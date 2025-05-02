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Новости Теракт в россии
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ФСБ готовит теракты во время парадов 9 мая в нескольких регионах РФ, - InformNapalm

ФСБ готовит теракты в России на 9 мая. Что известно

Российские спецслужбы готовят ряд терактов в регионах РФ во время парадов на 9 мая.

Об этом пишет InfromNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, полученным от HUMINT источников из РФ, на достаточно высоком уровне были даны указания ФСБ устроить показательные теракты в нескольких регионах РФ во время парадов на 9 мая. При этом на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он состоялся без инцидентов. Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов. Среди регионов для таких операций в настоящее время рассматривают Хабаровск, Улан-Удэ и другие.

Цель - обвинить Украину в неизбирательных атаках скоплений гражданских, сорвать "мирные инициативы" США, использовать эти поводы для мобилизации дополнительного ресурса из российских регионов. При этом сначала якобы рассматривались планы подобных действий в самой Москве, но позже решили, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому хотят попробовать в регионах, подальше от Федерального центра", - говорится в сообщении.

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ФСБ готовит теракты в России на 9 мая. Что известно

Автор: 

россия (95638) теракт (2306) ФСБ (1938)


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Топ комментарии
+5
обожнюю коли кацапи вбивають кацапів!
в ідеалі, хай фсб розстріляє мавзолей, прямо на параді, як саддата.
хай говорять, що то українці!
як що хочуть, то хай на мене запишуть.
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02.05.2025 08:20
+4
Ну то зберіть засідання ООН та розкажіть це там. Сидять-самі собі розповідають.
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02.05.2025 08:15
+1
Ще з початком війн проти Ічкерії, фсб з патрушевим, розносили мішки з «рязанським цукром» по підвалам будинків на московії, для їх підриву і звинувачення у цих терактах мешканців Ічкерії! Типові дії московитів з фсб!! Так було і за часів совдепії, у війні проти Фінляндії, Халхін Голі…
Московія, це країна ТЕРОРИСТ !!
Смерть московітам!
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02.05.2025 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Ну то зберіть засідання ООН та розкажіть це там. Сидять-самі собі розповідають.
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02.05.2025 08:15 Ответить
Та хай товчуться .
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02.05.2025 08:16 Ответить
Хай готують - чим більше кацапів копитнеться - тим краще - повісять - правда - на Україну
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02.05.2025 08:18 Ответить
Москалі давно вже не вірять що це Україна. Но мовчки все готовий перетерпіти і будуть хвалити ху...лу
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02.05.2025 08:25 Ответить
Це вони вміють,їм же треба "вставай срана огромная,вставай на смертний бой" ну і т.д.😁
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02.05.2025 08:18 Ответить
Як раніше учили - бий своїх щоб чужі боялися. Нагадує виправдання війни в Чечні. Так що можу порадити ху...лятам на свята триматися чимдалі від будинків.
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02.05.2025 08:20 Ответить
обожнюю коли кацапи вбивають кацапів!
в ідеалі, хай фсб розстріляє мавзолей, прямо на параді, як саддата.
хай говорять, що то українці!
як що хочуть, то хай на мене запишуть.
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02.05.2025 08:20 Ответить
Ще з початком війн проти Ічкерії, фсб з патрушевим, розносили мішки з «рязанським цукром» по підвалам будинків на московії, для їх підриву і звинувачення у цих терактах мешканців Ічкерії! Типові дії московитів з фсб!! Так було і за часів совдепії, у війні проти Фінляндії, Халхін Голі…
Московія, це країна ТЕРОРИСТ !!
Смерть московітам!
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02.05.2025 08:22 Ответить
Рязанский сахар - ничто не забьіто, можем повторить!
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02.05.2025 08:28 Ответить
Ми з радістю допоможемо їм в цьому, у нас теж існують зелені чоловічки.
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02.05.2025 08:31 Ответить
А не пора лі, пане Буданов, бахнути по самому фсб ? Тай ще памʼятник Дзержинському знести , якщо він знов стоїть
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02.05.2025 08:31 Ответить
якщо кілька свинособак здохне в цей день,я не проти,як то кажуть "работайтє братья"
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02.05.2025 08:38 Ответить
Чем больше сдохнет свинособак по любым причинам и везде- тем лучше.
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02.05.2025 08:53 Ответить
Трудно не пожелать им удачи в этом нелёгком деле
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02.05.2025 08:58 Ответить
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02.05.2025 08:58 Ответить
Причому Зеленський і решта стратегів посилено їм допомагають балабольством, як вони по червоній площі ракетами епнуть на 9 травня.
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02.05.2025 09:01 Ответить
Сподіваюсь вибухівку потужну закладуть.
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02.05.2025 09:18 Ответить
А війна триває , чи може болотників квітами задарувати ???
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02.05.2025 09:20 Ответить
Кацапи стягнуть біля мацкви багато ппо, навідь познімают з інших регіонів. Цим гріх не скористатися, спочатку налякати, що бпла будуть бомбити мацкву на 9 травня, а натомість масовано ударити туди, де кацапи познімали ппо. Ну і трішки можна по мацкві.
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02.05.2025 09:23 Ответить
 
 