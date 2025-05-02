ФСБ готує теракти під час парадів на 9 травня в декількох регіонах РФ, - InformNapalm

Російські спецслужби готують низку терактів у регіонах РФ під час парадів на 9 травня.

Про це пише InfromNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, отриманими від HUMINT джерел з РФ, на досить високому рівні були надані вказівки ФСБ влаштувати показові теракти в декількох регіонах РФ під час парадів на 9 травня. При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишають без прикриття, але і планують створити декілька гучних інформаційних приводів. Серед регіонів для таких операцій на даний час розглядають Хабаровськ, Улан-Уде та інші.

Мета - звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів. При цьому спочатку нібито розглядались плани подібних дій в самій Москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з-під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах, подалі від Федерального центру", - йдеться в повідомленні.

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