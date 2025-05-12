Викликали поліцію та підірвали вибухівку: СБУ затримала двох молодиків на Рівненщині. ФОТОрепортаж

На Рівненщині затримано двох 18-річних юнаків, які на замовлення РФ вчинили теракт проти правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, молодики намагалися підірвати наряд поліції, який прибув за фейковим викликом на 102 у покинуту будівлю за містом.

Анонім під час дзвінка повідомив про нібито знайдене там тіло людини із ознаками насильницької смерті.

Після прибуття правоохоронців на місце виклику стався вибух. Ніхто не постраждав.

Виконавців теракту затримали СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах". Ними виявились двоє 18-річних мешканців Рівного, які виконували замовлення російської спецслужби.

"Для вчинення злочину вони за інструкцією окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора.

Далі за його вказівкою молодики замаскували "вибухову пастку" на місці запланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Після підготовки підриву терористи роз’їхались по домівках, де сподівалися "залягти на дно" і отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів, але марно", - йдеться в повідомленні.

Молодиків затримали за адресами проживання. Крім того, під час обстеження місця теракту було виявлено другий СВП, який не спрацював після спроб його активації рашистами.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення теракту.

