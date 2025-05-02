ФСБ готовит теракты во время парадов 9 мая в нескольких регионах РФ, - InformNapalm

Российские спецслужбы готовят ряд терактов в регионах РФ во время парадов на 9 мая.

Об этом пишет InfromNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, полученным от HUMINT источников из РФ, на достаточно высоком уровне были даны указания ФСБ устроить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая. При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он состоялся без инцидентов. Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов. Среди регионов для таких операций в настоящее время рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и другие.

Цель - обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов. При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра", - говорится в сообщении.

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