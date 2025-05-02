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Новини Теракт у Росії
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ФСБ готує теракти під час парадів на 9 травня в декількох регіонах РФ, - InformNapalm

ФСБ готує теракти у Росії на 9 травня. Що відомо

Російські спецслужби готують низку терактів у регіонах РФ під час парадів на 9 травня.

Про це пише InfromNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, отриманими від HUMINT джерел з РФ, на досить високому рівні були надані вказівки ФСБ влаштувати показові теракти в декількох регіонах РФ під час парадів на 9 травня. При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишають без прикриття, але і планують створити декілька гучних інформаційних приводів. Серед регіонів для таких операцій на даний час розглядають Хабаровськ, Улан-Уде та інші.

Мета - звинуватити Україну в невибіркових атаках скупчень цивільних, зірвати "мирні ініціативи" США, використати ці приводи для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів. При цьому спочатку нібито розглядались плани подібних дій в самій Москві, але пізніше вирішили, що ситуація може вийти з-під контролю, тому хочуть спробувати в регіонах, подалі від Федерального центру", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вучич не передумав їхати 9 травня до Москви, каже, що пообіцяв Путіну

ФСБ готує теракти у Росії на 9 травня. Що відомо

Автор: 

росія (65316) теракт (1019) ФСБ (1453)


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Топ коментарі
+13
Ну то зберіть засідання ООН та розкажіть це там. Сидять-самі собі розповідають.
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02.05.2025 08:15
+10
обожнюю коли кацапи вбивають кацапів!
в ідеалі, хай фсб розстріляє мавзолей, прямо на параді, як саддата.
хай говорять, що то українці!
як що хочуть, то хай на мене запишуть.
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02.05.2025 08:20
+2
Хай готують - чим більше кацапів копитнеться - тим краще - повісять - правда - на Україну
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02.05.2025 08:18
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Ну то зберіть засідання ООН та розкажіть це там. Сидять-самі собі розповідають.
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02.05.2025 08:15 Відповісти
Та хай товчуться .
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02.05.2025 08:16 Відповісти
Хай готують - чим більше кацапів копитнеться - тим краще - повісять - правда - на Україну
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02.05.2025 08:18 Відповісти
Москалі давно вже не вірять що це Україна. Но мовчки все готовий перетерпіти і будуть хвалити ху...лу
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02.05.2025 08:25 Відповісти
Це вони вміють,їм же треба "вставай срана огромная,вставай на смертний бой" ну і т.д.😁
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02.05.2025 08:18 Відповісти
Як раніше учили - бий своїх щоб чужі боялися. Нагадує виправдання війни в Чечні. Так що можу порадити ху...лятам на свята триматися чимдалі від будинків.
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02.05.2025 08:20 Відповісти
обожнюю коли кацапи вбивають кацапів!
в ідеалі, хай фсб розстріляє мавзолей, прямо на параді, як саддата.
хай говорять, що то українці!
як що хочуть, то хай на мене запишуть.
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02.05.2025 08:20 Відповісти
Ще з початком війн проти Ічкерії, фсб з патрушевим, розносили мішки з «рязанським цукром» по підвалам будинків на московії, для їх підриву і звинувачення у цих терактах мешканців Ічкерії! Типові дії московитів з фсб!! Так було і за часів совдепії, у війні проти Фінляндії, Халхін Голі…
Московія, це країна ТЕРОРИСТ !!
Смерть московітам!
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02.05.2025 08:22 Відповісти
Рязанский сахар - ничто не забьіто, можем повторить!
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02.05.2025 08:28 Відповісти
Ми з радістю допоможемо їм в цьому, у нас теж існують зелені чоловічки.
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02.05.2025 08:31 Відповісти
А не пора лі, пане Буданов, бахнути по самому фсб ? Тай ще памʼятник Дзержинському знести , якщо він знов стоїть
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02.05.2025 08:31 Відповісти
якщо кілька свинособак здохне в цей день,я не проти,як то кажуть "работайтє братья"
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02.05.2025 08:38 Відповісти
Чем больше сдохнет свинособак по любым причинам и везде- тем лучше.
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02.05.2025 08:53 Відповісти
Трудно не пожелать им удачи в этом нелёгком деле
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02.05.2025 08:58 Відповісти
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02.05.2025 10:06 Відповісти
Причому Зеленський і решта стратегів посилено їм допомагають балабольством, як вони по червоній площі ракетами епнуть на 9 травня.
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02.05.2025 09:01 Відповісти
Сподіваюсь вибухівку потужну закладуть.
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02.05.2025 09:18 Відповісти
А війна триває , чи може болотників квітами задарувати ???
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02.05.2025 09:20 Відповісти
Кацапи стягнуть біля мацкви багато ппо, навідь познімают з інших регіонів. Цим гріх не скористатися, спочатку налякати, що бпла будуть бомбити мацкву на 9 травня, а натомість масовано ударити туди, де кацапи познімали ппо. Ну і трішки можна по мацкві.
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02.05.2025 09:23 Відповісти
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02.05.2025 09:41 Відповісти
Толково придумано!!! Бажано побільше мертвої русні
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02.05.2025 10:45 Відповісти
чушь какаято. Они даже для интервенции в 22-м всё что смогли из себя выдать это ролик где якобы Украина расстреляла какойто сарай в поле 2 на 3 метра и который был якобы приграничным пунктом рф . А тут будут теракты устраивать при условии что война и так идет и оправдывать ничего не надо, всем все равно похер
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02.05.2025 10:53 Відповісти
 
 