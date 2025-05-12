УКР
Викликали поліцію та підірвали вибухівку: СБУ затримала двох молодиків на Рівненщині. ФОТОрепортаж

На Рівненщині затримано двох 18-річних юнаків, які на замовлення РФ вчинили теракт проти правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, молодики намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом.

Молодики намагалися підірвати поліцейських на Рівненщині

Анонім під час дзвінка повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.

Після прибуття правоохоронців на місце виклику стався вибух. Ніхто не постраждав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готували теракт на залізничній станції в Дніпрі: агентів РФ засудили до 7 та 8 років тюрми

Виконавців теракту затримали СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах". Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

"Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора.

Далі за його вказівкою молодики замаскували "вибухову пастку" на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися "залягти на дно" і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: П’ятеро викрадених мелітопольців у Росії отримали від 11 до 14 років ув’язнення: їх звинуватили в підготовці теракту

Молодиків затримали за адресами проживання. Крім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації рашистами.

Молодики намагалися підірвати поліцейських на Рівненщині

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

Читайте: ФСБ готує теракти під час парадів на 9 травня в декількох регіонах РФ, - InformNapalm

Молодики намагалися підірвати поліцейських на Рівненщині
Молодики намагалися підірвати поліцейських на Рівненщині

СБУ (13251) теракт (1058) Рівненська область (1215)
Топ коментарі
+35
декілька випадків ликвидації при затримані подібних істот кардинально покращить ситуацію....
показати весь коментар
12.05.2025 10:11 Відповісти
+20
12 років? за теракт і спробу вбивства правоохоронців??? порівняйте 25 і довічне для українських активістів на кацапії.
показати весь коментар
12.05.2025 10:15 Відповісти
+19
Ані жє дєті… в армію ніззя, а в терористи проти власного народу у самий раз
показати весь коментар
12.05.2025 10:19 Відповісти
Мразотне населення. Рагульочкі та жлобйо .
показати весь коментар
12.05.2025 10:10 Відповісти
Якщо у вас таке населення, то треба їхати до дому
показати весь коментар
12.05.2025 11:09 Відповісти
Що трапилося?
Дружбанів пов'язали😆
показати весь коментар
12.05.2025 11:42 Відповісти
декілька випадків ликвидації при затримані подібних істот кардинально покращить ситуацію....
показати весь коментар
12.05.2025 10:11 Відповісти
А шибениця на главній площі буде ще краще.
показати весь коментар
12.05.2025 10:16 Відповісти
краще на лобі витатуювати тризуб та перекинути десь через кордон в расєю...
показати весь коментар
12.05.2025 13:39 Відповісти
нізя- це електорат віслюка.
показати весь коментар
12.05.2025 10:24 Відповісти
Все що погане, те його електорат, а електорат хорошій він за кордоном, сміливо себе поводить. Може досить вносити раздор між українськими громадянами. Хоча би до кінця війни. Тім паче що вам і Зеленському після війни нічого не світить
показати весь коментар
12.05.2025 10:53 Відповісти
Молодики!? - мабуть не скоро потраплять на своє весілля
показати весь коментар
12.05.2025 10:13 Відповісти
Дебільні малолітки
показати весь коментар
12.05.2025 10:13 Відповісти
Які малолітки?! У 18 років раніше вже в армії служили.
показати весь коментар
12.05.2025 10:25 Відповісти
18 років підарам,які малолітки?
показати весь коментар
12.05.2025 10:25 Відповісти
На жаль, зараз діти такі інфантильні, що у 18 років вони ще малолітки. Сидять весь час у телефонах за дебільними іграшками чи тік-токами, дома мама їм все подає-приймає, відповідальності - нуль, мізків - ще менше. Хіба що 17-річні п'ють енергетики, а 18-річні - вже пиво...
показати весь коментар
12.05.2025 10:38 Відповісти
Вони пиво не п'ють, а "дудлять наче не в себе". Ніколи не розумів таке "споживання" цього напою.
показати весь коментар
12.05.2025 11:02 Відповісти
А що Вам не зрозуміло? Є такий діагноз "пивний алкоголізм".

"Пивний алкоголізм - це різновид алкогольної залежності, що супроводжується патологічною пристрастю до пива. Характеризується постійним вживанням хмільного напою, відчуттям потреби в ньому, поступовою втратою здатності контролювати обсяг випитого, абстинентним синдромом та іншими типовими супутниками алкоголізму..."
показати весь коментар
12.05.2025 12:04 Відповісти
Так, знаю. І дуже сумно іноді спостерігати, як юна "дєвачка" заливає в себе пиво літрами
показати весь коментар
12.05.2025 12:16 Відповісти
На зоні швиденько дозріють,в перший день під шконку полізуть,дівчатка..
показати весь коментар
12.05.2025 12:55 Відповісти
Будуть сидіти на взосляку. "
показати весь коментар
12.05.2025 11:36 Відповісти
І трахати їх будуть по-дорослому...
показати весь коментар
12.05.2025 12:52 Відповісти
12 років? за теракт і спробу вбивства правоохоронців??? порівняйте 25 і довічне для українських активістів на кацапії.
показати весь коментар
12.05.2025 10:15 Відповісти
Ну, з кацапією рівняти взагалі не треба - вони там дають 15 років 14-річним хлопчиськам за лайк у Фейсбуці.
А щодо нашого законодавства, то може тутешні юристи пояснять, чому за одну і ту ж спробу теракта комусь світить пожиттєве, а комусь 12 років?
показати весь коментар
12.05.2025 10:42 Відповісти
Коли проти людей то пожиттєве, а проти поліцейських 12 років, мабуть є за що давати менше
показати весь коментар
12.05.2025 10:56 Відповісти
Ну, в мене трохи інша статистіка - багато з "терористів", яким загрожує 12 років, не мають ніякого відношення до силовиків, але оці "загрози" якісь рандомні. Я ще б розуміла, що за вибух - довічне, а за спробу - 12 років, чи за групу - довічне, а за одинака - 12... Стать, вік - не працює! Поки бачу якусь дивовижну лотерею.
показати весь коментар
12.05.2025 12:31 Відповісти
ЗЕбанда системно кришує ворогів України
показати весь коментар
12.05.2025 11:10 Відповісти
Тобто вони точно знали, що робили. Питання, що у них головне було - заробити, чи відчути себе на правільной сторонє історіі?
показати весь коментар
12.05.2025 10:16 Відповісти
В голові одне. Бабла пА льоХкАму срубіть.
показати весь коментар
12.05.2025 10:26 Відповісти
Ну якщо іншого нічого в голові немає, туди й дорога.
показати весь коментар
12.05.2025 10:27 Відповісти
Як би вони були з східної частини України, то ще можливо ставити це питання, а так тільки за гроші. Жив на західній Україні ще у 90, тому знаю, що ненависть до москалів там живлять з народження
показати весь коментар
12.05.2025 11:00 Відповісти
Ані жє дєті… в армію ніззя, а в терористи проти власного народу у самий раз
показати весь коментар
12.05.2025 10:19 Відповісти
Можливо ти української не знаєш і за тебе пише штучний інтелект?
показати весь коментар
12.05.2025 10:25 Відповісти
не тобі мене учить української маромойка
показати весь коментар
12.05.2025 10:27 Відповісти
Добре що у тебе інтелекту не має. Терпіти не можу закордонних вчителів
показати весь коментар
12.05.2025 11:02 Відповісти
одні 18-річні йдуть у військо, щоб захищати країну, інші вчиняють у власній країні терористичні акти... але ж вчилися за одними підручниками, слухали ті ж самі новини..., що ж коїться в цих дебільних мізках..., більш за все сподобалось, що розраховували залягти на дно... оці сподівання вже говорять про явну недорозвинутисть
показати весь коментар
12.05.2025 10:22 Відповісти
https://www.*****.if.ua/news/chekav-povnolittya-abi-stati-voinom-istoriya-18-richnogo-oleksandra-z-kolomii Чекав повноліття, аби стати воїном - історія 18-річного Олександра
показати весь коментар
12.05.2025 10:26 Відповісти
"... вчилися за одними підручниками, слухали ті ж самі новини..."

Там би ще батьків перевірити, бо зазвичай "яблуко від яблуні..."
показати весь коментар
12.05.2025 13:18 Відповісти
Оні жє дєті!!!
показати весь коментар
12.05.2025 10:23 Відповісти
18+ мабілізівать ніззя - це ядерний лохторат зельоних гнид.
показати весь коментар
12.05.2025 10:31 Відповісти
Цих пісюків на фронт, окопи рити!!!
показати весь коментар
12.05.2025 10:35 Відповісти
тяжєло кантужениє тєлєграмом.
показати весь коментар
12.05.2025 10:36 Відповісти
русскоїзичні на Волині...
показати весь коментар
12.05.2025 10:38 Відповісти
Интересный случай. Похоже что родители им ни в чем не отказывали и на наркоманов не похожи.
показати весь коментар
12.05.2025 10:44 Відповісти
πздець кажись цій версії України!
Це ж молоде бидло зі смартфонами становить недоторканий зелений семенной фонд. Найкращі загинули і ще загинуть а з цієї зеленої плісняви виросте майбутня уважаємая аудиторія Квартала ім. Коломойського і майбутня челядь і раби Ветеранів батальйона Монако...
показати весь коментар
12.05.2025 11:00 Відповісти
А чиє бидло звалило за рубіж і там геройствует
показати весь коментар
12.05.2025 11:07 Відповісти
Взагалі то дурна справа розмовляти з дебілами! Але поведусь - тебе посилає або на фронт, або на *уй 74 річний дідусь! Ти бл*дь така хотів би щоб я пішов у ТЦК добровольцем замість тебе? Бо не схоже, що ти на нулю - там ні часу, ні можливости пісяти на форумах немає.
Так шо або на фронт, або на... Як громадянин Україн ти маєш право вибору!
показати весь коментар
12.05.2025 12:18 Відповісти
Для ,,74 літнього дідуся" ти дуже бодро пишешь, і забагато.
показати весь коментар
12.05.2025 21:36 Відповісти
негайно публічно РОЗСТРІЛЯТИ, інакше це не припиниться!!! Відео РОЗТРІЛУ продемонструвати у кожному навчальному закладі!!!
показати весь коментар
12.05.2025 11:08 Відповісти
Молоко з губ витри, "розстрєльщик"
показати весь коментар
12.05.2025 11:41 Відповісти
З такою зеленою владою може й гарно, що розтрілу немає, а то б ці зелені недоучки на безвинних людях і опозиції перед розтрілом ворого пристрілювали б на них свої нагани.
Ніколи не давай мавпі наган, особливо, якщо мавпа знає який смак у кокаїна!
показати весь коментар
12.05.2025 12:21 Відповісти
Ани устали ат вайны...
показати весь коментар
12.05.2025 11:44 Відповісти
генофонд
показати весь коментар
12.05.2025 12:49 Відповісти
Писати ыіговорити - не мішки носити!
показати весь коментар
12.05.2025 22:55 Відповісти
 
 