт у ТЦК Києва: він вже був під домашнім арештом за підпал військових авто, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки затримала 17-річного агента ФСБ, який планував здійснити підрив адмінбудівлі ТЦК у Києві.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Неповнолітній вже мав підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт.
"Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з фсб та повідомив йому про готовність до виконання завдань. Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ "перехопили" інформацію: фігурант отримав від фсб нове завдання – підірвати будівлю місцевого ТЦК.
Для цього окупанти направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом із своїм неповнолітнім поплічником", - йдеться в повідомленні.
Агента ФСБ затримали "на гарячому", коли той забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної "цілі".
Наразі підлітку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
